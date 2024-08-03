Эксперт рассказал, как получить деньги в случае поломки авто из-за некачественной дороги

Адвокат Александр Щербинин, отвечая на вопросы aif.ru отмечает, что большинство водителей совершает типичную ошибку, пытаясь как можно быстрее добраться до ближайшей шиномонтажки, если их машина сломалась из-за выбоины.
Однако адвокат предлагает другой подход. В случае поломки необходимо вызвать ГАИ, поставить автомобиль на «аварийку» и установить знак.
Важно запечатлеть фотографии повреждений и выбоины, вызвавшей аварию, а также получить показания свидетелей.
После приезда инспекторов водитель должен дать объяснения под протокол, указывая соблюдение ПДД и скоростного режима. Инспекторы обязаны зафиксировать повреждения и размеры выбоины.
Далее необходимо найти организацию, ответственную за участок дороги, и обратиться к оценщикам для подсчета ущерба. Оценку лучше проводить в присутствии виновной стороны, уведомив ее заранее телеграммой.
Фото: Freepik
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