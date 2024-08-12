Премьер-министр Михаил Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов до конца 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести пересмотр критериев для классификации аварийных многоквартирных домов. Это заявление было сделано по результатам стратегической сессии, посвященной национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Министерствам строительства, экономического развития, финансов и компании "Фонд развития территорий" будет поручено внести изменения в нормативные акты с целью актуализации критериев аварийности. Эти изменения должны быть подготовлены до 31 декабря 2024 года. Министерство строительства предложило внедрить новую категорию аварийных зданий.

Аварийным считается здание, в котором более 50% жилых помещений и основных несущих конструкций признаны непригодными и представляют угрозу для безопасного проживания. Аварийное состояние несущих элементов подразумевает, что конструкции или их части имеют значительные деформации и повреждения из-за естественного старения и внешних факторов, что приводит к потере прочности. Также жилье может быть признано непригодным, если расположено в зонах с неблагоприятными экосанитарными условиями или подвергалось серьезным повреждениям вследствие различных катастроф.

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