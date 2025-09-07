Опасность рядом: почему именно осенью укусы становятся особенно рискованными

Осень не всегда означает конец сезона активности насекомых. Многие виды продолжают вести привычный образ жизни даже в холодное время года, а некоторые остаются опасными вплоть до наступления зимы. В этот период риск укусов особенно высок из-за особенностей жизненного цикла насекомых и погодных условий.

Чем опасны укусы

Осенью укусы насекомых могут доставить не только дискомфорт, но и вызвать серьёзные осложнения.

"Укусы насекомых могут быть очень болезненными, вызвать серьёзную аллергическую реакцию, приводить к различным опасным для здоровья заболеваниям и осложнениям", — утверждает врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.

На коже обычно появляется покраснение, волдырь, зуд и жжение. В случае пчёл, ос и шершней в ранке часто остаётся жало. Укус клеща при этом не ощущается, так как насекомое обезболивает кожу своей слюной.

Опасность ос и шершней

Развалы фруктов и ягод осенью привлекают ос и шершней. Жало шершня достигает 6 мм и легко пробивает даже тонкую одежду.

"Укус шершня вызывает не только острую и жгучую боль, но может сопровождаться отёком, покраснением, тошнотой и головокружением", — пояснила Зарема Омарова.

При таких укусах рекомендуется принять антигистаминное средство. Если развивается сильный отёк, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Пауки и клещи

Укус паука-осы по болезненности сопоставим с укусом шершня. Он вызывает покраснение, припухлость, может спровоцировать повышение температуры и воспаление. В отдельных случаях есть риск тяжёлой аллергической реакции.

Осенью начинается второй пик активности клещей, который продолжается до конца октября. Эти паразиты опасны тем, что переносят инфекции, влияющие на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Клещи могут стать причиной энцефалита, лайм-боррелиоза, туляремии и других заболеваний.

Симптомы не всегда появляются сразу. Иногда болезнь проявляется лишь через несколько недель, но без лечения может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.

Другие опасные насекомые

• Мухи-жигалки осенью становятся особенно активными. Их укусы болезненны и могут привести к заражению инфекциями.

• Обычные мухи, стремящиеся в тепло, тоже опасны: на их лапках легко переносятся споры грибков и яйца гельминтов.

• В лесах встречается оленья кровососка, внешне похожая на клеща. Она забирается в волосы или под одежду, оставляя болезненные укусы с сильным зудом и аллергией.

Как защититься

Эксперты советуют осенью особенно внимательно относиться к защите кожи. При выходе на природу лучше использовать репелленты, носить закрытую одежду, выбирать светлые ткани, на которых легче заметить насекомых. Такие меры снижают риск укусов и серьёзных последствий.