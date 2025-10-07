Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста на грядке
Капуста на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:30

Осень лечит без таблеток: какие овощи спасают от усталости, анемии и проблем с желудком

Диетолог объяснила, чем полезны тыква, свекла и капуста для здоровья осенью

Осень — время, когда природа щедро делится продуктами, способными укрепить здоровье, поддержать иммунитет и улучшить пищеварение. Врач-диетолог Елена Устинова из "СМ-Клиники" назвала три самых полезных овоща сезона — капусту, свеклу и тыкву — и объяснила, почему их стоит обязательно включить в рацион.

"В 100 г тыквы содержится суточная доза витамина А, необходимого для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса", — рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Тыква — оранжевое золото осени

По словам специалиста, тыква заслуженно считается лидером среди осенних овощей. Она отличается чрезвычайно низкой калорийностью — около 22 ккал на 100 г. Благодаря этому её можно включать в диетическое меню, не опасаясь за фигуру.

Тыква богата клетчаткой (примерно 4 г на 100 г), что делает её отличным продуктом для нормализации пищеварения. Кроме того, она содержит большое количество витамина А — природного антиоксиданта, необходимого для здоровья глаз, кожи и иммунной системы.

Этот овощ улучшает работу печени, выводит токсины и помогает регулировать уровень холестерина. Тыкву можно запекать, варить, использовать в супах и кашах — она прекрасно сочетается с мясом, крупами, яблоками и специями.

Свекла — источник энергии и антиоксидантов

"Существует миф, будто свекла слишком калорийна и негативно влияет на уровень сахара в крови", — отметила Устинова.

По словам врача, это заблуждение: в 100 г варёной свеклы содержится всего 8-10 г углеводов, а калорийность не превышает 40 ккал.

Главное достоинство свеклы — антоцианы, придающие ей насыщенный бордовый цвет. Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют старение клеток и поддерживают сосуды в тонусе. Свекла улучшает обмен веществ, способствует выведению токсинов и помогает при анемии благодаря содержанию железа и фолиевой кислоты.

Регулярное употребление свеклы также снижает уровень "плохого" холестерина и помогает регулировать давление.

Капуста — источник витамина C и редкого витамина U

Белокочанная капуста — ещё один ценный осенний продукт. Она содержит почти суточную норму витамина С в одной порции салата из свежей капусты, моркови и зелени. Это делает её незаменимой в сезон простуд.

"В белокочанной капусте есть витамин U — редкий элемент, способный заживлять слизистые оболочки и снижать риск обострений гастрита и язвенной болезни", — рассказала специалист.

Кроме того, капуста богата клетчаткой и растительными ферментами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору кишечника. Её можно употреблять как в свежем виде, так и в тушёном или квашеном — при этом сохраняется большая часть полезных веществ.

Таблица: чем полезны осенние овощи

Овощ Ключевые вещества Основная польза Калорийность (ккал/100 г)
Тыква Витамин А, клетчатка, калий Зрение, иммунитет, ЖКТ, очищение организма 22
Свекла Антоцианы, железо, фолиевая кислота Кроветворение, антиоксиданты, сосуды 40
Капуста Витамин C, витамин U, клетчатка Иммунитет, желудок, пищеварение 25

Как включить эти овощи в рацион: пошаговые советы

  1. Начните с завтрака. Добавляйте запечённую тыкву в каши или готовьте смузи с морковью и апельсином.

  2. Используйте свеклу в салатах. Сочетайте её с орехами, черносливом, мягкими сырами. Это улучшает усвоение железа.

  3. Делайте витаминные капустные салаты. Комбинируйте капусту с морковью, яблоками, лимонным соком и растительным маслом.

  4. Пробуйте квашеные овощи. Они богаты пробиотиками и улучшают микрофлору кишечника.

  5. Готовьте запеканки и супы. Тыквенный крем-суп или борщ со свеклой — сытные и полезные блюда, которые легко усваиваются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Варить овощи слишком долго.
    Последствие: Потеря витаминов и антиоксидантов.
    Альтернатива: Готовить на пару или запекать.

  • Ошибка: Добавлять много масла и соли.
    Последствие: Повышение калорийности и нагрузки на сосуды.
    Альтернатива: Использовать оливковое масло и специи — куркуму, чеснок, орегано.

  • Ошибка: Отказываться от квашеной капусты из-за кислоты.
    Последствие: Потеря источника витамина C и пробиотиков.
    Альтернатива: Есть её небольшими порциями вместе с тёплыми блюдами.

А что если есть противопоказания?

Хотя все три овоща считаются безопасными, есть ситуации, когда их стоит употреблять с осторожностью:

  • при повышенной кислотности желудка свежую капусту лучше заменить тушёной;

  • при диабете нужно учитывать количество свеклы в рационе;

  • при камнях в почках стоит ограничить употребление тыквенных семечек.

Тем не менее в умеренных количествах эти продукты приносят только пользу.

Мифы и правда

Миф 1. Свекла повышает уровень сахара.
Правда: В ней всего 8-10 г углеводов на 100 г, и она не вызывает резких скачков глюкозы.

Миф 2. Тыква содержит много крахмала и вредна при похудении.
Правда: Калорийность тыквы всего 22 ккал — это диетический продукт.

Миф 3. Витамины разрушаются при квашении капусты.
Правда: Квашеная капуста сохраняет витамин C и даже становится полезнее за счёт молочнокислых бактерий.

FAQ

Какой овощ самый богатый витаминами осенью?
Белокочанная капуста — лидер по содержанию витамина C и клетчатки.

Можно ли есть свеклу сырую?
Да, но в небольших количествах. Сырая свекла улучшает пищеварение, однако при чувствительном желудке её лучше отваривать.

Какая тыква полезнее — варёная или запечённая?
Запечённая сохраняет больше витаминов и антиоксидантов, особенно при приготовлении без сахара и масла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хелен Эван-Хоуэллс: регулярное движение и гигиена связаны с долголетием сегодня в 0:14
Долгожители выдают секрет: эти две привычки буквально отодвигают старость

Британский врач выявила две простые привычки, объединяющие всех долгожителей. Они не требуют дорогих процедур, но способны продлить жизнь на десятилетия.

Читать полностью » Стоматологи предупредили: жевание льда приводит к трещинам и сколам эмали вчера в 23:32
Здоровая улыбка под угрозой: что убивает эмаль быстрее сахара и кофе

Узнайте 7 привычек, которые разрушают эмаль и приводят к кариесу. Избегание этих ошибок поможет сохранить здоровье ваших зубов надолго.

Читать полностью » Врач объяснил, как улучшить кофе — добавить корицу, кокосовое масло и тёртый шоколад вчера в 23:26
Кофе, который не только бодрит, но и лечит: 3 добавки, которые всё меняют

Гастроэнтеролог рассказал, как сделать кофе полезнее за несколько секунд. Узнайте, почему стоит добавить в него корицу, кокосовое масло и немного чёрного шоколада.

Читать полностью » Медики предупреждают: через рукопожатие передаются вирусы простуды, гриппа и кишечные инфекции вчера в 22:27
Обычное рукопожатие может обернуться болезнью: какие вирусы передаются через ладонь

Рукопожатие — обычный жест приветствия, но он может стать источником инфекций и проблем со здоровьем. Узнайте, как защитить себя от вирусов.

Читать полностью » Учёные из США установили: ожирение сильнее других факторов повышает риск болезни Альцгеймера вчера в 22:26
Лишний вес атакует мозг: ожирение оказалось главной дорогой к деменции

Учёные выяснили, что ожирение сильнее любых других факторов повышает риск болезни Альцгеймера. Почему лишний вес влияет на мозг и как этого избежать?

Читать полностью » Кливлендская клиника: потеря мышечной массы повышает вероятность травм в зрелом возрасте вчера в 21:24
Еда, которая укрепляет мышцы лучше тренажёра: доказано в новом исследовании

С возрастом риск падений возрастает, но правильное питание может помочь. Узнайте, как средиземноморская диета поддерживает активность и уверенность у пожилых людей.

Читать полностью » Медики предупреждают: негативные мысли и стресс ускоряют нейродегенеративные процессы в мозге вчера в 20:18
Мозг медленно сдаётся, пока вы спорите с собой: привычка, которая приближает деменцию

Негативный внутренний диалог может привести к деменции, влияя на здоровье мозга. Узнайте, как легче справляться с прокручивающими мыслями и сохранить память.

Читать полностью » Недостаток жиров вызывает сухость кожи, гормональные сбои и проблемы с концентрацией вчера в 19:14
Боишься жира — теряешь красоту: как мода на обезжиренное довела нас до сухой кожи и усталости

Узнайте, насколько важны полезные жиры в вашем рационе. Шесть сигналов, указывающих на их нехватку и советы по улучшению здоровья!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Кэти Перри и Джастин Трюдо поддерживают отношения на расстоянии — Daily Mail
Технологии
Израиль заключил контракт с американской PR-компанией для влияния на алгоритмы ИИ
Авто и мото
АЕБ: продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 20%
Еда
Котлеты из смешанного фарша на сковороде получаются сочными
Еда
Вегетарианский салат Цезарь без курицы сохраняет классический вкус
Спорт и фитнес
Как растяжка и укрепление спины помогут исправить круглые плечи
Садоводство
Титан аморфофаллус и вельвичия цветут раз в десятки лет — Мария Громова
Авто и мото
Менеджер автосалона рассказал о скрытых функциях кнопки "Старт-стоп" в современных автомобилях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet