Больной живот
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:17

Желудок под атакой погоды: осень превращает даже лёгкую изжогу в хроническую беду

Гастроэнтеролог Абдулхаков сообщил, что осенью обостряются болезни желудка

Осень приносит не только прохладный воздух и золотые листья, но и сезонное обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Именно в этот период врачи фиксируют рост обращений с жалобами на боли в животе, изжогу, тяжесть и нарушения пищеварения. О том, почему осенние колебания погоды влияют на работу желудка и как вовремя распознать тревожные симптомы, рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сайяр Абдулхаков.

"Перепады температуры, влажности и атмосферного давления влияют на вегетативную нервную систему, которая регулирует работу ЖКТ", — пояснил гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков.

Почему желудок страдает осенью

По словам специалиста, осенью организм переживает перестройку: сокращается световой день, снижается уровень активности, меняется рацион. Эти факторы вместе с колебаниями температуры и давления отражаются на нервной системе, которая напрямую связана с пищеварением.

Нарушается моторика кишечника, что приводит к вздутию, болям и нерегулярному стулу. У людей с хроническими гастритами, язвенной болезнью или синдромом раздражённого кишечника такие перепады часто становятся пусковым механизмом для рецидива.

Дополнительную нагрузку создаёт и сезонный рост простудных заболеваний. Многие начинают бесконтрольно принимать жаропонижающие и обезболивающие, не задумываясь, как это сказывается на желудке.

"Люди часто начинают бесконтрольно принимать нестероидные противовоспалительные препараты для снятия боли и температуры. Это резко повышает вероятность поражения слизистой оболочки желудка", — отметил врач.

Как проявляется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Осенью гастроэнтерологи чаще всего диагностируют именно ГЭРБ — заболевание, при котором содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод.

Типичные симптомы включают:

  • изжогу, особенно после еды или во время сна;

  • кислую отрыжку;

  • сухой кашель по утрам;

  • осиплость голоса;

  • чувство кома в горле;

  • редкие приступы удушья, не связанные с бронхами.

Такие признаки легко спутать с простудой или аллергией, но отличительная особенность — их появление именно после еды или ночью.

Если болезнь не лечить, она может привести к воспалению пищевода и даже предраковым изменениям слизистой. Поэтому при первых признаках стоит обратиться к врачу, а не заглушать симптомы антацидами.

Таблица сравнения: типичные симптомы ЖКТ-обострений

Заболевание Основные проявления Провоцирующие факторы
Гастрит Боль в желудке, тошнота, тяжесть Кофе, алкоголь, стресс
ГЭРБ Изжога, кислая отрыжка, кашель Поздние ужины, переедание
Язва Острые боли натощак, рвота НПВП, курение
Синдром раздражённого кишечника Вздутие, чередование поносов и запоров Переутомление, неправильное питание

Как распознать тревожные сигналы ЖКТ

Многие списывают первые симптомы на осеннюю усталость, но организм подаёт довольно чёткие сигналы, когда пищеварительная система работает неправильно:

  1. Частая изжога и кислая отрыжка.

  2. Тянущие или жгучие боли в верхней части живота.

  3. Нарушение стула, метеоризм, ощущение тяжести.

  4. Снижение аппетита или отвращение к еде.

  5. Сухость во рту, неприятный запах.

Если эти проявления повторяются чаще трёх раз в неделю, это повод обратиться к гастроэнтерологу.

Советы шаг за шагом: как защитить желудок осенью

  1. Соблюдайте режим питания. Ешьте 4-5 раз в день небольшими порциями. Избегайте переедания и поздних ужинов.

  2. Выбирайте щадящие продукты. Включайте каши, овощные супы, кисели, запечённые овощи и нежирное мясо.

  3. Ограничьте кофе, острое и кислое. Эти продукты раздражают слизистую желудка.

  4. Не принимайте обезболивающие без назначения врача. Особенно опасны препараты на основе ибупрофена и аспирина.

  5. Пейте достаточно воды. Это помогает пищеварению и снижает кислотность.

  6. Соблюдайте умеренную физическую активность. Прогулки и йога улучшают перистальтику кишечника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употребление НПВП при температуре без консультации врача.
    Последствие: Повреждение слизистой желудка, риск эрозий и язв.
    Альтернатива: Используйте парацетамол или препараты, рекомендованные врачом, и принимайте их только после еды.

  • Ошибка: Отказ от завтрака.
    Последствие: Повышение кислотности, боль и тошнота.
    Альтернатива: Лёгкий утренний приём пищи — овсянка, банан, тёплый чай.

  • Ошибка: Употребление кофе натощак.
    Последствие: Раздражение слизистой и спазмы.
    Альтернатива: Замените на цикорий или травяной чай.

А что если боль уже началась?

Если неприятные ощущения появились, но до врача попасть не удаётся, важно не усугубить ситуацию. Откажитесь от острой, жирной и жареной пищи, ешьте только тёплые блюда. Можно временно принимать обволакивающие средства — альгинаты, антациды или гель на основе гидроксида алюминия.

Но важно помнить: это не лечение, а только временное облегчение. Самолечение при болях в желудке может привести к осложнениям, особенно если за ними скрыта язва.

FAQ

Как отличить гастрит от язвы?
Гастрит чаще вызывает ноющую боль и тяжесть после еды, а язва — резкую боль натощак, которая проходит после еды или приёма антацидов.

Что есть при обострении ГЭРБ?
Подходят каши, нежирные супы, паровые котлеты, отварная рыба, печёные яблоки. Из напитков — вода без газа и ромашковый чай.

Можно ли заниматься спортом при заболеваниях ЖКТ?
Да, но только умеренно. Избегайте упражнений на пресс и поднятия тяжестей после еды. Лучше выбирать плавание, йогу и пешие прогулки.

