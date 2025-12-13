Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Опоры электроснабжения
Опоры электроснабжения
© Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:49

Авария в Кировоградской области: отключения электроэнергии затрудняют работу экстренных служб

В Кировоградской области Украины произошли аварийные отключения электроэнергии — Андрей Райкович

В Кировоградской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после серии взрывов, которые привели к повреждению инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей. Без света остались десятки тысяч жителей сразу в нескольких районах области.

Последствия повреждения инфраструктуры

По информации областной администрации, в результате происшествий пострадала энергетическая система региона. В настоящий момент электроснабжение отсутствует в 19 населённых пунктах. Какие именно города и сёла оказались обесточены, официально не уточняется.

Глава областной администрации Андрей Райкович подтвердил факт аварийных отключений и связал их с повреждением ключевых элементов энергосети. Власти оценивают масштаб последствий и готовятся к проведению восстановительных работ, однако сроки возвращения электричества пока не названы.

"Повреждена энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", — написал Андрей Райкович в своём Telegram-канале.

Обстановка в регионе ночью

Ситуация осложнялась продолжительной воздушной тревогой. По данным местных источников, сирены в Кировоградском регионе звучали более шести часов подряд. Это указывает на напряжённую обстановку и высокие риски для объектов критической инфраструктуры.

Длительное время тревоги затрудняло работу экстренных и коммунальных служб, которым приходилось действовать с учётом угрозы повторных инцидентов. Специалисты продолжают мониторинг состояния энергосистемы и проводят оценку повреждений.

Дальнейшие действия властей

Региональная администрация заявляет, что восстановление электроснабжения остаётся приоритетной задачей. После стабилизации обстановки энергетики приступят к ремонтным работам и проверке сетей. Власти не исключают введения временных ограничений или резервных схем подачи электроэнергии, если это потребуется для обеспечения безопасности.

Официальные структуры продолжают информировать население о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Узбекистан запретит наличные для алкоголя и табака с 2026 года — Мирзиеев вчера в 9:43
Государство видит всё: крупные покупки и коммуналку в Узбекистане можно будет оплатить только картой

В Узбекистане с 1 апреля 2026 года ограничат покупки за наличные: алкоголь, табак и крупные сделки — только безналом. Что еще входит в список?

Читать полностью » Королевскую семью хотят отменить через референдум — Султана вчера в 9:08
Британия устала от короны: насмешки болельщиков и громкие скандалы добивают образ королевской семьи

Депутат парламента Британии призвала к референдуму о монархии, связав тему с расходами и скандалами. Почему спор снова обострился?

Читать полностью » Женщина на угнанной лодке повредила мост Риальто в Венеции — ANSA вчера в 9:04
Историческому мосту нанесен удар: инженеры оценивают ущерб от столкновения с угнанным судном

В Венеции женщина на угнанной лодке на скорости врезалась в мост Риальто: повреждена мраморная балюстрада, посылки ушли в канал.

Читать полностью » Бывшая якудза Мако возглавила организацию по реабилитации бандитов — Лента.ру вчера в 7:31
Насилие было нормой: как детство с жестоким отцом создало единственную за 40 лет женщину-якудза

Единственная за 40 лет женщина-якудза пугала даже бывших гангстеров, но ушла из банды. Что стало ее точкой разворота?

Читать полностью » Суд рассмотрит запрос на арест бывшего президента Луиса Арсе — ТАСС вчера в 4:00
Запрос на арест экс-президента Боливии: коррупционное расследование набирает обороты

Прокуратура Боливии запросила арест бывшего президента Луиса Арсе по делу о коррупции. Суд вскоре решит, поместят ли его под трёхмесячное предварительное заключение.

Читать полностью » Трамп заявил о глобальной гонке США и Китая за лидерство в сфере ИИ — ТАСС вчера в 4:00
Когда экономика встречает оборону: ИИ становится главным инструментом влияния США на мировой арене

Американские политики и инвесторы обсуждают влияние ИИ на оборону страны: по их словам, технологическое лидерство определит, сможет ли США конкурировать с Китаем.

Читать полностью » Госкомпания Senate Properties продаёт офисный центр Karvi — Деловой Петербург 11.12.2025 в 17:13
Бетонное чудовище снова на торгах: Хельсинки пытается забыть своё прошлое

Власти Хельсинки снова пытаются избавиться от легендарного офисного гиганта, десятилетиями считавшегося архитектурным уродцем столицы.

Читать полностью » Дания планирует ввести возрастные ограничения для соцсетей к 2026 году — Олсен 11.12.2025 в 15:14
Дания ставит возрастные ограничения на соцсети: что стоит за инициативой правительства

Дания готовит запрет соцсетей для подростков до 15 лет. Министр цифровизации заявила, что ограничения могут вступить в силу уже в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уборка по расписанию помогает поддерживать чистоту без стресса — эксперты по быту
Еда
Фрикадельки становится мягче при добавлении картофельного пюре — кулинары
Красота и здоровье
Зубная нить уменьшает образование камня между зубами — стоматологи
Авто и мото
Водители получают штрафы за отказ от медосвидетельствования даже трезвыми — автоюрист
Спорт и фитнес
Носовое дыхание при беге снизило расход кислорода — The Conversation
Общество
Зимние каникулы для школьников России будут длиться две недели — с 31 декабря по 11 января
Общество
Резкие перепады температуры зимой могут повредить электронные устройства — ТАСС
Экономика
ДНР: малый и средний бизнес стал ключевой опорой экономики региона — Любовь Луговая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet