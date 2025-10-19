Осень бьёт по иммунитету: врач рассказал, как пережить сезон без простуд и упадка сил

Осенью организм особенно уязвим перед простудами и стрессом. Сокращение светового дня, загрязнённый воздух, постотпускная депрессия и смена рациона — всё это ослабляет иммунную систему. Врач Дмитрий Карпенко рассказал, почему именно в этот сезон чаще падает сопротивляемость организма и какие методы помогут поддержать здоровье, не прибегая к крайним мерам.

"Одна из причин ослабления иммунитета — критическое уменьшение продолжительности светового дня. Особенно это актуально для жителей крупных городов", — пояснил врач Дмитрий Карпенко.

Почему осенью снижается иммунитет

Главным фактором ослабления организма специалист назвал недостаток солнечного света. Из-за сокращённого светового дня падает уровень витамина D и сбиваются биоритмы. Это снижает активность иммунных клеток и делает человека более восприимчивым к инфекциям.

Кроме того, осенью на людей воздействует целый комплекс стрессоров:

Постотпускная апатия - резкий переход от отдыха к активной работе.

Начало учебного и делового сезона - повышение эмоциональной нагрузки.

Загрязнённая среда городов - дополнительный фактор раздражения дыхательных путей.

Изменение питания - дефицит витаминов и клетчатки при избытке углеводов.

Все эти причины в совокупности подрывают защитные механизмы организма.

Как вернуть энергию и укрепить защитные силы

Чтобы компенсировать недостаток солнца, Карпенко рекомендует прогулки в середине дня и использование световых таймеров для пробуждения. Такой прибор имитирует естественное утро, что помогает синхронизировать циркадные ритмы и легче вставать по утрам.

Для снижения уровня стресса врач советует планировать рабочий график, оставляя время для отдыха и хобби. А для борьбы с сухим воздухом и пылью полезно использовать очистители и увлажнители воздуха.

Контрастный душ: польза и предосторожности

Одним из эффективных способов активизировать организм Карпенко назвал контрастный душ.

"Чередование горячей и холодной воды укрепляет кровеносные сосуды и симпатоадреналовую систему, а также улучшает способность организма поддерживать постоянную температуру", — отметил врач.

Такая практика действительно помогает укрепить сосуды и повысить устойчивость к перепадам температуры. Однако контрастный душ не является защитой от вирусов, он лишь способствует общему закаливанию. Начинать следует постепенно: с тёплой воды, снижая температуру по мере адаптации.

Дыхательные упражнения для восстановления баланса

Ещё одно средство, доступное каждому, — дыхательная гимнастика. Особенно эффективна техника диафрагмального дыхания, при которой активнее задействуется нижняя часть лёгких.

"Эта техника способствует активации парасимпатической нервной системы, что приводит к уменьшению уровня кортизола — гормона стресса", — пояснил Карпенко.

Регулярные дыхательные практики улучшают вентиляцию лёгких, насыщают кровь кислородом и стабилизируют эмоциональное состояние.

Ароматерапия и естественные антисептики

Врач допускает, что ароматерапия может быть полезна, хотя её эффективность научно подтверждена частично. Некоторые эфирные масла, например эвкалиптовое и чайного дерева, проявляют антисептические свойства в лабораторных условиях.

Использование таких масел в аромалампах может немного очистить воздух и облегчить дыхание при лёгкой заложенности носа, но не заменяет полноценного лечения.

Питание без иллюзий: мифы о "чудо-продуктах"

Карпенко подчёркивает: здоровое питание — это баланс, а не набор волшебных ингредиентов.

"Известные полезными качествами имбирь, лимон, мёд и чеснок не являются универсальным решением для поддержания здоровья", — отметил врач.

Чеснок действительно содержит аллицин, но для выраженного эффекта его нужно съесть слишком много — это может вызвать раздражение желудка.

Мёд обладает мягким антисептическим действием, но по сути является сахаром.

Имбирь и лимон богаты витамином C и антиоксидантами, однако не способны "вылечить" простуду.

Врач советует не злоупотреблять ни одним из этих продуктов и строить рацион на овощах, белке и цельных злаках, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами.

Почему куриный суп действительно помогает

Интересно, что народное средство — куриный бульон - имеет под собой научное обоснование. Исследования подтвердили: в нём содержится карнозин, вещество, усиливающее иммунный ответ организма в первые дни болезни.

Кроме того, тёплое питьё улучшает водный баланс и смягчает симптомы простуды, помогая быстрее восстановиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Надеяться на чудодейственные продукты (мёд, лимон, чеснок).

Последствие: Потеря времени, риск обострения гастрита.

Альтернатива: Сбалансированное питание и витамины по назначению врача.

Ошибка: Слишком резкое закаливание холодной водой.

Последствие: Переохлаждение и ослабление иммунитета.

Альтернатива: Постепенное снижение температуры, регулярный контрастный душ.

Ошибка: Игнорировать режим сна и света.

Последствие: Снижение выработки мелатонина и обострение стресса.

Альтернатива: Соблюдение режима дня, прогулки и светотерапия.

Таблица: простые способы укрепить иммунитет