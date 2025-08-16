В одном кадре Дэдпул, Капитан Америка и Магнето: как Marvel собирает звёздную команду

Кто сказал, что Дэдпул ограничится собственными сольными фильмами? Судя по новым данным, болтливый наемник всё-таки появится в одном из самых ожидаемых блокбастеров Marvel — "Мстители. Судный день". Информация о его возвращении на большие экраны в составе киновселенной появилась в The Hollywood Reporter.

Дэдпул и Мстители: союз, которого не будет

По инсайдерским сведениям, фанатам не стоит ждать полноценного вступления Дэдпула в команду Мстителей. Его появление скорее будет камео или отдельной сюжетной линией, которая придаст фильму фирменный оттенок иронии и хаоса.

Намек на это дал и сам Райан Рейнольдс: он разместил в соцсетях логотип супергеройской команды, расписанный в стиле уличного граффити, характерном для его персонажа. Такой пост сразу же вызвал бурные обсуждения в сети.

Кто соберется в "Судный день"

Премьера картины запланирована на 18 декабря 2026 года, и актерский состав обещает быть рекордно звездным. Среди героев заявлены:

Магнето в исполнении сэра Иэна МакКеллена ;

новые и классические персонажи "Фантастической четверки";

команда "Громовержцев";

Капитан Америка в лице Энтони Маки ;

Шури, которую снова сыграет Летиция Райт.

Главный антагонист фильма — Доктор Дум, и его воплощением станет Роберт Дауни-младший. Интересный поворот, ведь именно он долгие годы играл культового Тони Старка.

Интриги и возвращения

Но на этом возможные сюрпризы не заканчиваются. Недавно Джош Бролин публично заявил, что с радостью снова примерил бы грим Таноса.