Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лопата в почве
Лопата в почве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:18

Золотое правило толщины: сколько сантиметров мульчи нужно для зимы

Солома, опилки и компост признаны оптимальной мульчей для осеннего ухода за садом

Мульчирование осенью — один из самых простых и полезных приёмов подготовки дачного участка к зиме. Этот метод позволяет защитить растения от перепадов температур, сохранить влагу в почве и уменьшить рост сорняков. Но эффективность во многом зависит от того, какой материал выбран и как правильно он уложен.

Зачем мульчировать грядки осенью

Мульча выполняет сразу несколько функций:

  • утепляет корневую систему растений, защищая от морозов;

  • удерживает влагу, предотвращая пересыхание почвы;

  • препятствует росту сорняков;

  • улучшает структуру земли по мере разложения;

  • возвращает питательные вещества обратно в почву.

Осенью мульчирование особенно важно, так как помогает подготовить сад к холодам и облегчает весенние работы.

Популярные виды мульчи

  • Солома - хорошо сохраняет влагу, а при перегнивании обогащает землю. Подходит для грядок, но требует контроля: в ней могут заводиться мыши.

  • Опилки - лучший вариант для кустарников и деревьев. Они защищают корни от промерзания, но временно снижают содержание азота, поэтому их стоит сочетать с компостом или другими азотсодержащими материалами.

  • Опавшие листья - доступный и полезный материал. Создают теплоизоляцию и при разложении возвращают в почву микроэлементы. Важно использовать только здоровые листья, без признаков болезней.

  • Компост - питательная мульча, которая подходит практически для всех культур. Можно использовать отдельно или смешивать с другими материалами.

  • Кора деревьев - долговечный и декоративный вариант. Подавляет сорняки, защищает от перепадов температур и придаёт клумбам ухоженный вид.

Правила правильного мульчирования

  1. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Тонкий слой не даст нужного эффекта, а слишком толстый может вызвать загнивание.

  2. Перед мульчированием грядки нужно прорыхлить и удалить сорняки.

  3. Материал укладывают вокруг растения, но не вплотную к стеблю, чтобы не спровоцировать гниль корневой шейки.

  4. Зимой слой мульчи стоит периодически проверять и при необходимости обновлять.

  5. Комбинирование разных материалов (например, соломы и компоста) усиливает эффект: почва становится более питательной и структурированной.

Чего лучше избегать

Не стоит использовать для мульчи материалы, содержащие семена сорняков или следы болезней. Это может привести к заражению участка и проблемам весной.

Заключение

Мульчирование — надёжный способ помочь растениям пережить зиму и подготовить плодородную почву к весеннему сезону. Правильный выбор материалов и соблюдение простых правил делают этот приём универсальным помощником любого дачника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ботва томатов помогает в борьбе с тлёй и колорадским жуком — мнение специалистов сегодня в 16:53

Ботва томатов вместо мусора: настои, отвары, мульча и компост для здорового и плодородного огорода

Томатная ботва — не мусор, а ценный ресурс. Как из неё сделать удобрение, инсектицид и мульчу, и почему её стоит оставить на участке?

Читать полностью » Учёные насчитали до 40 видов мяты с разным ароматом и применением сегодня в 16:12

Листья пахнут фруктами и цитрусами: вот неожиданные виды мяты

От перечной до шоколадной — мята удивляет разнообразием. Узнайте, какие виды бывают и как использовать их в кулинарии и медицине.

Читать полностью » Агроном Денис Терентьев рассказал, как ускорить созревание баклажанов сегодня в 15:53

Органика или минеральные удобрения: что выбрать для баклажанов, чтобы плоды были крупными и вкусными

Баклажан капризен к условиям, но при правильном уходе дарит отличный урожай. Как ускорить созревание и избежать горечи в плодах?

Читать полностью » Эксперт Денис Терентьев предупредил: слишком поздняя уборка картофеля грозит фитофторой сегодня в 14:20

Пожелтевшая ботва, плотная кожура и потрескавшаяся земля: главные сигналы к уборке картофеля

Когда копать картофель? Агроном Денис Терентьев рассказал, почему ботва не всегда надёжный ориентир и как проверить зрелость клубней.

Читать полностью » Садовод дала необычный совет по борьбе с землеройками на садовом участке сегодня в 14:19

Секретный язык палки и сапог: как опытные садоводы выгоняют кротов с участка

Садовод Ганичкина рассказала NewsInfo о необычных способах борьбы с грызунами.

Читать полностью » Подготовка пионов к зиме в средней полосе: мульча слоем 5–10 см защищает корни от морозов сегодня в 14:12

Пионы без хлопот: 5 минут работы осенью — и цветник расцветёт весной

Узнайте, как помочь пионам пережить морозы и подготовить их к яркому весеннему цветению. Один верный приём станет залогом пышных бутонов.

Читать полностью » Хранение петрушки в масле или уксусе позволяет сохранить зелень на 3–6 месяцев сегодня в 13:21

Букет на столе или масло в банке? Как хранить петрушку так, чтобы не тратить лишнего

Узнайте, как сохранить петрушку свежей и ароматной до самой зимы: простые методы, полезные советы и неожиданные лайфхаки.

Читать полностью » Слизни на грядках: сладкая газировка эффективна как приманка, сообщили садоводы сегодня в 13:20

Сладкая западня для ночных вредителей: как простая газировка превращается в смертельную ловушку слизней

Можно ли заменить пивные ловушки для слизней дешёвой газировкой? Эксперты уверяют: сладкий напиток работает не хуже и помогает спасти грядки.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Боровикова: сбои в системе Госуслуг мешают гостиницам ставить гостей на учёт
Еда

Брайн для курицы: пошаговая инструкция от приготовления до готовки
Наука

В Амазонии найден последний представитель рода Acarechimys возрастом около 10 млн лет
Технологии

В Детройте обсудили будущее автопрома: электрокары, ИИ и консолидацию дилеров
ПФО

В Пензенской области изъяли участок под строительство обхода Спасска — суд
УрФО

В Свердловской области в новом кабмине сохранят посты Шмыков, Злоказов и Кузнецов — URA.RU
Питомцы

Обоняние в 40 раз чувствительнее человеческого делает собак любопытными
Культура и шоу-бизнес

Аврил Лавин выпустила лимитированное вино Complicated сорта пино-нуар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet