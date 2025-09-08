Листья — идеальный камуфляж: где осенью собака рискует больше всего

Многие тюменские владельцы собак уверены: с уходящим летом угроза клещей исчезает. На деле всё наоборот — до устойчивых заморозков кровососы активны не меньше, чем в мае. Осенние прогулки в парках, лесополосах и на дачах по-прежнему требуют внимания к защите питомца.

Почему клещи не "спят" осенью

Клещам комфортно в диапазоне +5…+15 °C. Дожди добавляют влажности, почва и подстилка из листьев дольше удерживают тепло, а значит, паразиты остаются подвижными и охотно ищут "хозяина". Осенью собаки гуляют дольше: не жарко, меньше слепней, чаще выезды в лес. Всё это повышает вероятность укуса.

Чем опасен укус для собаки

Главный риск — инфекции, которые передают клещи. Среди наиболее тяжёлых:

• пироплазмоз (бабезиоз), поражающий эритроциты и внутренние органы;

• эрлихиоз и анаплазмоз, бьющие по иммунной и кроветворной системам;

• боррелиоз (болезнь Лайма), способный долго протекать скрытно и вызывать проблемы с суставами и сердцем.

Собака сама клеща не снимет, а тёмная густая шерсть маскирует паразита. Визуальный контроль важен, но не заменяет профилактику.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Первые признаки могут проявиться через несколько дней или недель после укуса:

• вялость, отказ от игр и корма;

• высокая температура;

• потемнение мочи;

• желтушность слизистых;

• шаткость походки, судороги.

Любой из этих симптомов — повод срочно ехать к ветеринару. При пироплазмозе счёт идёт на часы.

Профилактика до первых заморозков

• Регулярная обработка. Капли, таблетки или спреи используют по инструкции и не "сбрасывают со счетов" в сентябре-октябре. Большинство средств действует 3-6 недель — важно обновлять защиту, пока не установится минусовая температура.

• Защитные аксессуары. Противоклещевые ошейники работают до 6-8 месяцев. Проверьте срок годности и дату начала ношения, при необходимости замените.

• Осмотр после каждой прогулки. Особое внимание — ушам, шее, подмышкам, паху, межпальцевым промежуткам. Чем раньше клещ снят, тем ниже риск передачи инфекции.

• Чистая территория. На даче и во дворе регулярно косите траву, убирайте опавшие листья и мусор — так у клещей меньше укрытий.

• Маршрут и экипировка. По возможности избегайте высокой травы и кустарника, используйте шлейки и амуницию, на которой легче заметить насекомых.

• Плановые визиты к ветеринару. Специалист подберёт схему защиты с учётом веса, возраста, хронических заболеваний и ранее перенесённых укусов.

Что делать, если вы нашли клеща

Паниковать не нужно. Действуйте спокойно и аккуратно:

Снимите паразита специальным "лассо", крючком или тонким пинцетом, тяните перпендикулярно коже без рывков. Не капайте масло, спирт и другие жидкости — это может повысить риск инфицирования. Обработайте место укуса антисептиком. Сохраните клеща в герметичном контейнере (по возможности) и покажите ветеринару — он подскажет, есть ли смысл в лабораторном исследовании. В течение 2-3 недель наблюдайте за питомцем. При малейшем недомогании — сразу в клинику, не занимайтесь самолечением.

Осень — время внимательности

До первых устойчивых заморозков клещи остаются активными, а значит, защита собаки — ежедневная рутина. Своевременная обработка, осмотр после прогулок и быстрый визит к врачу при подозрительных симптомах надёжнее всего снижают риски для здоровья питомца.