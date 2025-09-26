От квашеной капусты до морской рыбы: еда, которая защищает от осенних вирусов

Осень — время, когда организм перестраивается под новые климатические условия. Сокращение светового дня, холодный ветер и сырость влияют на иммунитет и общее самочувствие. Чтобы легче перенести этот сезон, важно не только одеваться теплее и больше отдыхать, но и грамотно корректировать рацион.

Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина в беседе с изданием "Вести Подмосковья" объяснила, какие продукты и витамины особенно нужны в холодное время года.

"Например, витамин D является очень мощным иммуномодулятором. Принимать специальные препараты можно только по назначению врача: он подберет нужную дозировку на основании анализа крови. Не менее важен витамин С, стимулирующий выработку гамма-интерферона и поддерживающий противовирусный иммунитет. Для его получения в рацион стоит добавить клюкву, бруснику, облепиху и шиповник в виде морса или чая, замороженные ягоды или каши/творог с их добавлением. Также витамин С можно получить из зеленого лука и квашеной капусты", — отметила врач Вера Сережина.

Почему осенью питание должно меняться

В летний период меню традиционно легче: много свежих овощей, фруктов и зелени. С приходом холодов организм нуждается в более плотной пище, которая помогает сохранять тепло и энергию. На смену арбузам и огурцам приходят густые супы, наваристые бульоны, каши и запечённые блюда.

Особое значение имеет витаминный баланс. Осенью часто проявляется дефицит витамина D, так как солнечного света становится меньше. Недостаток витамина С также сказывается быстрее: именно он отвечает за работу противовирусного иммунитета.

Как отличить полезные продукты осени от летних фаворитов