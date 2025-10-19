Осень бьёт по иммунитету: врач рассказал, как пережить сезон без простуд и упадка сил
Осенью организм особенно уязвим перед простудами и стрессом. Сокращение светового дня, загрязнённый воздух, постотпускная депрессия и смена рациона — всё это ослабляет иммунную систему. Врач Дмитрий Карпенко рассказал, почему именно в этот сезон чаще падает сопротивляемость организма и какие методы помогут поддержать здоровье, не прибегая к крайним мерам.
"Одна из причин ослабления иммунитета — критическое уменьшение продолжительности светового дня. Особенно это актуально для жителей крупных городов", — пояснил врач Дмитрий Карпенко.
Почему осенью снижается иммунитет
Главным фактором ослабления организма специалист назвал недостаток солнечного света. Из-за сокращённого светового дня падает уровень витамина D и сбиваются биоритмы. Это снижает активность иммунных клеток и делает человека более восприимчивым к инфекциям.
Кроме того, осенью на людей воздействует целый комплекс стрессоров:
-
Постотпускная апатия - резкий переход от отдыха к активной работе.
-
Начало учебного и делового сезона - повышение эмоциональной нагрузки.
-
Загрязнённая среда городов - дополнительный фактор раздражения дыхательных путей.
-
Изменение питания - дефицит витаминов и клетчатки при избытке углеводов.
Все эти причины в совокупности подрывают защитные механизмы организма.
Как вернуть энергию и укрепить защитные силы
Чтобы компенсировать недостаток солнца, Карпенко рекомендует прогулки в середине дня и использование световых таймеров для пробуждения. Такой прибор имитирует естественное утро, что помогает синхронизировать циркадные ритмы и легче вставать по утрам.
Для снижения уровня стресса врач советует планировать рабочий график, оставляя время для отдыха и хобби. А для борьбы с сухим воздухом и пылью полезно использовать очистители и увлажнители воздуха.
Контрастный душ: польза и предосторожности
Одним из эффективных способов активизировать организм Карпенко назвал контрастный душ.
"Чередование горячей и холодной воды укрепляет кровеносные сосуды и симпатоадреналовую систему, а также улучшает способность организма поддерживать постоянную температуру", — отметил врач.
Такая практика действительно помогает укрепить сосуды и повысить устойчивость к перепадам температуры. Однако контрастный душ не является защитой от вирусов, он лишь способствует общему закаливанию. Начинать следует постепенно: с тёплой воды, снижая температуру по мере адаптации.
Дыхательные упражнения для восстановления баланса
Ещё одно средство, доступное каждому, — дыхательная гимнастика. Особенно эффективна техника диафрагмального дыхания, при которой активнее задействуется нижняя часть лёгких.
"Эта техника способствует активации парасимпатической нервной системы, что приводит к уменьшению уровня кортизола — гормона стресса", — пояснил Карпенко.
Регулярные дыхательные практики улучшают вентиляцию лёгких, насыщают кровь кислородом и стабилизируют эмоциональное состояние.
Ароматерапия и естественные антисептики
Врач допускает, что ароматерапия может быть полезна, хотя её эффективность научно подтверждена частично. Некоторые эфирные масла, например эвкалиптовое и чайного дерева, проявляют антисептические свойства в лабораторных условиях.
Использование таких масел в аромалампах может немного очистить воздух и облегчить дыхание при лёгкой заложенности носа, но не заменяет полноценного лечения.
Питание без иллюзий: мифы о "чудо-продуктах"
Карпенко подчёркивает: здоровое питание — это баланс, а не набор волшебных ингредиентов.
"Известные полезными качествами имбирь, лимон, мёд и чеснок не являются универсальным решением для поддержания здоровья", — отметил врач.
-
Чеснок действительно содержит аллицин, но для выраженного эффекта его нужно съесть слишком много — это может вызвать раздражение желудка.
-
Мёд обладает мягким антисептическим действием, но по сути является сахаром.
-
Имбирь и лимон богаты витамином C и антиоксидантами, однако не способны "вылечить" простуду.
Врач советует не злоупотреблять ни одним из этих продуктов и строить рацион на овощах, белке и цельных злаках, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами.
Почему куриный суп действительно помогает
Интересно, что народное средство — куриный бульон - имеет под собой научное обоснование. Исследования подтвердили: в нём содержится карнозин, вещество, усиливающее иммунный ответ организма в первые дни болезни.
Кроме того, тёплое питьё улучшает водный баланс и смягчает симптомы простуды, помогая быстрее восстановиться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Надеяться на чудодейственные продукты (мёд, лимон, чеснок).
Последствие: Потеря времени, риск обострения гастрита.
Альтернатива: Сбалансированное питание и витамины по назначению врача.
-
Ошибка: Слишком резкое закаливание холодной водой.
Последствие: Переохлаждение и ослабление иммунитета.
Альтернатива: Постепенное снижение температуры, регулярный контрастный душ.
-
Ошибка: Игнорировать режим сна и света.
Последствие: Снижение выработки мелатонина и обострение стресса.
Альтернатива: Соблюдение режима дня, прогулки и светотерапия.
Таблица: простые способы укрепить иммунитет
|Метод
|Эффект
|Как применять
|Прогулки днём
|Восстановление биоритмов
|30-40 минут на солнце ежедневно
|Контрастный душ
|Улучшение кровообращения
|Утром, начиная с комфортных температур
|Диафрагмальное дыхание
|Снижение уровня стресса
|5-10 минут в день
|Куриный суп
|Поддержка иммунной системы
|Тёплый бульон при первых симптомах
|Увлажнитель воздуха
|Снижение нагрузки на дыхательные пути
|Использовать в сезон отопления
FAQ
Можно ли повысить иммунитет витаминами?
Да, но только при подтверждённом дефиците. Избыточный приём без показаний может быть вреден.
Помогает ли ароматерапия при простуде?
Может немного облегчить дыхание, но не заменяет лекарства.
Стоит ли заниматься спортом во время болезни?
При температуре и слабости — нет. Лучше ограничиться лёгкой растяжкой после выздоровления.
