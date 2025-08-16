Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Nik Shuliahin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:31

В одном кадре Дэдпул, Капитан Америка и Магнето: как Marvel собирает звёздную команду

The Hollywood Reporter: Дэдпул появится в фильме Marvel "Мстители: Судный день"

Кто сказал, что Дэдпул ограничится собственными сольными фильмами? Судя по новым данным, болтливый наемник всё-таки появится в одном из самых ожидаемых блокбастеров Marvel — "Мстители. Судный день". Информация о его возвращении на большие экраны в составе киновселенной появилась в The Hollywood Reporter.

Дэдпул и Мстители: союз, которого не будет

По инсайдерским сведениям, фанатам не стоит ждать полноценного вступления Дэдпула в команду Мстителей. Его появление скорее будет камео или отдельной сюжетной линией, которая придаст фильму фирменный оттенок иронии и хаоса.

Намек на это дал и сам Райан Рейнольдс: он разместил в соцсетях логотип супергеройской команды, расписанный в стиле уличного граффити, характерном для его персонажа. Такой пост сразу же вызвал бурные обсуждения в сети.

Кто соберется в "Судный день"

Премьера картины запланирована на 18 декабря 2026 года, и актерский состав обещает быть рекордно звездным. Среди героев заявлены:

  • Магнето в исполнении сэра Иэна МакКеллена;

  • новые и классические персонажи "Фантастической четверки";

  • команда "Громовержцев";

  • Капитан Америка в лице Энтони Маки;

  • Шури, которую снова сыграет Летиция Райт.

Главный антагонист фильма — Доктор Дум, и его воплощением станет Роберт Дауни-младший. Интересный поворот, ведь именно он долгие годы играл культового Тони Старка.

Интриги и возвращения

Но на этом возможные сюрпризы не заканчиваются. Недавно Джош Бролин публично заявил, что с радостью снова примерил бы грим Таноса.

"Если бы мне сейчас позвонили и сказали: "Поехали в Лондон — снимать Таноса", я бы ответил: "Уже выезжаю"", — сказал актер.

