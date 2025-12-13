Авария в Кировоградской области: отключения электроэнергии затрудняют работу экстренных служб

В Кировоградской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после серии взрывов, которые привели к повреждению инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей. Без света остались десятки тысяч жителей сразу в нескольких районах области.

Последствия повреждения инфраструктуры

По информации областной администрации, в результате происшествий пострадала энергетическая система региона. В настоящий момент электроснабжение отсутствует в 19 населённых пунктах. Какие именно города и сёла оказались обесточены, официально не уточняется.

Глава областной администрации Андрей Райкович подтвердил факт аварийных отключений и связал их с повреждением ключевых элементов энергосети. Власти оценивают масштаб последствий и готовятся к проведению восстановительных работ, однако сроки возвращения электричества пока не названы.

"Повреждена энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", — написал Андрей Райкович в своём Telegram-канале.

Обстановка в регионе ночью

Ситуация осложнялась продолжительной воздушной тревогой. По данным местных источников, сирены в Кировоградском регионе звучали более шести часов подряд. Это указывает на напряжённую обстановку и высокие риски для объектов критической инфраструктуры.

Длительное время тревоги затрудняло работу экстренных и коммунальных служб, которым приходилось действовать с учётом угрозы повторных инцидентов. Специалисты продолжают мониторинг состояния энергосистемы и проводят оценку повреждений.

Дальнейшие действия властей

Региональная администрация заявляет, что восстановление электроснабжения остаётся приоритетной задачей. После стабилизации обстановки энергетики приступят к ремонтным работам и проверке сетей. Власти не исключают введения временных ограничений или резервных схем подачи электроэнергии, если это потребуется для обеспечения безопасности.

Официальные структуры продолжают информировать население о развитии ситуации по мере поступления новых данных.