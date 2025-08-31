Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Метельчатые гортензии
Метельчатые гортензии
© commons.wikimedia.org by Michele Dorsey Walfred is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:45

Обрезка, которая крадёт цветы: как не ошибиться осенью

Сирень и жасмин не любят осеннюю обрезку — как сохранить цветение весной

Многие садоводы считают, что осенняя обрезка — залог пышного цветения весной, но это не всегда так. Некоторые растения, наоборот, могут пострадать от преждевременной обрезки, теряя цветочные почки и энергию для роста.

Растения, которые лучше не обрезать осенью

Некоторые многолетники и кустарники формируют цветочные почки именно осенью или в конце лета. Если их обрезать в этот период, весной не стоит ждать цветения.

К таким растениям относятся:
Сирень, форзиция и жасмин — эти кустарники закладывают цветочные почки в осенний период.
Гортензии — они формируют бутоны на побегах прошлого года.
Магнолия и некоторые виды клематисов — тоже цветут на старых побегах, поэтому осенняя обрезка лишит вас весеннего цветения.

Почему не стоит обрезать эти растения осенью

Осенью растения накапливают питательные вещества, чтобы подготовиться к зиме. В это время происходит активное «заряжение» ветвей и корней, что помогает им пережить холодный период и благополучно распуститься весной. Обрезка в этот момент может лишить кусты необходимого «энергетического запаса», что скажется не только на цветении, но и на здоровье растения в целом.

Что делать вместо обрезки

• Удаляйте только сухие и больные ветки, чтобы не повредить здоровые побеги.
• Позвольте растению пройти естественный цикл — не вмешивайтесь в процесс формирования цветочных почек.
• Основную обрезку лучше планировать на весну или раннее лето, когда растения начинают активно расти и готовы к формированию новых побегов.

Маленький секрет ухода

Некоторые садоводы предпочитают делать лёгкую санитарную обрезку осенью, но это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить почки. Важно не трогать здоровые побеги, на которых уже сформировались почки, так как это может повлиять на будущий рост и цветение.

Такой осторожный подход поможет сохранить силы растений и обеспечить яркое и продолжительное цветение в следующем сезоне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Методы продления урожая огурцов: омоложение кустов и подкормка бикарбонатом калия сегодня в 20:15

Почему ваш урожай огурцов замедляется в августе и как это исправить

Как продлить плодоношение огурцов до осени: простые способы для активизации урожая и омоложения кустов.

Читать полностью » Насекомые-помощники на даче: как создать рай для божьих коровок, златоглазок и жужелиц сегодня в 19:19

Тайная армия сада: привлекаем 3 вида насекомых, которые спасут ваш урожай

Узнайте, как привлечь в сад полезных насекомых, которые естественным образом защитят урожай от вредителей. Откажитесь от химии и создайте баланс в экосистеме!

Читать полностью » Садоводы Алтайского края рассказали, как создать миксбордер из хвойных для участка сегодня в 19:11

Простая хитрость для Алтайского края: миксбордер из хвойных заменит десятки клумб

Миксбордер из хвойных в Алтайском крае — секрет ухоженного сада круглый год. Узнайте, как создать красивую композицию и облегчить уход за ней.

Читать полностью » Редкий полив - не проблема: самополив грядок из пластиковых бутылок – ваш урожай спасен сегодня в 18:19

Хитрый трюк с пластиковой бутылкой: урожай дачника будет завидовать даже засуха

Забудьте о ежедневном поливе! Сделайте самополив грядок из пластиковых бутылок. Это простой и бесплатный способ обеспечить растения влагой надолго, экономя время и силы дачника.

Читать полностью » Эксперты объяснили основные приёмы повышения урожайности помидоров сегодня в 18:09

Секрет богатых грядок с помидорами: это нужно положить в лунку прямо при посадке

Хотите получить рекордный урожай томатов? Простые приёмы при посадке помогут растениям укрепиться и дадут плоды больше и вкуснее.

Читать полностью » Забудьте про химию: зелёное мыло - ваш лучший друг в борьбе с тлей: простой рецепт сегодня в 17:19

Зелёное мыло против тли: старый трюк, который спасёт ваш сад - узнайте, как приготовить чудо-средство

Тля атакует сад? Cпасите растения простым и безопасным способом! Зелёное мыло - эффективное средство от тли. Узнайте, как приготовить раствор и правильно обработать кусты.

Читать полностью » Агрономы назвали натуральные средства для защиты капусты от вредителей без химии сегодня в 17:12

Гусеницы и блошки уничтожают кочаны? Эти простые растворы остановят нашествие

Как защитить капусту от тли, гусениц и блошек без капли химии? Оказывается, простые средства из кухни и сада работают не хуже препаратов.

Читать полностью » Садоводы Приморья рассказали, как подготовить участок к зиме в условиях сырого климата сегодня в 16:32

Садоводы Приморья готовят участки к зиме: хитрый приём спасёт деревья и грядки

Осень в Приморье коварна: дожди, заморозки и оттепели сменяют друг друга. Какие шаги нужно сделать в саду сейчас, чтобы весной не пожалеть?

Читать полностью »

Новости
Мир

Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине
Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС
Наука и технологии

Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека
Дом

Эксперты: щелчки и треск холодильника связаны с работой системы No Frost и циркуляцией хладагента
Туризм

Москва и Уагадугу могут соединить прямым авиасообщением — посол Тапсоба
Спорт и фитнес

Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером
Еда

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость
Наука и технологии

Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru