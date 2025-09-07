Опасность рядом: почему именно осенью укусы становятся особенно рискованными
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Почему подавленные эмоции не исчезают и как слёзы помогают организму справляться со стрессом и снижать риск психических и физических нарушенийЧитать полностью » вчера в 22:16
Подагру называют «болезнью королей», но на самом деле она грозит многим. Разбираем, почему она возникает, кто в группе риска и как её держать под контролем.Читать полностью » вчера в 21:42
Смартфоны в туалете становятся причиной геморроя у людей. Убедитесь в этом, прочитав исследование, показывающее связь между привычками и здоровьем.Читать полностью » вчера в 20:34
Сердце может послать неожиданные сигналы о беде. Узнайте 5 необычных признаков сердечного приступа, которые нельзя игнорировать, чтобы сохранить здоровье.Читать полностью » вчера в 19:30
Новое исследование показывает, что ранний завтрак может защитить от преждевременной смерти. Узнайте, как на ваше здоровье влияет время приёма пищи!Читать полностью » вчера в 18:28
Косметолог из США откровенно рассказала, какие ошибки в интимной гигиене совершают женщины перед эпиляцией. Её советы вызвали бурные споры в сети.Читать полностью » вчера в 18:27
История необычных методов борьбы с облысением отца: от шляп до лазерных шлемов. Узнайте, почему простые решения оказались эффективнее.Читать полностью » вчера в 17:24
Ученые выяснили, как музыка может помочь при укачивании, улучшая состояние на 57%. Эксперимент с беременностью и ЭЭГ показывает новые возможности.Читать полностью »