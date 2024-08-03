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Как компенсировать ущерб авто от неисправных дорожных условий
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Эксперт рассказал, как получить деньги в случае поломки авто из-за некачественной дороги

Как компенсировать ущерб авто от неисправных дорожных условий

Адвокат Александр Щербинин, отвечая на вопросы aif.ru отмечает, что большинство водителей совершает типичную ошибку, пытаясь как можно быстрее добраться до ближайшей шиномонтажки, если их машина сломалась из-за выбоины.

Однако адвокат предлагает другой подход. В случае поломки необходимо вызвать ГАИ, поставить автомобиль на «аварийку» и установить знак.

Важно запечатлеть фотографии повреждений и выбоины, вызвавшей аварию, а также получить показания свидетелей.

После приезда инспекторов водитель должен дать объяснения под протокол, указывая соблюдение ПДД и скоростного режима. Инспекторы обязаны зафиксировать повреждения и размеры выбоины.

Далее необходимо найти организацию, ответственную за участок дороги, и обратиться к оценщикам для подсчета ущерба. Оценку лучше проводить в присутствии виновной стороны, уведомив ее заранее телеграммой.

Фото: Freepik

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