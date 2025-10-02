Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Люди в кинотеатре
Люди в кинотеатре
Опубликована сегодня в 13:59

Три часа на краю вулкана: новый "Аватар" может перевернуть всю франшизу

Джеймс Кэмерон: фильм "Аватар 3: Огонь и пепел" выйдет в декабре с хронометражем три часа

Режиссёр Джеймс Кэмерон официально подтвердил: третья часть франшизы "Аватар", получившая название "Огонь и пепел", выйдет в прокат с длительностью около трёх часов. Новая история обещает стать не просто продолжением, а важным звеном большой сюжетной арки, которую автор строит на протяжении всех фильмов серии.

Работа над второй и третьей частью велась параллельно ещё в 2017–2018 годах. За полтора года команда сняла основной материал для двух картин. Такой подход позволил сохранить целостность линий главных героев, среди которых ключевую роль играет 15-летняя Кири в исполнении Сигурни Уивер.

По словам Кэмерона, эти фильмы изначально задумывались как единый проект. Подобную схему он собирается использовать и в работе над четвёртым и пятым фильмами.

"К черту! Он должен получить птицу. Найти Торука", — пояснил режиссёр Джеймс Кэмерон.

Изначально возвращения Торука — гигантской летающей птицы Джейка — в сценарии не было. Но в процессе съёмок Кэмерон решил, что образ слишком важен для раскрытия героя. Команда вернулась на площадку и пересняла несколько сцен, переписав материал так, чтобы вплести эту линию в историю.

Ставка на успех

Кассовые сборы новой части станут ключевым фактором для будущего киновселенной. Кэмерон не исключает паузы, чтобы заняться более камерным проектом, но может и сразу перейти к следующему этапу.

"Главный вопрос во всём этом — заработаем ли мы какие-нибудь деньги на "Аватаре 3"? Я имею в виду, какие-то деньги мы заработаем. Но вопрос в том, какая будет прибыль", — отметил режиссёр Джеймс Кэмерон.

Отдельно он подчеркнул, что не рассматривает генеративный искусственный интеллект как замену живым художникам, хотя стоимость визуальных эффектов в последние годы выросла в разы.

Сравнение

Часть франшизы Год премьеры Хронометраж Основной акцент сюжета
"Аватар" 2009 2 ч 42 мин Знакомство с Пандорой и противостояние корпорации
"Аватар: Путь воды" 2022 3 ч 12 мин История семьи Салли и подводного клана Меткайна
"Аватар: Огонь и пепел" 2024 ~3 ч Пепельная деревня и клан Мангкван, разрушенный вулканом

Советы шаг за шагом

  1. Перед премьерой освежите память, пересмотрев предыдущие фильмы. Многие сюжетные линии тесно связаны.

  2. Обратите внимание на образы Кири и Джейка — они станут центральными для понимания развития вселенной.

  3. Чтобы прочувствовать визуальный масштаб, выбирайте кинотеатры с IMAX или Dolby Vision.

  4. Используйте лицензионные стриминговые сервисы, чтобы позже пересмотреть фильм в хорошем качестве.

  5. Следите за официальными материалами — трейлерами и интервью — это поможет уловить ключевые детали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: смотреть фильм без знания предыдущих частей.

  • Последствие: потеря связи с основным сюжетом.

  • Альтернатива: пересмотреть "Путь воды" на Disney+ или Blu-ray.

  • Ошибка: выбирать зал с низким качеством изображения.

  • Последствие: потеря визуального эффекта и уникальной атмосферы Пандоры.

  • Альтернатива: IMAX, 3D или Dolby Atmos-залы.

  • Ошибка: ориентироваться на фанатские слухи вместо официальных источников.

  • Последствие: неверные ожидания от сюжета.

  • Альтернатива: проверенные интервью Variety, трейлеры студии 20th Century Studios.

FAQ

Как выбрать кинотеатр для "Аватара 3"?
Лучше всего подойдут залы с современными системами IMAX или Dolby Atmos.

Сколько длится фильм?
Около трёх часов.

Что лучше — смотреть дома или в кино?
Для первого знакомства лучше выбрать кинотеатр, так как фильм создавался для большого экрана.

Когда премьера в России и мире?
Мировая премьера запланирована на 19 декабря.

Мифы и правда

  • Миф: "Аватар 3" станет последним фильмом.

  • Правда: запланированы ещё четвёртая и пятая части.

  • Миф: Кэмерон заменит художников искусственным интеллектом.

  • Правда: режиссёр подчеркнул, что ценит живых специалистов и не собирается их заменять.

  • Миф: все съёмки уже завершены.

  • Правда: часть материала снята, но четвёртый и пятый фильмы ещё в разработке.

3 интересных факта

  1. Съёмки "Аватара 2" и "Аватара 3" шли одновременно в течение 18 месяцев.

  2. Сигурни Уивер в 73 года сыграла подростка Кири благодаря технологиям CGI.

  3. Первоначально возвращение Торука планировалось только для более поздних фильмов.

Исторический контекст

  • 2009 год — премьера первого "Аватара", ставшего самым кассовым фильмом в истории.

  • 2010-2017 годы — разработка сценариев и технологий для будущих частей.

  • 2017-2018 годы — съёмки второй и третьей части одновременно.

  • 2022 год — выход "Пути воды".

  • 2024 год — запланирован релиз "Огня и пепла".

