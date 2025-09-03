Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Орхидеи на подоконнике
Орхидеи на подоконнике
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:12

Эти простые правила помогут вашим цветам благополучно пережить зиму

Специалисты объяснили, как правильно поливать комнатные растения в сентябре и октябре

С приходом осени комнатные растения постепенно переходят в более спокойный ритм жизни. Их рост замедляется, снижается потребность в питании и воде. Чтобы зелёные питомцы успешно адаптировались к зиме и сохранили здоровье, важно учесть несколько ключевых правил ухода.

Подкормки в осенний период

В сентябре большинство культур вступают в фазу покоя, поэтому активное внесение удобрений не требуется. Исключение — цветущие растения. Им можно продолжать давать подкормку, но в меньших дозах и реже, чем летом. Осенью стоит выбирать удобрения с низким содержанием азота, чтобы не стимулировать бурный рост листвы, который может ослабить растение в холодное время года.

Полив: меньше, но аккуратнее

Сокращение светового дня ведёт к снижению испарения влаги, поэтому потребность в поливе уменьшается. Большинству комнатных растений достаточно увлажнять почву только после подсыхания верхнего слоя на 2-3 сантиметра. При этом кактусы осенью поливают крайне редко, а такие культуры, как глоксиния или гиппеаструм, после окончания цветения вовсе оставляют без воды.

Главное — не допускать переувлажнения, иначе корни могут начать гнить.

Освещение: кому нужен свет, а кому — темнота

В осенние месяцы многие цветы страдают от недостатка солнечных лучей. В этом случае их стоит переставить ближе к окнам или использовать фитолампы. Дополнительное освещение особенно важно для камелии, орхидеи, пеларгонии и кактусов.

Однако есть и растения, предпочитающие темноту в период покоя — например, глоксиния и пуансетия. Их лучше убрать в затемнённое место.

Температурный режим

Колебания температуры в холодный сезон могут негативно сказаться на домашних растениях. Важно не допускать, чтобы воздух в комнате остывал ниже +15 °C. В то же время некоторые культуры, напротив, нуждаются в прохладной зимовке. Среди них — глоксинии, фуксии, пальмы и гортензии.

Пересадка и размножение

Осень — подходящее время для пересадки отдельных растений. Например, азалию в сентябре желательно поместить в более просторный горшок. Также в этот период можно заняться черенкованием жасмина и стефанотиса. Это обеспечит их активный рост и цветение в будущем сезоне.

Правильный осенний уход помогает комнатным растениям накопить силы и благополучно пережить зиму, чтобы весной вновь радовать свежей листвой и яркими цветами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Яндекс Аренды и Золотого яблока показало, как разные поколения создают уют вчера в 18:03

Уют без собственности: 82% россиян уверены, что «дом» можно создать где угодно

Эксперты выяснили, что разным поколениям нужно для того, чтобы почувствовать себя «дома». Оказалось, уют зависит вовсе не только от стен и квадратных метров.

Читать полностью » Дизайнер Елена Дудина рассказала, какие современные альтернативы заменить классические шторы вчера в 17:52

Шторы больше не главные: какие решения для окон захватывают интерьеры

Жалюзи, рулонные и римские шторы или даже «голое» окно — современные альтернативы привычному тюлю и гардинам делают интерьер удобнее и стильнее.

Читать полностью » Эксперты назвали ключевые элементы советского интерьера 1940-х: мебель, текстиль и освещение вчера в 16:53

Советский винтаж снова в тренде: мебель и детали с характером эпохи

Эстетика 1940-х возвращается в моду. Узнайте, как сочетать винтажную мебель и современные решения, чтобы создать тёплый и элегантный интерьер.

Читать полностью » Галерист Евгения Ходакова рассказала, как начать коллекционировать искусство без больших вложений вчера в 15:45

Коллекция искусства без миллионов: как начать с пары тысяч рублей

Коллекционирование искусства доступно каждому: достаточно любопытства и небольшого бюджета. Узнайте, где искать работы и как развить вкус.

Читать полностью » Ароматерапия в быту: как запах влияет на настроение вчера в 14:45

Запахи и настроение: роль ароматерапии в повседневной жизни

Ароматерапия — это не мода, а реальный способ влиять на настроение. Запахи дома могут расслабить, зарядить энергией или подарить уют.

Читать полностью » Осенние ароматы: как наполнить дом атмосферой тепла и урожая вчера в 13:44

Чем должен пахнуть дом в сезон листопада и дождей

Осень — время тепла и урожая. Дом в этот сезон можно наполнить ароматами пряностей, яблок и цитрусов, чтобы создать уют и гармонию.

Читать полностью » Сезонные ароматы: чем должен пахнуть дом летом и зимой вчера в 12:42

Летние и зимние запахи: советы по ароматизации дома

Запах дома должен меняться вместе с сезоном. Летом хочется свежести и лёгкости, а зимой — тепла и пряностей.

Читать полностью » Универсальные ароматы: как выбрать для своего интерьера вчера в 11:40

Какие запахи превращают квартиру в оазис уюта: беспроигрышные варианты

Запах дома влияет на настроение. Есть ароматы, которые всегда работают на уют: они универсальны, понятны и приятны большинству людей.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Сочная и крепкая до весны: раскрываем секрет правильного хранения свёклы в золе – пошаговая инструкция
Красота и здоровье

Марият Мухина: дети чаще заражаются лишаем и педикулёзом после поездок в Азию
Спорт и фитнес

Эксперты: мышцы груди восстанавливаются за 48–60 часов после тренировки
Еда

Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления
Наука и технологии

ЕС увеличит число спутников на низкой орбите после инцидента с GPS у самолёта фон дер Ляйен
Авто и мото

Volvo прекратит выпуск универсала V90 и оставит в продаже только V60
Питомцы

Длительное удерживание мочи у собак вызывает инфекции и камни
Спорт и фитнес

Врач Йошуа Киньонес: регулярная ходьба улучшает пищеварение и работу суставов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet