Пять капель в день спасают кости и иммунитет: простой секрет бодрости в холодный сезон
С приходом осени многие замечают упадок сил, сонливость и снижение настроения. Одной из причин может быть нехватка витаминов, особенно витамина D, уровень которого стремительно снижается при сокращении светового дня. О том, какие витамины особенно важны в этот период, и как правильно их принимать, рассказала терапевт, кандидат медицинских наук Марина Якушева.
"Профилактическая норма витамина D составляет 2000-2500 МЕ, что эквивалентно 5-6 каплям в сутки", — уточнила терапевт Марина Якушева.
Почему витамин D особенно нужен осенью
Даже если летом человек проводил много времени на солнце, к осени его запасы истощаются. Дело в том, что витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолета, а короткие дни и прохладная погода лишают нас естественного источника.
Прием витамина D в дозировке, указанной врачом, считается безопасным. Риск гипервитаминоза при такой схеме минимален. Масштабные исследования подтвердили пользу регулярного приема. Однако идеальный вариант — сначала сдать анализ крови на уровень витамина D, чтобы скорректировать дозировку индивидуально.
Важные витамины после 50 лет
По словам эксперта, с возрастом потребности организма меняются, и после 50 лет осенью особенно важны три группы витаминов:
-
витамин D - для иммунитета и костей;
-
витамины группы B (B1, B6, B9, B12) - для нервной системы и кроветворения;
-
витамин C - для защиты от простуд и поддержания сосудов.
Опасности самостоятельного приема
"Ключевое заблуждение — самостоятельный и нерегулируемый прием витаминов на основе информации из блогов или статей", — подчеркнула Марина Якушева.
Самовольный прием добавок может привести к передозировке, аллергическим реакциям и побочным эффектам. Именно поэтому так важно учитывать противопоказания и при необходимости консультироваться со специалистом.
Сравнение: витамины и их роль
|Витамин
|Основные функции
|Источники
|D
|Иммунитет, кости, обмен кальция
|солнце, добавки
|B1, B6, B9, B12
|Нервная система, гемоглобин
|мясо, бобовые, орехи
|C
|Сопротивляемость инфекциям, сосуды
|цитрусовые, ягоды, капуста
|Кальций
|Зубы, кости
|молочные продукты, зелень
А что если…
А что если человек питается полноценно? В таком случае часто нет необходимости в дополнительных витаминах, кроме витамина D.
А что если наблюдаются тревожность и упадок сил? Это может быть признаком дефицита витаминов группы B — стоит проверить их уровень.
А что если трудно принимать таблетки? Витамин C можно получать в виде шипучих таблеток, порошка или просто увеличив потребление овощей и фруктов.
FAQ
Как выбрать витамин D?
Форма (капли, капсулы) не имеет принципиального значения, важно соблюдать дозировку.
Можно ли принимать витамины без анализов?
Витамин D допускается в профилактической дозе, остальные лучше под контролем врача.
Что лучше: витамины из еды или добавок?
При полноценном питании предпочтительнее еда, добавки нужны при подтвержденном дефиците.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru