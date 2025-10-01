Дождь и холод больше не оправдание: секреты тренировок в серое время года

Осень для многих становится испытанием: холод, дождь и короткий световой день снижают уровень энергии и желание заниматься спортом. Но именно в этот период особенно важно поддерживать физическую активность, чтобы укреплять иммунитет и сохранять бодрость. Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, как не потерять мотивацию и продолжать тренировки даже в неблагоприятных условиях.

"Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя. Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях", — заявила психотерапевт Ирина Крашкина.

Почему осенью трудно тренироваться

С наступлением осени погода становится прохладнее, а световой день сокращается. Это влияет на выработку гормонов, отвечающих за настроение и энергию. Чаще возникает апатия и желание остаться дома. Кроме того, холод и дождь делают привычные уличные тренировки менее привлекательными.

Но отказ от активности приводит к замкнутому кругу: меньше движения — больше усталости и снижение тонуса.

Сравнение: летние и осенние тренировки