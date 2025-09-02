Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гостиная с паркетом
Гостиная с паркетом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:27

Осень в доме: модные цвета, которые превращают интерьер в оазис уюта

Дизайнеры советуют использовать зелёный и синий для создания уюта в интерьере

Осень — идеальное время для обновления интерьера. Вместе с переменами в природе в дом можно привнести новые оттенки, которые создадут атмосферу уюта, тепла и гармонии. Дизайнеры выделяют несколько актуальных цветов сезона, которые легко вписать даже в самый привычный интерьер.

Карамельный

Нежный и тёплый, этот цвет ассоциируется с домашним теплом и сладостями. Он делает атмосферу мягкой и обволакивающей, добавляет лёгкой элегантности. Карамельный хорошо сочетается с белым, кремовым и бежевым, а также с оттенками натурального дерева и золотыми акцентами. Его легко внести в интерьер через текстиль — пледы, подушки, шторы — или с помощью декоративных элементов.

Горчичный

Яркий и насыщенный, напоминает об осенней листве и наполняет пространство энергией. Гармонично комбинируется с серым, синим, зелёным и коричневым. Горчичный лучше всего использовать точечно: в мебели, вазах, настенных панно или как акцентный оттенок для стен.

Зелёный

Спокойные оттенки, такие как шалфей или изумруд, ассоциируются с природой и умиротворением. Они создают атмосферу свежести и гармонии, особенно в сочетании с деревом, камнем, белым или серым. Добавить зелёный можно с помощью комнатных растений, текстиля или мебели, а также оформить акцентную стену.

Мокко-мусс

Мягкий коричневый тон, названный Pantone цветом 2025 года, наполнен теплом и уютом. Он напоминает шоколад и кофе, создаёт чувственную и спокойную атмосферу. Сочетается с бежевым, кремовым, карамельным, а также с золотыми и медными деталями. Мокко-мусс можно использовать в мебели, декоративных аксессуарах или в отделке стен.

Синий и сине-фиолетовый

Глубокие насыщенные тона дарят пространству атмосферу роскоши и спокойствия. Они перекликаются с морской глубиной и ночным небом, прекрасно сочетаются с золотыми, серебряными и белыми элементами. Подходят для текстиля, ковров, мебели или выделения отдельных зон с помощью акцентных стен.

Итог

Добавить модные оттенки в интерьер можно даже без капитального ремонта — достаточно сменить текстиль, подобрать акцентные детали или перекрасить одну стену. Главное — использовать новые цвета дозированно, сочетая их с привычной палитрой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологи и дизайнеры назвали приёмы дома-терапии, помогающие снизить стресс в семье вчера в 16:10

Дом-терапия — новый тренд, который лечит лучше психолога

Интерьер может не только радовать глаз, но и лечить душу. Дизайнеры и психологи объясняют, как превратить дом в пространство для гармонии.

Читать полностью » Дизайнер Анна Погодина рассказала, как создать интерьер в стиле дорогого отеля дома вчера в 16:06

Атмосфера пятизвёздочного отеля у вас дома: приём, который работает всегда

Простые дизайнерские приёмы помогут превратить квартиру в пространство, где царят уют, комфорт и атмосфера дорогого отеля.

Читать полностью » Нейропсихолог Валентина Паевская рассказала, как правильно организовать рабочее место школьника вчера в 15:02

Рабочее место школьника формирует не только оценки, но и характер

Как обустроить рабочее место школьника, чтобы оно помогало сосредоточиться на учёбе, поддерживало здоровье и мотивировало к творчеству.

Читать полностью » Мини-набор хозяина: что купить для борьбы с тараканами вчера в 14:21

Один раз купил - и тараканы исчезли: набор хозяина

Всего один раз можно собрать «набор хозяина», который поможет бороться с тараканами: от ловушек и геля до герметика и контейнеров для круп.

Читать полностью » Как тараканы проникают в квартиры через канализацию вчера в 13:18

Тайные маршруты тараканов: канализация как дорога

Канализация — скрытый маршрут тараканов в квартиры. Стояки и трубы позволяют им мигрировать по дому. Узнайте, как перекрыть насекомым дорогу.

Читать полностью » Влага и тараканы: как убрать главный ресурс насекомых вчера в 11:15

Вода против вас: как она помогает тараканам жить на кухне годами

Влага — главный ресурс для тараканов. Протечки и сырость делают квартиру их домом. Узнайте, как устранить воду и перекрыть насекомым путь к выживанию.

Читать полностью » Техника как источник тараканов: меры защиты и уборки вчера в 11:13

Холодильник, духовка и микроволновка - где прячутся тараканы

Бытовая техника — идеальное убежище для тараканов. Правильная чистка и прогрев помогают убрать укрытия и сделать квартиру непривлекательной для насекомых.

Читать полностью » Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала вчера в 10:08

Как тараканы из подвала находят путь к вашей кухне

Подвалы многоквартирных домов становятся рассадником тараканов. Узнайте, почему они поднимаются вверх и как жильцам защитить квартиры.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Срезка базилика каждые две недели помогает продлить урожай
Спорт и фитнес

Эксперт NASM Энджи Миллер назвала главные причины популярности женских спортзалов
Еда

Кулинары Simply Recipes показали новый способ приготовления яичницы
Авто и мото

В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis
Туризм

Исследование QinetiQ: бороды пилотов мешают герметичности кислородных масок, Qantas обсуждает запрет
Наука и технологии

Учёные Наньянского университета в Сингапуре создали экологичную бумагу из пыльцы
Питомцы

Специалисты советуют использовать пилочку для ухода за когтями собак
Спорт и фитнес

Исследования: восстановление гликогена не зависит от "углеводного окна"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet