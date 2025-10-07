Осень лечит без таблеток: какие овощи спасают от усталости, анемии и проблем с желудком

Осень — время, когда природа щедро делится продуктами, способными укрепить здоровье, поддержать иммунитет и улучшить пищеварение. Врач-диетолог Елена Устинова из "СМ-Клиники" назвала три самых полезных овоща сезона — капусту, свеклу и тыкву — и объяснила, почему их стоит обязательно включить в рацион.

"В 100 г тыквы содержится суточная доза витамина А, необходимого для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса", — рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Тыква — оранжевое золото осени

По словам специалиста, тыква заслуженно считается лидером среди осенних овощей. Она отличается чрезвычайно низкой калорийностью — около 22 ккал на 100 г. Благодаря этому её можно включать в диетическое меню, не опасаясь за фигуру.

Тыква богата клетчаткой (примерно 4 г на 100 г), что делает её отличным продуктом для нормализации пищеварения. Кроме того, она содержит большое количество витамина А — природного антиоксиданта, необходимого для здоровья глаз, кожи и иммунной системы.

Этот овощ улучшает работу печени, выводит токсины и помогает регулировать уровень холестерина. Тыкву можно запекать, варить, использовать в супах и кашах — она прекрасно сочетается с мясом, крупами, яблоками и специями.

Свекла — источник энергии и антиоксидантов

"Существует миф, будто свекла слишком калорийна и негативно влияет на уровень сахара в крови", — отметила Устинова.

По словам врача, это заблуждение: в 100 г варёной свеклы содержится всего 8-10 г углеводов, а калорийность не превышает 40 ккал.

Главное достоинство свеклы — антоцианы, придающие ей насыщенный бордовый цвет. Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют старение клеток и поддерживают сосуды в тонусе. Свекла улучшает обмен веществ, способствует выведению токсинов и помогает при анемии благодаря содержанию железа и фолиевой кислоты.

Регулярное употребление свеклы также снижает уровень "плохого" холестерина и помогает регулировать давление.

Капуста — источник витамина C и редкого витамина U

Белокочанная капуста — ещё один ценный осенний продукт. Она содержит почти суточную норму витамина С в одной порции салата из свежей капусты, моркови и зелени. Это делает её незаменимой в сезон простуд.

"В белокочанной капусте есть витамин U — редкий элемент, способный заживлять слизистые оболочки и снижать риск обострений гастрита и язвенной болезни", — рассказала специалист.

Кроме того, капуста богата клетчаткой и растительными ферментами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору кишечника. Её можно употреблять как в свежем виде, так и в тушёном или квашеном — при этом сохраняется большая часть полезных веществ.

Таблица: чем полезны осенние овощи