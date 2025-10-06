Желудок под атакой погоды: осень превращает даже лёгкую изжогу в хроническую беду

Осень приносит не только прохладный воздух и золотые листья, но и сезонное обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Именно в этот период врачи фиксируют рост обращений с жалобами на боли в животе, изжогу, тяжесть и нарушения пищеварения. О том, почему осенние колебания погоды влияют на работу желудка и как вовремя распознать тревожные симптомы, рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сайяр Абдулхаков.

"Перепады температуры, влажности и атмосферного давления влияют на вегетативную нервную систему, которая регулирует работу ЖКТ", — пояснил гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков.

Почему желудок страдает осенью

По словам специалиста, осенью организм переживает перестройку: сокращается световой день, снижается уровень активности, меняется рацион. Эти факторы вместе с колебаниями температуры и давления отражаются на нервной системе, которая напрямую связана с пищеварением.

Нарушается моторика кишечника, что приводит к вздутию, болям и нерегулярному стулу. У людей с хроническими гастритами, язвенной болезнью или синдромом раздражённого кишечника такие перепады часто становятся пусковым механизмом для рецидива.

Дополнительную нагрузку создаёт и сезонный рост простудных заболеваний. Многие начинают бесконтрольно принимать жаропонижающие и обезболивающие, не задумываясь, как это сказывается на желудке.

"Люди часто начинают бесконтрольно принимать нестероидные противовоспалительные препараты для снятия боли и температуры. Это резко повышает вероятность поражения слизистой оболочки желудка", — отметил врач.

Как проявляется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Осенью гастроэнтерологи чаще всего диагностируют именно ГЭРБ — заболевание, при котором содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод.

Типичные симптомы включают:

изжогу, особенно после еды или во время сна;

кислую отрыжку;

сухой кашель по утрам;

осиплость голоса;

чувство кома в горле;

редкие приступы удушья, не связанные с бронхами.

Такие признаки легко спутать с простудой или аллергией, но отличительная особенность — их появление именно после еды или ночью.

Если болезнь не лечить, она может привести к воспалению пищевода и даже предраковым изменениям слизистой. Поэтому при первых признаках стоит обратиться к врачу, а не заглушать симптомы антацидами.

Таблица сравнения: типичные симптомы ЖКТ-обострений