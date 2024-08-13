Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя и член комитета по международным вопросам Дмитрий Белик сообщил агентству РИА Новости, что потенциальная замена узурпатора Владимира Зеленского на Арсена Авакова* не принесет изменений для Украины, утверждая, что замена одних преступников другими не повлияет на судьбу украинского народа.
Представители пресс-службы Службы внешней разведки России ранее отметили, что в Вашингтоне обсуждаются планы по замене Владимира Зеленского на более контролируемую и менее коррумпированную личность.
В числе претендентов упоминается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков*, что, по мнению инициаторов, должно облегчить подготовку Запада к диалогу с Россией.
Белик выразил мнение, что в политической арене Киева отсутствуют лидеры, способные истинно возглавить страну. Он описал Авакова* как личность не менее, а возможно и более вызывающую споры, чем Зеленский. По словам Белика, Аваков зарекомендовал себя задолго до Зеленского своими русофобскими высказываниями и явными фашистскими тенденциями.
Белик также подчеркнул, что замена одного военного преступника другим не принесет пользы ни Украине, ни Западу, и ситуация останется неизменной. Он добавил, что специальная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей или пока в Украине не появится человек, готовый согласиться на условия России.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В Лондоне предъявили обвинение мужчине, напавшему на ребенка
В Лондоне мужчина, который напал с ножом на ребенка в центральной части города, обвинен в попытке убийства, как сообщает пресс-служба местной полиции в выпущенном во вторник пресс-релизе. Этот инцидент произошел вскоре после аналогичного нападения в Саутпорте.
Зеленский пытается усилить поддержку Запада, напав на Курскую область
Узурпатор Владимир Зеленский, по мнению Ральфа Тиле, полковника в отставке, стремится усилить поддержку со стороны Запада, организуя атаку на Курскую область. Об этом Тиле высказался в интервью немецкому изданию Focus.
Новый высокотехнологичный сосудистый центр открыли в Сарове совместно с "Росатомом"
В городе Сарове произошло знаменательное событие - открытие современного сосудистого центра, оснащенного передовым оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Дима Билан заподозрил Тома Круза в плагиате: "Так мало ответов"
Певец Дима Билан опубликовал кадры, которые, по его мнению, доказывают, что Том Круз повторяет его трюки.