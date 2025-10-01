Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пробежка с собакой в парке
Пробежка с собакой в парке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:30

Дождь и холод больше не оправдание: секреты тренировок в серое время года

Крашкина посоветовала подбирать одежду и время для уличных тренировок в холодный сезон

Осень для многих становится испытанием: холод, дождь и короткий световой день снижают уровень энергии и желание заниматься спортом. Но именно в этот период особенно важно поддерживать физическую активность, чтобы укреплять иммунитет и сохранять бодрость. Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, как не потерять мотивацию и продолжать тренировки даже в неблагоприятных условиях.

"Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя. Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях", — заявила психотерапевт Ирина Крашкина.

Почему осенью трудно тренироваться

С наступлением осени погода становится прохладнее, а световой день сокращается. Это влияет на выработку гормонов, отвечающих за настроение и энергию. Чаще возникает апатия и желание остаться дома. Кроме того, холод и дождь делают привычные уличные тренировки менее привлекательными.

Но отказ от активности приводит к замкнутому кругу: меньше движения — больше усталости и снижение тонуса.

Сравнение: летние и осенние тренировки

Параметр Лето Осень
Температура Теплая, комфортная Холод, дожди
Световой день Долгий, мотивация выше Короткий, сложнее тренироваться вечером
Эмоциональное состояние Оптимизм и энергия Апатия, усталость
Возможности активности Прогулки, бег, вело, йога на улице Зал, домашний фитнес, уличные тренировки с одеждой

Советы шаг за шагом: как сохранить привычку к спорту

  1. Подберите правильное время - тренируйтесь днем или утром, когда больше света и энергии.

  2. Инвестируйте в одежду - термокомплект и непромокаемая куртка сделают пробежку комфортной.

  3. Перенесите часть тренировок в зал или домой - фитнес-резинки, коврик и гантели помогут заниматься даже в квартире.

  4. Обновите план - добавьте новые виды активности, чтобы избежать рутины.

  5. Ставьте цели - фиксируйте прогресс: будь то количество шагов, подтягиваний или время тренировки.

  6. Используйте социальный фактор - занимайтесь с друзьями или группой, это добавляет дисциплины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Полный отказ от спорта → снижение тонуса, набор веса → адаптация тренировок к условиям.

  • Игнорирование одежды для улицы → простуды, дискомфорт → термокомплект, дождевик.

  • Одни и те же упражнения месяцами → потеря интереса → новые форматы: танцы, йога, плавание.

А что если тренировки кажутся скучными?

Осень — отличный повод попробовать что-то новое. Танцевальные направления, плавание, скандинавская ходьба, домашние онлайн-занятия или групповые тренировки в клубе помогут разнообразить спортивный график и вернуть интерес.

FAQ

Как часто тренироваться осенью?
Оптимально 3-4 раза в неделю, сочетая уличные и домашние занятия.

Что делать, если нет спортзала поблизости?
Достаточно коврика, резинок или гирь. Онлайн-программы заменят тренера.

Можно ли тренироваться на улице при дожде?
Да, если есть подходящая одежда и обувь, защищающие от влаги.

