Осень крадёт энергию и иммунитет: врачи объяснили, как вернуть силы до зимы
Осень для многих становится временем простуд, усталости и снижения работоспособности. Организм перестраивается на холодный сезон, и даже у здоровых людей падает уровень энергии. Почему это происходит и как поддержать иммунитет в период сезонных перемен, рассказал "Газете.Ru" кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
Почему иммунитет ослабевает осенью
"Осень — это период физиологической перестройки организма. Помимо очевидных причин, таких как похолодание, сырость и тесные контакты в помещениях, есть несколько неочевидных, но крайне важных факторов", — отметил Дмитрий Карпенко.
Основные скрытые причины снижения иммунитета:
-
Сокращение светового дня. Недостаток солнца снижает выработку витамина D, без которого иммунные клетки работают хуже. Нарушаются циркадные ритмы, повышается уровень мелатонина, из-за чего человек чувствует сонливость и апатию.
-
"Синдром возвращения с отпуска". Осень — период адаптации к работе и учёбе, сопровождающийся стрессом. Повышенный уровень кортизола подавляет иммунный ответ.
-
Плохая экология. Загрязнённый воздух раздражает дыхательные пути и ослабляет защитные барьеры организма.
-
Изменение питания. После лета рацион становится тяжелее, в нём меньше свежих овощей и витаминов, больше быстрых углеводов и переработанных продуктов.
Все эти факторы создают "идеальные условия" для снижения защитных сил и увеличения риска вирусных инфекций.
Как уменьшить влияние осенних факторов
"Чтобы компенсировать нехватку солнца, можно использовать световые будильники и гулять в обеденные часы. Важно управлять стрессом: чётко планировать рабочий день, выделять время на хобби. Дома и в офисе полезно использовать увлажнители и очистители воздуха", — посоветовал эксперт.
Главный принцип — компенсировать то, чего не хватает осенью: света, движения и свежего воздуха. Даже 30 минут прогулки в светлое время дня улучшают выработку серотонина и витамина D.
Народные методы: польза и мифы
"Многие 'народные' методы не столько укрепляют иммунитет, сколько тренируют адаптационные системы организма", — отметил врач.
Что действительно работает:
-
Контрастный душ. Научно подтверждено, что чередование холодной и горячей воды тренирует сосуды и улучшает терморегуляцию.
-
Дыхательная гимнастика. Практики вроде диафрагмального дыхания снижают уровень кортизола и активируют парасимпатическую нервную систему.
-
Ароматерапия. Эффект ограничен: эфирные масла могут действовать как антисептики, но их влияние на иммунитет не доказано.
"Главное правило — начинать постепенно", — подчеркнул Карпенко.
Осенний рацион для сильного иммунитета
"Ни один продукт не является 'волшебной таблеткой'. Важен сбалансированный рацион", — отметил врач.
Что действительно помогает:
-
Белки: мясо, рыба, бобовые — строительный материал для иммунных клеток.
-
Клетчатка: овощи, фрукты, цельнозерновые — питают микробиом кишечника, где сосредоточено до 70% клеток иммунной системы.
-
Пробиотики: йогурт, кефир, квашеная капуста — поддерживают здоровую микрофлору.
-
Минералы: цинк и селен (морепродукты, орехи) нужны для синтеза антител.
"Роль имбиря, лимона, мёда и чеснока часто преувеличена. Для заметного эффекта чеснока его нужно есть в очень больших количествах, что небезопасно для желудка. Мёд — это, в первую очередь, сахар", — пояснил Карпенко.
А вот куриный бульон, по словам врача, — не миф, а доказанный способ облегчить симптомы простуды: в нём содержится карнозин, который помогает иммунной системе бороться с вирусом гриппа на ранних стадиях.
Продукты для иммунитета: таблица пользы
|Категория
|Примеры
|Польза
|Белки
|Курица, рыба, бобовые
|Укрепляют клетки иммунитета
|Клетчатка
|Овощи, цельнозерновой хлеб
|Поддерживают микрофлору кишечника
|Пробиотики
|Йогурт, кефир, квашеная капуста
|Улучшают пищеварение и защиту организма
|Минералы
|Орехи, морепродукты
|Содержат цинк и селен
|Жирные кислоты
|Лосось, тунец, льняное масло
|Снижают воспаление и поддерживают сосуды
Нужно ли принимать витамины и БАДы
"Главный принцип: сначала анализ крови и консультация с врачом, потом — приём. Но есть исключения", — уточнил эксперт.
Что действительно оправдано:
-
Витамин D - осенью и зимой рекомендован всем жителям России, так как его дефицит почти повсеместен.
"Приём витамина D в дозе 1000-2000 МЕ для профилактики абсолютно оправдан", — добавил Карпенко.
-
Омега-3 - при недостатке рыбы в рационе.
-
Цинк и витамин C - не предотвращают болезнь, но могут сократить длительность простуды, если начать приём в первые сутки.
Мифы и правда об "укреплении иммунитета"
|Миф
|Правда
|Имбирь и мёд защищают от вирусов
|Они лишь слегка поддерживают организм, но не заменяют лечение
|Витамин C предотвращает простуду
|Доказательств профилактического эффекта нет
|Народные настойки повышают иммунитет
|Алкоголь, наоборот, ослабляет защитные функции
|Короткий дневной сон восстанавливает силы
|Только полноценный ночной сон поддерживает иммунную систему
Что думает врач о школьных "соках для здоровья"
"Эта инициатива не является научно обоснованной. Сок — это, по сути, сладкая вода с витаминами. В нём нет клетчатки, а гликемический индекс очень высок. Гораздо полезнее дать ребёнку целый фрукт", — подчеркнул Карпенко.
Цельные яблоки, груши или ягоды обеспечат не только витамины, но и клетчатку, которая помогает микробиому и укрепляет иммунитет.
Как эмоции влияют на здоровье
"Это не миф, а строго установленный научный факт. Хронический стресс через выброс кортизола подавляет активность лимфоцитов. Позитивные эмоции и оптимизм, напротив, снижают уровень гормонов стресса", — пояснил Карпенко.
Психонейроиммунология — направление, изучающее связь эмоций и иммунитета, подтверждает: у оптимистов выше активность натуральных киллеров (NK-клеток) и лучше ответ на вакцинацию.
Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет осенью
-
Поддерживайте режим сна. Спите 7-8 часов, ложитесь до полуночи.
-
Добавьте движение. Ежедневные прогулки, йога, плавание или скандинавская ходьба.
-
Следите за питанием. Включайте белок, овощи, орехи и рыбу.
-
Компенсируйте нехватку света. Используйте световые лампы и больше бывайте на улице.
-
Управляйте стрессом. Практикуйте дыхательные упражнения и отдых без гаджетов.
-
Следите за влажностью воздуха. Увлажнитель снижает риск простуд.
-
Контролируйте уровень витамина D. Принимайте профилактические дозы в осенне-зимний период.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли принимать витамины без анализа?
Только витамин D разрешён для профилактического приёма без анализов. Остальные — по назначению врача.
Стоит ли закаляться осенью?
Да, но постепенно. Контрастный душ улучшает кровообращение и адаптацию к холоду.
Помогает ли чеснок при простуде?
Лишь косвенно. Его употребление в разумных количествах не заменяет лекарств.
Как понять, что иммунитет ослаблен?
Частые простуды, хроническая усталость, медленное заживление ран — повод обратиться к терапевту.
