Тренировки не отменяются погодой: как победить осеннюю лень и не потерять тонус

С наступлением холодов многим становится всё труднее заставить себя выйти на пробежку или отправиться в спортзал. Короткий день, серая погода и снижение энергии часто приводят к тому, что занятия спортом откладываются "до весны". Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как сохранить интерес к тренировкам и не утратить форму даже в самый пасмурный сезон.

"Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя. Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях", — заявила Ирина Крашкина.

Почему осенью пропадает мотивация

Снижение физической активности осенью — естественная реакция организма. Из-за сокращения светового дня вырабатывается меньше серотонина, гормона удовольствия, и человек быстрее утомляется. Добавьте к этому холод, дождь, промозглый ветер — и желание тренироваться исчезает само собой.

Однако именно в это время поддержание активности особенно важно: движение улучшает кровообращение, помогает справиться с осенней апатией и укрепляет иммунитет.

Как адаптировать тренировки к сезону

По словам Крашкиной, главное — не прекращать занятия, а подстроить их под условия погоды. Это позволит сохранить привычный ритм, не теряя прогресса.

Выбирайте комфортное время. Лучше заниматься днём, когда больше света и тепла. Одежда — ключ к успеху. Для уличных тренировок выбирайте термобельё, непромокаемую куртку и обувь с устойчивой подошвой. Комбинируйте форматы. Если пробежка невозможна из-за дождя, замените её занятиями в фитнес-клубе, плаванием или домашней гимнастикой.

Обновление тренировочного плана

Одно из лучших средств от осенней скуки — смена привычной программы. Новые упражнения или вид активности заставляют мозг работать по-новому и возвращают интерес.

Попробуйте:

вместо бега — скандинавскую ходьбу;

вместо силовых тренировок — йогу или пилатес;

включить в программу групповые занятия или танцы.

Крашкина подчёркивает: важно не перегружать себя, особенно при упадке сил. Лучше выполнять меньше, но регулярно.

Постановка целей и отслеживание прогресса

Одним из сильнейших мотиваторов является ощущение достижения. Чтобы оно появилось, цели должны быть конкретными и измеримыми:

пройти 5 километров без остановки;

увеличить время планки на 30 секунд;

тренироваться 3 раза в неделю в течение месяца.

Фиксируйте результаты в приложении, ежедневнике или просто на листке бумаги. Видимый прогресс поддерживает уверенность и не даёт сойти с дистанции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Делать перерыв на зиму.

Последствие: Потеря формы и сложность возвращения к тренировкам весной.

Альтернатива: Снизить интенсивность, но сохранить регулярность.

Ошибка: Игнорировать погодные условия.

Последствие: Простуды и переохлаждения.

Альтернатива: Подбирать одежду по слоям и следить за температурой тела.

Ошибка: Ставить слишком амбициозные цели.

Последствие: Разочарование и потеря мотивации.

Альтернатива: Делить большие цели на этапы и отмечать каждый результат.

Плюсы и минусы тренировок осенью