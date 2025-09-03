Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:23

Осень может дать больше, чем весна: как превратить сезон в источник энергии

Психотерапевт Крашкина: осень подходит для саморефлексии и постановки новых целей

Осень у многих ассоциируется с серостью и упадком сил, однако специалисты напоминают: это время года может принести заметные психологические бонусы. Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО рассказала, какие возможности открывает осень для внутреннего развития и улучшения качества жизни.

Время перемен и саморефлексии

Осень символизирует переходный этап, и именно поэтому, по словам эксперта, она идеально подходит для переосмысления и постановки новых целей. Это период, когда можно остановиться, взглянуть на свою жизнь со стороны и наметить дальнейший путь.

"Осень также является идеальным временем для начала новых хобби или занятий, таких как чтение, рукоделие или кулинария", — отмечается в материале.

Новые увлечения и внутренний баланс

Холодные вечера и более спокойный ритм жизни создают благоприятные условия для поиска хобби или возвращения к давно заброшенным занятиям. Творчество, кулинария или чтение помогают снять стресс и обрести гармонию.

Кроме того, Крашкина подчеркнула важность отдыха и прогулок на свежем воздухе. Контакт с природой осенью способен восстановить эмоциональное равновесие и зарядить позитивом.

Как использовать сезон с пользой

Чтобы извлечь максимум из осени, психологи рекомендуют:
• уделять внимание саморефлексии и планированию;
• позволять себе больше отдыха и небольших радостей;
• пробовать новые занятия, развивающие креативность;
• чаще проводить время на природе.

Именно такие шаги, считает эксперт, помогают превратить осень в ресурсное время, а не в сезон уныния.

