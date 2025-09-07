Ошибка при побелке оборачивается гнилью и трещинами на коре
Как использовать старые подушки для защиты деревьев от вредителей без химии. Секреты установки барьерных поясов с синтепоном и эфирными маслами, которые спасут урожай от муравьёв и тли.Читать полностью » сегодня в 16:16
Сентябрь в саду — это время важных дел. Узнайте 7 шагов, которые помогут растениям пережить зиму и сделают весенний уход проще.Читать полностью » сегодня в 15:23
Мечтаете о прекрасном саде, но нет времени ухаживать? Узнайте, как создать цветущий участок с помощью многолетников, автоматизации и простых приемов, экономя времяЧитать полностью » сегодня в 14:23
Белокрылка в теплице? Узнайте, как избавиться от вредителя навсегда! Эффективные методы борьбы и профилактики для защиты вашего урожая.Читать полностью » сегодня в 14:06
Узнайте, как с помощью простого продукта из кухни превратить спатифиллум в пышно цветущее украшение дома. Рецепт удобрения удивит своей простотой.Читать полностью » сегодня в 13:28
Узнайте, как эффективно бороться с колорадским жуком, используя народные средства, защитные посадки и другие методы. Спасите свой урожай картофеля, томатов и баклажанов от прожорливого вредителя!Читать полностью » сегодня в 13:22
Узнайте, какие удобрения стоит внести осенью, чтобы зимний чеснок и лук порадовали весной крупными головками и богатым урожаем.Читать полностью » сегодня в 12:47
Как правильно пересадить ирисы осенью в Новосибирской области: секреты деления кустов, подготовка почвы и приёмы, которые помогут растениям пережить зиму.Читать полностью »