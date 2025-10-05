Пять капель в день спасают кости и иммунитет: простой секрет бодрости в холодный сезон

С приходом осени многие замечают упадок сил, сонливость и снижение настроения. Одной из причин может быть нехватка витаминов, особенно витамина D, уровень которого стремительно снижается при сокращении светового дня. О том, какие витамины особенно важны в этот период, и как правильно их принимать, рассказала терапевт, кандидат медицинских наук Марина Якушева.

"Профилактическая норма витамина D составляет 2000-2500 МЕ, что эквивалентно 5-6 каплям в сутки", — уточнила терапевт Марина Якушева.

Почему витамин D особенно нужен осенью

Даже если летом человек проводил много времени на солнце, к осени его запасы истощаются. Дело в том, что витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолета, а короткие дни и прохладная погода лишают нас естественного источника.

Прием витамина D в дозировке, указанной врачом, считается безопасным. Риск гипервитаминоза при такой схеме минимален. Масштабные исследования подтвердили пользу регулярного приема. Однако идеальный вариант — сначала сдать анализ крови на уровень витамина D, чтобы скорректировать дозировку индивидуально.

Важные витамины после 50 лет

По словам эксперта, с возрастом потребности организма меняются, и после 50 лет осенью особенно важны три группы витаминов:

витамин D - для иммунитета и костей;

витамины группы B (B1, B6, B9, B12) - для нервной системы и кроветворения;

витамин C - для защиты от простуд и поддержания сосудов.

Опасности самостоятельного приема

"Ключевое заблуждение — самостоятельный и нерегулируемый прием витаминов на основе информации из блогов или статей", — подчеркнула Марина Якушева.

Самовольный прием добавок может привести к передозировке, аллергическим реакциям и побочным эффектам. Именно поэтому так важно учитывать противопоказания и при необходимости консультироваться со специалистом.

Сравнение: витамины и их роль