За полсотни километров до Твери, на промозглой М-10 с влажным асфальтом, произошла встреча с инородным телом. В двадцати метрах перед капотом Avatr 07 возник объект, который поначалу казался пакетом, но оказался пластиковым противооткатным башмаком. Резко тормозить было нельзя — сзади плотный поток грузовиков, маневрировать поздно. Итог: плавное замедление, скрежет и остановка в автобусном кармане.

Ситуация обнажила неожиданный профит пневмоподвески. Вместо того чтобы искать домкрат, достаточно было зайти в меню «управления вождением» на дисплее и выбрать максимальную высоту. Машина бесшумно приподнялась, и препятствие, застрявшее под днищем, было успешно извлечено движением назад.

Дизайн с мюнхенским шлейфом

Avatr 07 выглядит как концентрат уверенности: хищная оптика, мускулистые обводы и 21-дюймовые колеса с низким профилем. В его облике читаются узнаваемые цитаты: резкие всплески передних крыльев напоминают Infiniti FX серии S51, а корма вызывает ассоциации с итальянским шармом Alfa Romeo. За этот визуальный коктейль отвечает Надер Фагихзаде, чьё портфолио включает легендарные BMW F01 и G11, а также X3 и X4.

Стиль признан на уровне iF Design, но есть детали, которые вступают в конфликт с реальностью. Заполицованные дверные ручки сбивают с толку пассажиров, а вместо привычных зеркал здесь установлены камеры. Раскладывающиеся кронштейны напоминают футуристические датчики из фантастического кино, но на практике «телезеркала» имеют свои изъяны: ночью сложно мгновенно оценить дистанцию до преследователей, при ярком солнце картинка бликует, а рука водителя перекрывает почти половину обзора слева.

Цифровой минимализм и его цена

Внутри Avatr 07 разворачивается настоящая торжественная эстетика: матовая наппа светло-серого цвета с голубым отливом, обилие мягких панелей и общая чистота линий. Даже водительское кресло оснащено оттоманкой, что делает поездки на длинные дистанции (в нашем случае почти 600 верст до Новгорода и деревни Лякова) почти бесконечно комфортными.

Однако эргономика здесь приносит эстетику в жертву цифре. Руль представляет собой прямоугольный штурвал (высота около 20 см, ширина — 35 см), который при длительной езде утомляет кисти: привычный хват «на без десяти два» неудобен, приходится переходить на «гоночный» захват. Почти всё управление — от климата и зеркал до лючка бензобака и обогрева сидений — перенесено на центральный дисплей. Даже стеклоподъемники реализованы в виде непривычных «пенечков», которые легко задеть случайно.

Приятным сюрпризом оказался встроенный холодильник в центральном подлокотнике, способный работать в обе стороны: охлаждать до 0°C или нагревать до +50°C.

Техника: последовательный гибрид в действии

Под капотом — последовательная схема: турбомотор 1,5 л работает исключительно как генератор для зарядки литий-железо-фосфатной батареи, которая питает электромоторы обеих осей. Совокупная мощность в 500 л.с. в сочетании с адаптивной пневмоподвеской и амортизаторами ZF с временем отклика до 30 мс обеспечивают благородную динамику. Машина уверенно держит виражи, не тревожа пассажиров.

Режим рекуперации «Стандарт» почти незаметен, а в режиме «Сильный» замедление становится ощутимым, но не резким. За четыре дня пробег составил 1529 км (1396 км на бензине и 133 км на электричестве). Средний расход составил 9,1 л 92-го бензина и 31,5 кВт·ч на 100 км. В пересчете на стоимость топлива реальный расход составил около 9,5 л/100 км, что существенно выгоднее традиционного 3-литрового двигателя, хотя и требует более частых остановок на заправках из-за скромного бака на 45 л.

Финальный аккорд поездки случился в Старой Руссе. После ночной зарядки у гостиницы 3А Avatr 07 продемонстрировал «цифровую мудрость» в её худшем проявлении: приборы, климат, обогревы и радио отказались оживать, требуя сканирования QR-кода и установки приложения. Машина ехала, но превратилась в высокотехнологичный кирпич, в котором даже нельзя было открыть лючок бензобака.