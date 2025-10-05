Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина принимает витамины после 50
Женщина принимает витамины после 50
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:18

Пять капель в день спасают кости и иммунитет: простой секрет бодрости в холодный сезон

Терапевт Марина Якушева: осенью особенно важен приём витамина D

С приходом осени многие замечают упадок сил, сонливость и снижение настроения. Одной из причин может быть нехватка витаминов, особенно витамина D, уровень которого стремительно снижается при сокращении светового дня. О том, какие витамины особенно важны в этот период, и как правильно их принимать, рассказала терапевт, кандидат медицинских наук Марина Якушева.

"Профилактическая норма витамина D составляет 2000-2500 МЕ, что эквивалентно 5-6 каплям в сутки", — уточнила терапевт Марина Якушева.

Почему витамин D особенно нужен осенью

Даже если летом человек проводил много времени на солнце, к осени его запасы истощаются. Дело в том, что витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолета, а короткие дни и прохладная погода лишают нас естественного источника.

Прием витамина D в дозировке, указанной врачом, считается безопасным. Риск гипервитаминоза при такой схеме минимален. Масштабные исследования подтвердили пользу регулярного приема. Однако идеальный вариант — сначала сдать анализ крови на уровень витамина D, чтобы скорректировать дозировку индивидуально.

Важные витамины после 50 лет

По словам эксперта, с возрастом потребности организма меняются, и после 50 лет осенью особенно важны три группы витаминов:

  • витамин D - для иммунитета и костей;

  • витамины группы B (B1, B6, B9, B12) - для нервной системы и кроветворения;

  • витамин C - для защиты от простуд и поддержания сосудов.

Опасности самостоятельного приема

"Ключевое заблуждение — самостоятельный и нерегулируемый прием витаминов на основе информации из блогов или статей", — подчеркнула Марина Якушева.

Самовольный прием добавок может привести к передозировке, аллергическим реакциям и побочным эффектам. Именно поэтому так важно учитывать противопоказания и при необходимости консультироваться со специалистом.

Сравнение: витамины и их роль

Витамин Основные функции Источники
D Иммунитет, кости, обмен кальция солнце, добавки
B1, B6, B9, B12 Нервная система, гемоглобин мясо, бобовые, орехи
C Сопротивляемость инфекциям, сосуды цитрусовые, ягоды, капуста
Кальций Зубы, кости молочные продукты, зелень

А что если…

А что если человек питается полноценно? В таком случае часто нет необходимости в дополнительных витаминах, кроме витамина D.

А что если наблюдаются тревожность и упадок сил? Это может быть признаком дефицита витаминов группы B — стоит проверить их уровень.

А что если трудно принимать таблетки? Витамин C можно получать в виде шипучих таблеток, порошка или просто увеличив потребление овощей и фруктов.

FAQ

Как выбрать витамин D?
Форма (капли, капсулы) не имеет принципиального значения, важно соблюдать дозировку.

Можно ли принимать витамины без анализов?
Витамин D допускается в профилактической дозе, остальные лучше под контролем врача.

Что лучше: витамины из еды или добавок?
При полноценном питании предпочтительнее еда, добавки нужны при подтвержденном дефиците.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Аль-Лами: импотенция может быть первым симптомом атеросклероза сегодня в 9:15
Сердце кричит, но мы не слышим: 4 странных симптома, которые предсказывают инфаркт

Храп, холодные пальцы и даже болезни десен могут сигнализировать о риске инсульта и инфаркта. Узнайте, какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Сокращение потребления говядины и баранины снижает углеродный след питания сегодня в 8:53
Дедовский рацион возвращается: почему умеренность в мясе — не тренд, а старое правило

Учёные подсчитали, сколько мяса можно есть без вреда для экологии. Ответ удивит: норма гораздо меньше привычного потребления.

Читать полностью » Хирург Павел Семиченков: жёсткие диеты и экстремальный спорт вредят здоровью сегодня в 2:20
Когда ЗОЖ старит быстрее фастфуда: жёсткие правила, которые убивают энергию

За фасадом здорового образа жизни могут скрываться ошибки, ведущие к болезням. Как распознать крайности и найти баланс в заботе о себе?

Читать полностью » Инструктор Кирилл Антонов: регулярный бег продлевает жизнь на 3–4 года сегодня в 1:16
Бег ворует годы у старости: простая привычка продлевает жизнь на 4 года

Регулярный бег способен замедлить старение и продлить жизнь. Но как правильно начать и какие ошибки чаще всего совершают новички?

Читать полностью » Врач Абдурахман Мусаев: манго противопоказан при диабете и скачках глюкозы сегодня в 0:13
Египетское манго ворвалось на прилавки: лакомство сезона или фрукт с подвохом

Сезон египетского манго начался, но врачи напоминают: фрукт не всегда безобиден. Как выбрать, хранить и есть манго без риска для здоровья?

Читать полностью » Настоящие признаки расставания: отчуждение, разные цели и безразличие вчера в 23:27
Вы не ссоритесь, но что-то не так: три сигнала, что отношения умирают молча

Психолог Лалита Суглани рассказала, что ссоры и разногласия не означают конец отношений. Настоящие признаки разрыва — это отчуждение, отсутствие общих целей и потеря радости.

Читать полностью » Нейробиолог Лиза Москони: резкое падение эстрогена в менопаузе делает женский мозг уязвимым к деменции вчера в 23:09
Женский мозг теряет защиту в одночасье: гормоны выключают память

Ученые раскрыли важные гормональные факторы, влияющие на риск деменции у женщин. Узнайте, как защитить свой мозг от возрастных изменений!

Читать полностью » Кардиолог Савонина: аритмия после еды может быть связана с болезнями ЖКТ вчера в 22:26
Сердце сбилось, а виноват желудок: как пищевод влияет на ритм жизни

Кардиолог Ольга Савонина объяснила, что аритмия после еды может быть связана не только с сердцем, но и с заболеваниями ЖКТ, включая язву и ГЭРБ.

Читать полностью »

Новости
Дом
Ошибки при планировании гардеробной: советы дизайнеров, как их избежать
Садоводство
Эксперты назвали ошибки при осеннем посеве цветов — ранний посев, плёнка и глубокая заделка семян
Садоводство
Перекопка разрушает экосистему земли и убивает червей — выяснили исследователи института INRAE Франции
Садоводство
Рут Карлл: вечнозеленые кустарники и туи не успевают укорениться при осенней посадке
Авто и мото
Автопроизводители сообщили, что бензин с октановым числом ниже 92 больше не используется в РФ
Туризм
Астрахань: история города, архитектура и главные достопримечательности
Питомцы
Эксперты указали, что клетка для одного попугая должна быть не меньше 50 сантиметров
Технологии
Эксперты: приостановка работы правительства США ставит под удар технологические компании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet