Коммунальщики возобновили теплоснабжение и горячее водоснабжение в домах Саратова.
Энергетики устранили аварию на теплосетях в Саратове, которая нарушила подачу тепла и горячей воды в дома с населением свыше 50 тысяч человек.
Ранее прокуратура региона сообщала, что из-за аварии на теплосетях в зону отключения попали примерно 80 многоквартирных домов с населением более 24 тысяч человек, а также шесть объектов социальной сферы.
Одновременно с этим в городе произошло пониженных параметров подачи тепла. В эту зону попали 160 домов с населением около 26 тысяч человек и 16 объектов социальной сферы.
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