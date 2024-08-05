"Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом, на который детей пускают только с родителями

Фильм "Дэдпул и Росомаха" от студии Marvel поставил новый рекорд, собрав внушительные 97 миллионов долларов за вторые выходные проката. Об этом сообщает издание Variety.

С момента премьеры супергеройский боевик заработал 395 миллионов долларов в Северной Америке и 824 миллиона долларов по всему миру.

Благодаря такому успеху, "Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R (лицам старше 17 лет) в истории североамериканского проката. Он обошел предыдущего рекордсмена — "Страсти Христовы" (370 миллионов долларов), а также две предыдущие части франшизы о Дэдпуле.

За первый уик-энд фильм собрал 438,3 миллиона долларов по всему миру, из которых 205 миллионов долларов пришлось на США. При этом, бюджет картины составил порядка 200 миллионов долларов, что делает ее коммерчески успешной.

По кассовым сборам "Дэдпул и Росомаха" сравнивают с сиквелом "Аватара". "Аватар: Путь воды" в 2022 году заработал за дебютные выходные 439 миллионов долларов, и до сих пор ни один фильм не приближался к этой цифре так близко, как новый фильм о Дэдпуле и Росомахе.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)