Осень в доме: модные цвета, которые превращают интерьер в оазис уюта

Осень — идеальное время для обновления интерьера. Вместе с переменами в природе в дом можно привнести новые оттенки, которые создадут атмосферу уюта, тепла и гармонии. Дизайнеры выделяют несколько актуальных цветов сезона, которые легко вписать даже в самый привычный интерьер.

Карамельный

Нежный и тёплый, этот цвет ассоциируется с домашним теплом и сладостями. Он делает атмосферу мягкой и обволакивающей, добавляет лёгкой элегантности. Карамельный хорошо сочетается с белым, кремовым и бежевым, а также с оттенками натурального дерева и золотыми акцентами. Его легко внести в интерьер через текстиль — пледы, подушки, шторы — или с помощью декоративных элементов.

Горчичный

Яркий и насыщенный, напоминает об осенней листве и наполняет пространство энергией. Гармонично комбинируется с серым, синим, зелёным и коричневым. Горчичный лучше всего использовать точечно: в мебели, вазах, настенных панно или как акцентный оттенок для стен.

Зелёный

Спокойные оттенки, такие как шалфей или изумруд, ассоциируются с природой и умиротворением. Они создают атмосферу свежести и гармонии, особенно в сочетании с деревом, камнем, белым или серым. Добавить зелёный можно с помощью комнатных растений, текстиля или мебели, а также оформить акцентную стену.

Мокко-мусс

Мягкий коричневый тон, названный Pantone цветом 2025 года, наполнен теплом и уютом. Он напоминает шоколад и кофе, создаёт чувственную и спокойную атмосферу. Сочетается с бежевым, кремовым, карамельным, а также с золотыми и медными деталями. Мокко-мусс можно использовать в мебели, декоративных аксессуарах или в отделке стен.

Синий и сине-фиолетовый

Глубокие насыщенные тона дарят пространству атмосферу роскоши и спокойствия. Они перекликаются с морской глубиной и ночным небом, прекрасно сочетаются с золотыми, серебряными и белыми элементами. Подходят для текстиля, ковров, мебели или выделения отдельных зон с помощью акцентных стен.

Итог

Добавить модные оттенки в интерьер можно даже без капитального ремонта — достаточно сменить текстиль, подобрать акцентные детали или перекрасить одну стену. Главное — использовать новые цвета дозированно, сочетая их с привычной палитрой.