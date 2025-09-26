От квашеной капусты до морской рыбы: еда, которая защищает от осенних вирусов
Осень — время, когда организм перестраивается под новые климатические условия. Сокращение светового дня, холодный ветер и сырость влияют на иммунитет и общее самочувствие. Чтобы легче перенести этот сезон, важно не только одеваться теплее и больше отдыхать, но и грамотно корректировать рацион.
Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина в беседе с изданием "Вести Подмосковья" объяснила, какие продукты и витамины особенно нужны в холодное время года.
"Например, витамин D является очень мощным иммуномодулятором. Принимать специальные препараты можно только по назначению врача: он подберет нужную дозировку на основании анализа крови. Не менее важен витамин С, стимулирующий выработку гамма-интерферона и поддерживающий противовирусный иммунитет. Для его получения в рацион стоит добавить клюкву, бруснику, облепиху и шиповник в виде морса или чая, замороженные ягоды или каши/творог с их добавлением. Также витамин С можно получить из зеленого лука и квашеной капусты", — отметила врач Вера Сережина.
Почему осенью питание должно меняться
В летний период меню традиционно легче: много свежих овощей, фруктов и зелени. С приходом холодов организм нуждается в более плотной пище, которая помогает сохранять тепло и энергию. На смену арбузам и огурцам приходят густые супы, наваристые бульоны, каши и запечённые блюда.
Особое значение имеет витаминный баланс. Осенью часто проявляется дефицит витамина D, так как солнечного света становится меньше. Недостаток витамина С также сказывается быстрее: именно он отвечает за работу противовирусного иммунитета.
Как отличить полезные продукты осени от летних фаворитов
|Сезон
|Продукты
|Задача
|Лето
|Огурцы, арбузы, ягоды в свежем виде
|Обеспечивают лёгкость и гидратацию
|Осень
|Морская рыба, сухофрукты, каши, пряности
|Укрепляют иммунитет, согревают и насыщают
Пошаговый план укрепления иммунитета
-
Обязательно добавляйте в меню жирную морскую рыбу — источник омега-3 кислот.
-
Включайте орехи и сухофрукты: они снабжают энергией и микроэлементами.
-
Используйте специи с согревающим эффектом — имбирь, корицу, гвоздику, кардамон.
-
Замените сладости на вяленые ягоды или фруктовые чипсы.
-
Не забывайте про морсы, компоты и кисели из ягод с витамином С.
Частые ошибки и их последствия
-
Увлечение выпечкой и быстрыми углеводами → нагрузка на пищеварение и лишний вес → альтернатива: сухофрукты и натуральные сладости.
-
Игнорирование витамина D → снижение иммунитета, риск простуд → альтернатива: рыба, яичные желтки, при необходимости — препараты по назначению врача.
-
Слишком активная термообработка ягод → потеря витамина С → альтернатива: заваривание горячей водой, но не кипятком.
Если всё пойдёт не по плану
А что если человек не любит рыбу или ягоды? В таком случае можно искать другие источники. Витамин D частично содержится в яйцах и молочных продуктах, а витамин С можно получать из квашеной капусты или зелёного лука. При выраженном дефиците врач назначит специальные комплексы.
