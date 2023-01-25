Коммунальщики возобновили теплоснабжение и горячее водоснабжение в домах Саратова.

Энергетики устранили аварию на теплосетях в Саратове, которая нарушила подачу тепла и горячей воды в дома с населением свыше 50 тысяч человек.

Ранее прокуратура региона сообщала, что из-за аварии на теплосетях в зону отключения попали примерно 80 многоквартирных домов с населением более 24 тысяч человек, а также шесть объектов социальной сферы.

Одновременно с этим в городе произошло пониженных параметров подачи тепла. В эту зону попали 160 домов с населением около 26 тысяч человек и 16 объектов социальной сферы.