Побелка деревьев
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:17

Ошибка при побелке оборачивается гнилью и трещинами на коре

Побелка молодых деревьев может повредить кору

Осенняя побелка деревьев — тема, которая вызывает немало споров у садоводов. Одни уверены, что без неё деревья зимой не выживут, другие считают её лишней и даже вредной. На самом деле всё зависит от возраста растений, выбранного состава и правильности проведения процедуры.

Зачем белить деревья осенью

Хотя традиционно побелку проводят весной, осенняя обработка имеет свои преимущества. Белое покрытие отражает солнечные лучи, снижая риск перегрева ствола в тёплые зимние дни и резкого охлаждения ночью. Такие перепады вызывают морозобоины — продольные трещины на коре. Особенно актуальна защита в регионах с нестабильной зимой, где морозы сменяются оттепелями.

Кроме того, побелка помогает снизить активность вредителей, зимующих в складках коры, и препятствует развитию грибковых заболеваний.

Когда побелка может быть вредна

Молодые деревья с тонкой корой не всегда хорошо переносят обработку. Химические компоненты смеси могут вызвать повреждения, а слишком толстый слой создаёт "плёнку", под которой кора прёт и загнивает.

Нельзя белить и в дождливую погоду — состав стечёт и не закрепится. Побелка по влажной коре обычно держится не более месяца.

Чем белить: выбор материалов

Сегодня садоводы могут использовать разные составы:

Известковый раствор - классический вариант. Гашёная известь с медным купоросом защищает от грибков и насекомых. Стандартный рецепт: 2 кг извести, 300 г медного купороса и 100 г казеинового клея на 10 литров воды.

Водоэмульсионные краски - более устойчивые, не смываются дождями, содержат фунгициды и образуют эластичное покрытие.

Акриловые составы - современный и долговечный вариант. Они "дышат", но при этом задерживают влагу, создавая оптимальные условия для коры. Служат до 2-3 лет без обновления.

Как правильно проводить побелку

Эффективность зависит не только от состава, но и от техники:

  1. Очистите ствол от мха, лишайников и старой коры металлической щёткой.

  2. Обработайте крупные трещины и раны садовым варом.

  3. Побелите не только ствол, но и основания скелетных ветвей на высоту 1,5-2 м.

  4. Работайте в сухую погоду при температуре выше +5 °C.

  5. Используйте широкую кисть или краскопульт, нанося слой толщиной 2-3 мм.

  6. Обновляйте побелку каждые 1-2 года, в зависимости от состава и климата.

Итог

Осенняя побелка может стать надёжной защитой для деревьев, но только при грамотном подходе. Для молодых саженцев и при использовании неподходящих смесей она действительно способна навредить. Поэтому важно правильно выбирать материалы и соблюдать технику нанесения.

