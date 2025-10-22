Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя прогулка среди листвы
Осенняя прогулка среди листвы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:46

Тренировки не отменяются погодой: как победить осеннюю лень и не потерять тонус

Врач Ирина Крашкина объяснила, как сохранить мотивацию к спорту осенью

С наступлением холодов многим становится всё труднее заставить себя выйти на пробежку или отправиться в спортзал. Короткий день, серая погода и снижение энергии часто приводят к тому, что занятия спортом откладываются "до весны". Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как сохранить интерес к тренировкам и не утратить форму даже в самый пасмурный сезон.

"Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя. Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях", — заявила Ирина Крашкина.

Почему осенью пропадает мотивация

Снижение физической активности осенью — естественная реакция организма. Из-за сокращения светового дня вырабатывается меньше серотонина, гормона удовольствия, и человек быстрее утомляется. Добавьте к этому холод, дождь, промозглый ветер — и желание тренироваться исчезает само собой.

Однако именно в это время поддержание активности особенно важно: движение улучшает кровообращение, помогает справиться с осенней апатией и укрепляет иммунитет.

Как адаптировать тренировки к сезону

По словам Крашкиной, главное — не прекращать занятия, а подстроить их под условия погоды. Это позволит сохранить привычный ритм, не теряя прогресса.

  1. Выбирайте комфортное время. Лучше заниматься днём, когда больше света и тепла.

  2. Одежда — ключ к успеху. Для уличных тренировок выбирайте термобельё, непромокаемую куртку и обувь с устойчивой подошвой.

  3. Комбинируйте форматы. Если пробежка невозможна из-за дождя, замените её занятиями в фитнес-клубе, плаванием или домашней гимнастикой.

Обновление тренировочного плана

Одно из лучших средств от осенней скуки — смена привычной программы. Новые упражнения или вид активности заставляют мозг работать по-новому и возвращают интерес.

Попробуйте:

  • вместо бега — скандинавскую ходьбу;

  • вместо силовых тренировок — йогу или пилатес;

  • включить в программу групповые занятия или танцы.

Крашкина подчёркивает: важно не перегружать себя, особенно при упадке сил. Лучше выполнять меньше, но регулярно.

Постановка целей и отслеживание прогресса

Одним из сильнейших мотиваторов является ощущение достижения. Чтобы оно появилось, цели должны быть конкретными и измеримыми:

  • пройти 5 километров без остановки;

  • увеличить время планки на 30 секунд;

  • тренироваться 3 раза в неделю в течение месяца.

Фиксируйте результаты в приложении, ежедневнике или просто на листке бумаги. Видимый прогресс поддерживает уверенность и не даёт сойти с дистанции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать перерыв на зиму.
    Последствие: Потеря формы и сложность возвращения к тренировкам весной.
    Альтернатива: Снизить интенсивность, но сохранить регулярность.

  • Ошибка: Игнорировать погодные условия.
    Последствие: Простуды и переохлаждения.
    Альтернатива: Подбирать одежду по слоям и следить за температурой тела.

  • Ошибка: Ставить слишком амбициозные цели.
    Последствие: Разочарование и потеря мотивации.
    Альтернатива: Делить большие цели на этапы и отмечать каждый результат.

Плюсы и минусы тренировок осенью

Формат Преимущества Недостатки
Уличные занятия Закаливание, свежий воздух Зависимость от погоды
Домашние тренировки Комфорт, экономия времени Требуется самодисциплина
Фитнес-зал Мотивация от атмосферы Финансовые затраты и дорога

FAQ

Стоит ли тренироваться в дождь или при холоде?
Да, если вы тепло одеты и чувствуете себя комфортно. Главное — переодеться в сухое после тренировки.

Что делать, если осенью постоянно нет энергии?
Добавьте в рацион продукты с витаминами группы B и магнием, увеличьте количество сна и прогулок.

Как не потерять интерес к спорту зимой?
Планируйте занятия заранее, чередуйте виды активности и отмечайте прогресс.

Мифы и правда

  • Миф: Осенью лучше делать перерыв, чтобы "отдохнуть".
    Правда: Перерыв снижает тонус и вызывает упадок сил — даже лёгкие тренировки полезнее, чем бездействие.

  • Миф: Занятия на холоде вредны.
    Правда: При правильной экипировке и разминке они укрепляют дыхательную систему и иммунитет.

  • Миф: Без солнца спорт неэффективен.
    Правда: Энергия движения заменяет солнечный заряд, повышая уровень эндорфинов.

Интересные факты

  1. Исследования показывают, что даже 20 минут активности на улице снижают уровень стресса на 25%.

  2. Организм тратит больше калорий при тренировках в прохладную погоду — ему приходится согреваться.

  3. Осенние тренировки особенно полезны для сердечно-сосудистой системы: они адаптируют тело к перепадам температуры.

Итог

Осень — не повод прекращать тренировки, а возможность пересмотреть привычки. Комфортная одежда, гибкий график, обновлённый план и чёткие цели помогут сохранить мотивацию. Как отмечает Ирина Крашкина, главное — адаптироваться, а не останавливаться.

