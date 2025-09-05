Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъем штанги
Подъем штанги
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:03

Осенний спорт без улицы: какие занятия заменят пробежки

Психотерапевт Крашкина: осенью важно сохранять физическую активность для иммунитета

Осень часто ассоциируется с упадком сил и снижением активности: дни становятся короче, погода — прохладнее, а желание выходить на улицу постепенно пропадает. Однако специалисты уверены, что именно в это время важно не отказываться от движения, а подстроить привычный режим под новые условия.

Почему важно менять тренировки

"Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях: фитнес-зал, йога, пилатес, да и домашние тренировки никто не отменял — они станут отличной альтернативой", — сказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По её словам, смена упражнений помогает поддерживать мотивацию и не выпадать из привычного графика. Организм легче адаптируется к переменам, если физическая нагрузка сохраняется, пусть даже в другом формате.

Варианты для осени

Осень открывает возможности для разнообразия в спорте. Когда становится холоднее, можно заменить пробежки на силовые тренировки в зале или занятия растяжкой дома. Йога и пилатес помогают справляться со стрессом и сезонной усталостью, а домашние комплексы упражнений позволяют экономить время и сохранять регулярность занятий.

Эффект для организма и настроения

Физическая активность в прохладное время года особенно важна: она укрепляет иммунитет, помогает бороться с сезонной апатией и поддерживает уровень энергии. Даже короткие, но регулярные тренировки улучшают настроение и снижают риск простудных заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психотерапевт посоветовала использовать осень для отдыха и саморефлексии сегодня в 0:27

Осень не про уныние: как использовать серые дожди для точки роста

Психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, как осень помогает улучшить ментальное здоровье: это время для целей, прогулок, творчества и восстановления баланса.

Читать полностью » Врач НМИЦ трансплантологии Власов: отравление бледной поганкой может потребовать пересадки печени сегодня в 0:13

Ужин с сюрпризом: какой гриб может стоить жизни

Многие ядовитые грибы маскируются под съедобные, а их токсины способны вызвать тяжелейшие поражения органов и даже привести к смерти.

Читать полностью » Терапевт Пивоварова: непереносимость холода может быть признаком заболевания сегодня в 0:01

Замёрзнуть можно изнутри: о каких нарушениях сигнализирует зябкость

Терапевт Оксана Пивоварова объяснила, что постоянная зябкость и непереносимость холода часто связаны с гипотиреозом, анемией и нарушением обмена веществ.

Читать полностью » Диетолог объяснил, почему температура еды не имеет значения для пищеварения вчера в 23:44

Горячее и холодное одинаково усваиваются — но есть одно исключение

Диетолог Александр Бурлаков развеял миф: холодная еда усваивается не хуже горячей. Однако при проблемах с ЖКТ стоит избегать крайних температур.

Читать полностью » Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма вчера в 23:34

Прелюдия, в которой всё идёт не так: главные ошибки

Сексолог Ольга Василенко объяснила, какие ошибки во время прелюдии мешают женщинам достичь возбуждения и оргазма. Многие из них связаны со спешкой.

Читать полностью » Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту вчера в 23:34

Спорт без страха и вины: как обмануть собственную лень

Как плавно вернуться к тренировкам после каникул? Узнайте о важности постепенности, правильной мотивации и днях отдыха в нашем материале.

Читать полностью » Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет вчера в 23:29

Почему люди просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет: врачи назвали основные причины

Почему регулярные ночные походы в туалет могут сигнализировать о серьёзных проблемах мочеполовой системы и какие болезни чаще всего скрываются за этим симптомом

Читать полностью » Кардиолог Рохас: ибупрофен опасен для сердца при длительном приёме вчера в 23:24

Опасное обезболивание: чем грозит популярный препарат

Кардиолог Аурелио Рохас объяснил, почему ибупрофен считается «врагом сердца» и какие меры помогут снизить его вред при приёме.

Читать полностью »

Новости
Еда

Сдобный рулет с вишней выпекают при температуре 180 градусов в течение 30 минут
Спорт и фитнес

Полная тренировка тела за 15 минут: рекомендации врачей по пользе
Авто и мото

В Чехии расширят завод Toyota: начнут производить электромобили и аккумуляторы — Минпромторг
Садоводство

Кротон и колеус признаны одними из самых декоративных растений для осеннего сада
Туризм

All-inclusive остаётся самым популярным форматом отдыха у туристов
Питомцы

Ветеринары назвали пользу пивных дрожжей для кошек и правила применения
Спорт и фитнес

Польза отжиманий для осанки и сердечно-сосудистой системы — мнение специалистов
Авто и мото

Автоэксперт объяснил, как лист бумаги помогает выявить дефекты двигателя при покупке машины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet