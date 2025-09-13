Сентябрь решает судьбу флоксов: когда сажать любимые цветы садоводов

Флоксы — одни из самых любимых садоводами многолетников. Они радуют глаз яркими красками до поздней осени и становятся настоящим украшением клумбы. Но чтобы растения благополучно перезимовали и продолжали пышно цвести, важно не пропустить оптимальные сроки осенней посадки и деления кустов.

Когда сажать

Лучшее время для пересадки и деления флоксов — весь сентябрь. В этот период спадает жара, почва сохраняет достаточно влаги, а у растений есть время спокойно нарастить корни до наступления морозов. Если задержаться с работами, кусты не успеют укорениться и рискуют погибнуть зимой.

Подготовка места

Флоксы предпочитают солнечные или слегка затенённые участки с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой. Перед посадкой землю нужно перекопать, удалить сорняки и внести компост или органику для обогащения грунта.

Как делить кусты

Для размножения выбирают взрослые растения старше 4-5 лет. Куст аккуратно выкапывают и делят на части, каждая из которых должна включать 3-5 крепких стеблей и почки возобновления у основания. Побеги обрезают до 10-15 см, чтобы растение направило силы на укоренение.

Посадка и уход

• Лунки делают глубиной около 20 см.

• Делёнки помещают так, чтобы верх корневища оказался на 5 см ниже поверхности почвы.

• После посадки растения обильно поливают и мульчируют торфом или свежей землёй слоем 10 см.

Мульча помогает сохранить влагу, защищает корни от холода и ускоряет адаптацию кустов.

Важные нюансы

Осенью флоксы нуждаются в умеренном и регулярном поливе: нельзя допускать пересыхания или переувлажнения. Первые недели растения требуют особого внимания: их регулярно осматривают и очищают от сорняков, чтобы молодые кусты получали максимум питательных веществ.

Итог

Осенняя посадка и деление флоксов — надёжный способ омолодить кусты и сохранить пышное цветение на долгие годы. При правильном уходе растения успешно перезимуют и уже следующим летом украсят сад яркими красками.