Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лопата
Лопата
© Designed by Freepik by nuraghies is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:26

Не спешите закрывать сезон: октябрьская посадка дарит саду второе дыхание

Осенняя посадка многолетников и хвойных: рекомендации агронома Ирины Алиевой

С наступлением октября большинство садоводов начинают задумываться не о завершении сезона, а о его продолжении. Осень — время, когда можно заложить основу будущего цветущего сада. По словам агронома Ирины Алиевой, именно этот период идеально подходит для посадки многолетников и хвойных растений. Они успевают укорениться до морозов, укрепить корневую систему и весной сразу пойти в рост.

"Отличный выбор для осенней посадки включает такие многолетники, как астры, лилейники, пион и гвоздика, а также хвойные деревья и кустарники — туя, ель и можжевельник. Важно сажать их в удобренную, хорошо дренированную почву, чтобы избежать застоя воды и гниения корней", — подчеркивает агроном Ирина Алиева.

Почему осень — лучшее время для посадки

Осень обладает рядом преимуществ, которые сложно воспроизвести в другое время года:

  • Оптимальная температура. Земля ещё тёплая, что стимулирует развитие корней, но нет жары, которая вызывает стресс у растений.

  • Достаток влаги. Частые осадки способствуют равномерному увлажнению почвы без риска пересыхания.

  • Меньше вредителей. К осени активность насекомых снижается, а значит, риск повреждения молодых растений минимален.

  • Подготовка к зиме. Многолетники успевают адаптироваться и войти в состояние покоя естественным образом.

"Осенняя посадка позволяет многолетникам и хвойникам лучше адаптироваться к зимним условиям, так как они легко укореняются и успевают подготовиться к холодам", — отмечает Алиева.

Какие растения сажать осенью

Для осенней посадки подходят растения с устойчивой корневой системой и хорошей зимостойкостью.

Многолетники

  • Астры - яркие цветы, которые зацветают уже в следующем сезоне; неприхотливы и морозостойки.

  • Лилейники - формируют крепкие кусты и быстро приживаются.

  • Пионы - классика осенней посадки; важно не заглублять корневища.

  • Гвоздика - образует густые подушки и отлично зимует под снегом.

Хвойные растения

  • Туя - сохраняет декоративность круглый год; любит солнечные участки.

  • Ель - подходит для живых изгородей и одиночных посадок.

  • Можжевельник - неприхотлив и устойчив к перепадам температуры.

Совет: выбирайте растения с закрытой корневой системой (в контейнерах) — они легче переносят пересадку и почти не болеют.

Когда сажать

Оптимальный период для осенней посадки — первая половина октября. В это время температура воздуха держится на уровне +8…+12 °C, почва ещё теплая, а осадки создают благоприятную влажность.

"Лучше всего проводить посадку до устойчивых холодов, чтобы растения успели укорениться хотя бы за 2-3 недели", — советуют опытные садоводы.

В северных регионах работы стоит завершить уже в конце сентября, а в южных можно высаживать даже до конца октября.

Подготовка почвы

Залог успешной посадки — правильная подготовка грунта. Земля должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной.

  1. Уберите сорняки и корни многолетних трав.

  2. Внесите перегной или компост — по ведру на 1 м².

  3. Добавьте золу или суперфосфат (50-70 г на яму) для укрепления корневой системы.

  4. На тяжёлых почвах устройте дренажный слой из гравия или песка.

Для хвойных подойдёт слабокислая почва с добавлением хвойного опада, для многолетников — нейтральная или слабощелочная.

Как посадить: пошаговая инструкция

  1. Подготовьте посадочные ямы.
    Для кустарников — глубиной 40-50 см, для деревьев — 60-80 см.

  2. Установите растение.
    Корни аккуратно расправьте, не заглубляя корневую шейку.

  3. Заполните лунку грунтом.
    Землю слегка утрамбуйте и обильно полейте.

  4. Мульчируйте почву.
    Используйте кору, торф, солому или хвойную подстилку. Мульча защитит от пересыхания и перепадов температуры.

"Уход за только что посаженными растениями включает регулярный полив, особенно в первые недели после посадки", — напоминает Ирина Алиева.

Таблица: особенности посадки растений осенью

Группа растений Глубина посадки Особенности ухода Оптимальный срок
Астры, гвоздики 10-15 см Регулярный полив, рыхление До середины октября
Пионы, лилейники 20-25 см Не заглублять почки роста С конца сентября
Туя, ель, можжевельник По корневому комку Обильный полив, мульча Первая декада октября

А что если осень выдалась дождливой?

Если осадков много, важно не допустить застоя воды. Можно приподнять грядку на 5-10 см, сделать неглубокие канавки для стока влаги. При сильных ливнях посадку лучше отложить, особенно для хвойных — их корни чувствительны к сырости.

Мифы и правда

Миф 1. Осенью сажать бессмысленно — растения погибнут от холода.
Правда: При правильных сроках и мульчировании большинство культур хорошо зимуют и стартуют весной.

Миф 2. Хвойные нельзя пересаживать в октябре.
Правда: Можно, если делать это в первой половине месяца и обильно полить.

Миф 3. Многолетники осенью не цветут.
Правда: Многие, наоборот, закладывают цветочные почки именно после осенней посадки.

FAQ

Когда прекращать полив осенью?
За 5-7 дней до устойчивых заморозков. Земля должна быть влажной, но не переувлажнённой.

Нужно ли удобрять при посадке?
Да, добавьте перегной или компост, но не азот — он стимулирует рост, а не укоренение.

Чем укрывать растения на зиму?
Сухими листьями, лапником или агроволокном, особенно молодые саженцы.

Можно ли пересаживать старые кусты?
Да, осенью растения легче переносят пересадку, но важно не повредить корневую систему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садоводы назвали преимущества выращивания картофеля под картоном без перекопки и прополки вчера в 22:22
Копать больше не нужно: картофель под картоном меняет жизнь на грядке

Картофель под картоном — без перекопки, прополки и окучивания. Разбираем пошагово, как уложить картон и мульчу, чего избежать и за счёт чего метод даёт крупные, ровные клубни.

Читать полностью » В России вступили в силу новые требования к сжиганию растительных отходов вчера в 21:19
Любите жечь листья? Теперь за это заплатите, и немало

Осенние костры теперь под запретом: новые правила сжигания листвы обязывают дачников соблюдать строгие меры безопасности. За нарушение — штраф до 15 тысяч рублей.

Читать полностью » Агрономы назвали основные правила выбора здоровых саженцев для сада вчера в 20:14
Эти ошибки при покупке саженцев обнуляют урожай ещё до посадки

Выбор саженцев определяет, каким будет ваш сад через несколько лет. Разбираем, как не ошибиться при покупке, на что смотреть и почему гортензия — отличный пример для новичков.

Читать полностью » Черная бузина полезна, но опасна: растение содержит ядовитые вещества и требует осторожности вчера в 19:50
Бабушка крестилась при виде этого куста: зачем наши предки боялись бузину и почему она заслуживает второго шанса

Почему наши предки избегали бузины и называли её "деревом смерти"? И стоит ли действительно опасаться этого растения в современном саду?

Читать полностью » Мэтью Кечер: фермерские дроны в Венгрии переходят из категории эксперимента в стандарт вчера в 19:19
Автоматизация против кризиса: вот как дроны спасают аграриев от растущих затрат

Беспилотники всё чаще становятся частью фермерского быта. Разбираемся, как Венгрия внедряет агродроны и почему фермеры доверяют им даже дома.

Читать полностью » Фузариоз и вирусные болезни растений предотвращаются сидератами и Фитоспорином-М вчера в 18:42
Листья желтеют, а причина под землёй: три невидимых врага, которые убивают грядки изнутри

Даже при идеальном уходе растения могут болеть. Разбираемся, какие болезни подстерегают огород, как их распознать и что делать, чтобы спасти урожай.

Читать полностью » Agrestis: урожайность клубники во Франции сократилась из-за жары вчера в 18:12
Французская клубника теряет сладость успеха: почему урожай тает, как мороженое на солнце

Урожай клубники во Франции в этом году ниже обычного, а фермеры теряют прибыль. Разбираемся, что повлияло на снижение и какие меры могут помочь отрасли.

Читать полностью » Медведка уничтожает корни, проволочник поражает клубни, совка — стебли растений вчера в 17:42
Подземная мафия огорода: медведка, совка и проволочник против вашего урожая — дачники отвечают ударом

Под землёй и ночью разворачивается битва за урожай. Как распознать скрытых вредителей и победить их без химии — пошаговое руководство для садоводов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Nissan готовит гибридный Rogue и обсуждает выпуск модели с Ford и Stellantis
Туризм
New York Times: Хадсон признан одним из самых живописных городов США осенью
Питомцы
Ассоциация заводчиков: мальтипу признан удобной породой для пожилых людей
Садоводство
Чтобы луковицы не загнили зимой в Томской области, их нужно просушить
Еда
Диетолог Кузнецова: спелые бананы могут заменить сахар в выпечке
Наука
NASA: межзвёздный объект A11pl3Z пролетит мимо Земли в декабре 2025 года
Авто и мото
Эксперты отрасли: водные краски снизили токсичность и ускорили сушку авто
Культура и шоу-бизнес
Netflix создаст реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet