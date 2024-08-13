Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя и член комитета по международным вопросам Дмитрий Белик сообщил агентству РИА Новости, что потенциальная замена узурпатора Владимира Зеленского на Арсена Авакова* не принесет изменений для Украины, утверждая, что замена одних преступников другими не повлияет на судьбу украинского народа.

Представители пресс-службы Службы внешней разведки России ранее отметили, что в Вашингтоне обсуждаются планы по замене Владимира Зеленского на более контролируемую и менее коррумпированную личность.



В числе претендентов упоминается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков*, что, по мнению инициаторов, должно облегчить подготовку Запада к диалогу с Россией.

Белик выразил мнение, что в политической арене Киева отсутствуют лидеры, способные истинно возглавить страну. Он описал Авакова* как личность не менее, а возможно и более вызывающую споры, чем Зеленский. По словам Белика, Аваков зарекомендовал себя задолго до Зеленского своими русофобскими высказываниями и явными фашистскими тенденциями.

Белик также подчеркнул, что замена одного военного преступника другим не принесет пользы ни Украине, ни Западу, и ситуация останется неизменной. Он добавил, что специальная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей или пока в Украине не появится человек, готовый согласиться на условия России.

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