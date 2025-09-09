Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Патефон с пластинкой
Патефон с пластинкой
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:21

Почему именно в сентябре стоит пересадить некоторые цветы

Эксперты рассказали, как ухаживать за комнатными растениями осенью

Осень — особое время для комнатных растений. Световой день сокращается, температура постепенно снижается, и у большинства зелёных питомцев замедляются обменные процессы. Чтобы помочь им пережить зимний период без потерь, стоит скорректировать уход.

Удобрения

С наступлением осени потребность растений в питательных веществах снижается. Подкормки лучше отложить до весны, иначе можно спровоцировать рост зелёной массы, которая зимой ослабнет. Исключение — цветущие осенью экземпляры. Для них удобрения вносят в меньшей дозировке и реже, чем летом. Смеси с азотом использовать не рекомендуется.

Полив

Из-за короткого светового дня растения нуждаются в меньшем количестве влаги. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней. Лучший ориентир — состояние верхнего слоя почвы: поливать стоит только тогда, когда он подсох на 2-3 сантиметра. У некоторых культур требования особые. Так, кактусы в этот период поливают крайне редко, а глоксинии и гиппеаструмы после цветения не поливают вовсе, обеспечивая им полноценный покой.

Освещение

Недостаток света — главная проблема осени и зимы. Светолюбивые растения (орхидеи, камелии, пеларгонии, кактусы) желательно переставить ближе к окнам. Если естественного света не хватает, пригодятся фитолампы. При этом есть культуры, которым на определённое время полезна темнота, например глоксинии и пуансетии.

Температура

Средний комфортный диапазон для большинства домашних цветов осенью и зимой — от +15 °C. Однако часть растений любит прохладу: к ним относятся гортензии, фуксии, глоксинии и некоторые пальмы. Важно учитывать индивидуальные потребности каждого вида.

Пересадка и размножение

Начало осени, особенно сентябрь, — удачное время для пересадки отдельных культур. Азалии и цикламены в этот период можно переместить в более просторные горшки. Также осенью стоит заняться черенкованием жасмина и стефанотиса.

Правильная подготовка осенью помогает растениям легче перенести зиму и весной быстрее войти в фазу активного роста.

