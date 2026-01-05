Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
лавина
лавина
© Wikimedia Commons by Henk Monster is licensed under Attribution 3.0 Unported
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:32

Слабая, но коварная: лавинная опасность в Сочи задержалась дольше ожидаемого

Лавинную опасность в горах Сочи продлевают до 6 января — администрация Сочи

Непогода продолжает удерживать горные районы Сочи в зоне повышенного внимания экстренных служб, а риски, связанные со сходом снега, сохраняются даже при относительно мягких погодных условиях. Городские власти приняли решение продлить режим повышенной готовности, чтобы минимизировать угрозы для жителей и туристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Продление предупреждения и зоны риска

Предупреждение о лавинной опасности в Сочи продлено до вечера 6 января. Речь идёт о так называемом слабом уровне опасности, который, тем не менее, требует постоянного мониторинга и профилактических мер. По данным администрации, потенциальная угроза схода лавин сохраняется в горах на высоте от 200 метров над уровнем моря.

Особое внимание уделяется участкам, где сочетаются сложный рельеф и транспортная нагрузка. В частности, возможность схода снежных масс отмечается в районе трассы А-149, которая ведёт в горный кластер. Даже при слабой лавинной опасности такие зоны считаются чувствительными из-за интенсивного движения и перепадов высот.

Контроль со стороны городских служб

Ситуация в Сочи находится под контролем оперативного штаба, который координирует действия всех задействованных служб. В круглосуточном режиме работают противолавинные подразделения, оценивающие состояние снежного покрова и при необходимости принимающие превентивные меры. Такой формат позволяет оперативно реагировать на любые изменения обстановки.

Власти подчёркивают, что мониторинг ведётся постоянно, а информация обновляется с учётом погодных условий. Это особенно важно в период зимних праздников, когда в горах увеличивается поток людей и транспорта, а нагрузка на инфраструктуру возрастает.

Ограничения для транспорта и меры безопасности

В рамках действующих ограничений въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной запрещён. Эта мера направлена на снижение аварийности и предотвращение заторов в случае ухудшения погодной ситуации или схода снега. Водителям рекомендуют учитывать требования при планировании поездок.

Городские службы напоминают, что даже слабая лавинная опасность требует осторожности. Комплекс мер, введённых в Сочи, призван снизить риски для населения и обеспечить стабильную работу транспортных и туристических объектов в условиях зимней погоды.

