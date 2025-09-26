Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с капустой и морковью
Салат с капустой и морковью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:19

От квашеной капусты до морской рыбы: еда, которая защищает от осенних вирусов

Врач Сережина: витамин D осенью восполняют по анализу крови, витамин С — из ягод и овощей

Осень — время, когда организм перестраивается под новые климатические условия. Сокращение светового дня, холодный ветер и сырость влияют на иммунитет и общее самочувствие. Чтобы легче перенести этот сезон, важно не только одеваться теплее и больше отдыхать, но и грамотно корректировать рацион.

Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина в беседе с изданием "Вести Подмосковья" объяснила, какие продукты и витамины особенно нужны в холодное время года.

"Например, витамин D является очень мощным иммуномодулятором. Принимать специальные препараты можно только по назначению врача: он подберет нужную дозировку на основании анализа крови. Не менее важен витамин С, стимулирующий выработку гамма-интерферона и поддерживающий противовирусный иммунитет. Для его получения в рацион стоит добавить клюкву, бруснику, облепиху и шиповник в виде морса или чая, замороженные ягоды или каши/творог с их добавлением. Также витамин С можно получить из зеленого лука и квашеной капусты", — отметила врач Вера Сережина.

Почему осенью питание должно меняться

В летний период меню традиционно легче: много свежих овощей, фруктов и зелени. С приходом холодов организм нуждается в более плотной пище, которая помогает сохранять тепло и энергию. На смену арбузам и огурцам приходят густые супы, наваристые бульоны, каши и запечённые блюда.

Особое значение имеет витаминный баланс. Осенью часто проявляется дефицит витамина D, так как солнечного света становится меньше. Недостаток витамина С также сказывается быстрее: именно он отвечает за работу противовирусного иммунитета.

Как отличить полезные продукты осени от летних фаворитов

Сезон Продукты Задача
Лето Огурцы, арбузы, ягоды в свежем виде Обеспечивают лёгкость и гидратацию
Осень Морская рыба, сухофрукты, каши, пряности Укрепляют иммунитет, согревают и насыщают

Пошаговый план укрепления иммунитета

  1. Обязательно добавляйте в меню жирную морскую рыбу — источник омега-3 кислот.

  2. Включайте орехи и сухофрукты: они снабжают энергией и микроэлементами.

  3. Используйте специи с согревающим эффектом — имбирь, корицу, гвоздику, кардамон.

  4. Замените сладости на вяленые ягоды или фруктовые чипсы.

  5. Не забывайте про морсы, компоты и кисели из ягод с витамином С.

Частые ошибки и их последствия

  • Увлечение выпечкой и быстрыми углеводами → нагрузка на пищеварение и лишний вес → альтернатива: сухофрукты и натуральные сладости.

  • Игнорирование витамина D → снижение иммунитета, риск простуд → альтернатива: рыба, яичные желтки, при необходимости — препараты по назначению врача.

  • Слишком активная термообработка ягод → потеря витамина С → альтернатива: заваривание горячей водой, но не кипятком.

Если всё пойдёт не по плану

А что если человек не любит рыбу или ягоды? В таком случае можно искать другие источники. Витамин D частично содержится в яйцах и молочных продуктах, а витамин С можно получать из квашеной капусты или зелёного лука. При выраженном дефиците врач назначит специальные комплексы.

