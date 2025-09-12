Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Акне
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:12

Осень усиливает воспаления: акне обостряется даже у тех, кто забыл о проблеме

Дерматовенеролог Наталья Михайлова: осенью акне обостряется из-за перепадов температур

Переход от жаркого лета к прохладной осени редко проходит без последствий для кожи. Перепады температуры, ветер и начало отопительного сезона становятся дополнительными стресс-факторами, которые особенно сильно влияют на людей, склонных к акне.

Почему осенью кожа страдает сильнее

Летом из-за жары и повышенной выработки кожного сала поры нередко закупориваются. С наступлением осени к этому добавляются сухой воздух в помещениях, холодный ветер и резкие температурные изменения. Всё это может приводить к обострению воспалительных процессов, появлению прыщей и раздражений.

"Смена сезона может привести к обострению акне", — пояснила дерматовенеролог Наталья Михайлова.

Какой уход нужен коже

Чтобы минимизировать негативные последствия, врач рекомендует пересматривать косметический уход в соответствии с сезоном. Осенью особенно важны кислоты и кремы с восстанавливающими компонентами.

Подойдут:
• масло ши и пантенол для восстановления и защиты кожи;
• лактобионовая и гликолевая кислота для мягкого обновления;
• средства с салициловой, молочной или миндальной кислотой для борьбы с воспалениями и выравнивания рельефа кожи.

Как помочь коже адаптироваться

Главная задача осеннего ухода — снять воспаление, предотвратить новые высыпания и сохранить баланс увлажнения. Для этого стоит выбирать неагрессивные средства и следить за регулярностью ухода. Дополнительно полезно поддерживать кожу изнутри — пить достаточно воды и включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами.

Итог

Осенний сезон требует более внимательного отношения к коже, особенно проблемной. Грамотно подобранный уход с кислотами и восстанавливающими компонентами поможет справиться с обострением акне и сохранить здоровый внешний вид даже в условиях погодных стрессов.

