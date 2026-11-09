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Главная / Авто и мото
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:21

Привычный обзор уходит в прошлое: в России меняют фундаментальную деталь в конструкции кроссоверов

Avatr 07 выходит на российский рынок в трех вариантах исполнения. Главным технологическим разрывом с традиционным представлением о кроссовере становится отказ от классических боковых зеркал: на их месте теперь расположены камеры, транслирующие изображение на внутренние мониторы. Это решение меняет не только аэродинамику, но и привычную эргономику обзора, переводя взаимодействие водителя с внешним пространством в плоскость цифровых интерфейсов.

Конфигурации и технический расчет

Модельный ряд разделен по типу силовых установок и уровню оснащения. В России будут представлены три комплектации, что позволяет бренду охватить разные сегменты спроса — от тех, кто ищет максимальную эффективность гибрида, до сторонников полной электрификации.

  • Версии с последовательным гибридом (EREV), где двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор для зарядки батареи;
  • Полностью электрические версии (BEV) с разной емкостью аккумуляторов;
  • Варианты с различным уровнем отделки интерьера и набором интеллектуальных систем помощи водителю.

Переход на камерные системы вместо зеркал в Avatr 07 — это не просто дизайнерский жест, а часть общей стратегии бренда по созданию «умного» пространства. В цепочке производства и поставок такие детали требуют иного подхода к сертификации и настройке углов обзора, чтобы соответствовать российским стандартам безопасности. Смысл этого изменения в том, что автомобиль перестает быть просто средством передвижения и становится набором сенсоров, где физическая деталь заменяется информационным потоком.

Выбор трех комплектаций указывает на попытку гибко зайти на рынок, где потребитель все еще колеблется между уверенностью в запасе хода ДВС и привлекательностью электромобилей. В итоге реальное влияние этого решения на продажи будет зависеть от того, насколько быстро российские водители привыкнут к отсутствию привычного стекла в дверных карманах.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

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