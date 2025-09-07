Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:16

Осенняя ошибка с удобрениями может стоить саду урожая весной

Садоводам напомнили сроки внесения удобрений перед зимой

Подготовка сада к зиме — это не только уборка опавшей листвы и обрезка ветвей, но и правильная подкормка растений. От того, как вы позаботитесь о посадках осенью, напрямую зависит их здоровье и урожайность в следующем году. Однако важно помнить: удобрения приносят пользу не всем культурам, а иногда могут даже навредить.

Почему осенью важны фосфор и калий

С наступлением холодов акцент смещается с азотных удобрений на фосфорно-калийные. Азот стимулирует рост зелёной массы, а появившиеся осенью новые побеги погибнут при первых же морозах.

Фосфор помогает растениям укрепить корневую систему. Благодаря ему формируется мощная сеть подземных побегов, которая улучшает питание и повышает устойчивость к морозам. Калий же делает клеточные стенки растений прочнее, повышает их иммунитет к болезням и вредителям, а также помогает пережить резкие перепады температур.

Чем подкармливать растения

• Для восполнения фосфора подойдут суперфосфаты.
• Калий лучше вносить в виде сульфата калия.
• Органические удобрения — перегной и компост — не только снабжают почву питательными веществами, но и делают её более рыхлой и воздухопроницаемой.

Когда вносить удобрения

Оптимальный срок — с конца сентября до начала октября, когда рост растений замедляется. Подкормку проводят только по влажной почве, после дождя или обильного полива. Это гарантирует лучшее усвоение элементов.

Кому осенняя подкормка противопоказана

Не все культуры нуждаются в питании осенью. Например:
• многолетние цветы (астры, георгины) — удобрения могут спровоцировать рост побегов, которые не перезимуют;
• хвойные деревья и кустарники — подкормка снижает их морозостойкость;
• молодые саженцы и пересаженные растения — их корни ещё слишком слабы для усвоения удобрений.

Вместо пользы такие подкормки ослабляют посадки и увеличивают риск их гибели зимой.

Итог

Грамотное использование удобрений помогает растениям набраться сил и пережить морозы. Но важно помнить: осенью главное — укрепить корни и повысить стойкость культур, а не стимулировать рост.

