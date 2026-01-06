Горы и реки под угрозой: Кубань входит в период повышенной природной опасности

Опасные природные процессы на Кубани вновь выходят на первый план: сочетание осадков, снеготаяния и сложной горной обстановки повышает риски сразу по нескольким направлениям. Экстренные службы призывают жителей и туристов быть особенно внимательными в ближайшие дни. Об этом сообщает BFM Кубань.

Лавинная опасность в горах края

Гидрометеорологическое бюро продлило предупреждение о лавинной опасности в горах Краснодарского края, за исключением территории Сочи. Неблагоприятная обстановка сохранится на высотах выше 1000 метров до 18:00 8 января. Специалисты указывают, что нестабильный снежный покров и погодные колебания создают условия для самопроизвольного схода лавин.

Наиболее уязвимыми остаются высокогорные участки, где традиционно проходят туристические маршруты и зимние выезды. Спасатели рекомендуют отказаться от посещения потенциально опасных зон и строго соблюдать ограничения, действующие в период лавиноопасности.

Рост уровней рек из-за осадков и оттепели

Помимо горных рисков, до конца суток 6 января ожидается осложнение гидрологической обстановки. Из-за осадков и активного снеготаяния прогнозируется подъём уровней воды в реках юго-восточной части края. В зону повышенного внимания попадают Апшеронский, Белореченский, Мостовский и ряд других районов.

Аналогичная ситуация складывается и на Черноморском побережье. В Геленджике и Туапсинском муниципальном округе синоптики не исключают локального выхода рек на опасные отметки, что может привести к подтоплениям низинных участков.

Рекомендации для жителей и туристов

Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется избегать нахождения вблизи русел рек, не выезжать в горные районы без крайней необходимости и следить за оперативными сообщениями экстренных ведомств.

В условиях сохраняющейся нестабильной погоды специалисты подчёркивают важность личной ответственности и готовности к быстрому изменению обстановки. Особое внимание просят уделить безопасности детей и пожилых людей, а также сохранности имущества в потенциально уязвимых районах.