Врач объясняет действие иммуномодуляторов
Врач объясняет действие иммуномодуляторов
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:51

Осень крадёт энергию и иммунитет: врачи объяснили, как вернуть силы до зимы

Врач Карпенко: осенний спад сил связан с нехваткой солнца, стрессом и изменением рациона

Осень для многих становится временем простуд, усталости и снижения работоспособности. Организм перестраивается на холодный сезон, и даже у здоровых людей падает уровень энергии. Почему это происходит и как поддержать иммунитет в период сезонных перемен, рассказал "Газете.Ru" кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Почему иммунитет ослабевает осенью

"Осень — это период физиологической перестройки организма. Помимо очевидных причин, таких как похолодание, сырость и тесные контакты в помещениях, есть несколько неочевидных, но крайне важных факторов", — отметил Дмитрий Карпенко.

Основные скрытые причины снижения иммунитета:

  1. Сокращение светового дня. Недостаток солнца снижает выработку витамина D, без которого иммунные клетки работают хуже. Нарушаются циркадные ритмы, повышается уровень мелатонина, из-за чего человек чувствует сонливость и апатию.

  2. "Синдром возвращения с отпуска". Осень — период адаптации к работе и учёбе, сопровождающийся стрессом. Повышенный уровень кортизола подавляет иммунный ответ.

  3. Плохая экология. Загрязнённый воздух раздражает дыхательные пути и ослабляет защитные барьеры организма.

  4. Изменение питания. После лета рацион становится тяжелее, в нём меньше свежих овощей и витаминов, больше быстрых углеводов и переработанных продуктов.

Все эти факторы создают "идеальные условия" для снижения защитных сил и увеличения риска вирусных инфекций.

Как уменьшить влияние осенних факторов

"Чтобы компенсировать нехватку солнца, можно использовать световые будильники и гулять в обеденные часы. Важно управлять стрессом: чётко планировать рабочий день, выделять время на хобби. Дома и в офисе полезно использовать увлажнители и очистители воздуха", — посоветовал эксперт.

Главный принцип — компенсировать то, чего не хватает осенью: света, движения и свежего воздуха. Даже 30 минут прогулки в светлое время дня улучшают выработку серотонина и витамина D.

Народные методы: польза и мифы

"Многие 'народные' методы не столько укрепляют иммунитет, сколько тренируют адаптационные системы организма", — отметил врач.

Что действительно работает:

  • Контрастный душ. Научно подтверждено, что чередование холодной и горячей воды тренирует сосуды и улучшает терморегуляцию.

  • Дыхательная гимнастика. Практики вроде диафрагмального дыхания снижают уровень кортизола и активируют парасимпатическую нервную систему.

  • Ароматерапия. Эффект ограничен: эфирные масла могут действовать как антисептики, но их влияние на иммунитет не доказано.

"Главное правило — начинать постепенно", — подчеркнул Карпенко.

Осенний рацион для сильного иммунитета

"Ни один продукт не является 'волшебной таблеткой'. Важен сбалансированный рацион", — отметил врач.

Что действительно помогает:

  • Белки: мясо, рыба, бобовые — строительный материал для иммунных клеток.

  • Клетчатка: овощи, фрукты, цельнозерновые — питают микробиом кишечника, где сосредоточено до 70% клеток иммунной системы.

  • Пробиотики: йогурт, кефир, квашеная капуста — поддерживают здоровую микрофлору.

  • Минералы: цинк и селен (морепродукты, орехи) нужны для синтеза антител.

"Роль имбиря, лимона, мёда и чеснока часто преувеличена. Для заметного эффекта чеснока его нужно есть в очень больших количествах, что небезопасно для желудка. Мёд — это, в первую очередь, сахар", — пояснил Карпенко.

А вот куриный бульон, по словам врача, — не миф, а доказанный способ облегчить симптомы простуды: в нём содержится карнозин, который помогает иммунной системе бороться с вирусом гриппа на ранних стадиях.

Продукты для иммунитета: таблица пользы

Категория Примеры Польза
Белки Курица, рыба, бобовые Укрепляют клетки иммунитета
Клетчатка Овощи, цельнозерновой хлеб Поддерживают микрофлору кишечника
Пробиотики Йогурт, кефир, квашеная капуста Улучшают пищеварение и защиту организма
Минералы Орехи, морепродукты Содержат цинк и селен
Жирные кислоты Лосось, тунец, льняное масло Снижают воспаление и поддерживают сосуды

Нужно ли принимать витамины и БАДы

"Главный принцип: сначала анализ крови и консультация с врачом, потом — приём. Но есть исключения", — уточнил эксперт.

Что действительно оправдано:

  • Витамин D - осенью и зимой рекомендован всем жителям России, так как его дефицит почти повсеместен.

    "Приём витамина D в дозе 1000-2000 МЕ для профилактики абсолютно оправдан", — добавил Карпенко.

  • Омега-3 - при недостатке рыбы в рационе.

  • Цинк и витамин C - не предотвращают болезнь, но могут сократить длительность простуды, если начать приём в первые сутки.

Мифы и правда об "укреплении иммунитета"

Миф Правда
Имбирь и мёд защищают от вирусов Они лишь слегка поддерживают организм, но не заменяют лечение
Витамин C предотвращает простуду Доказательств профилактического эффекта нет
Народные настойки повышают иммунитет Алкоголь, наоборот, ослабляет защитные функции
Короткий дневной сон восстанавливает силы Только полноценный ночной сон поддерживает иммунную систему

Что думает врач о школьных "соках для здоровья"

"Эта инициатива не является научно обоснованной. Сок — это, по сути, сладкая вода с витаминами. В нём нет клетчатки, а гликемический индекс очень высок. Гораздо полезнее дать ребёнку целый фрукт", — подчеркнул Карпенко.

Цельные яблоки, груши или ягоды обеспечат не только витамины, но и клетчатку, которая помогает микробиому и укрепляет иммунитет.

Как эмоции влияют на здоровье

"Это не миф, а строго установленный научный факт. Хронический стресс через выброс кортизола подавляет активность лимфоцитов. Позитивные эмоции и оптимизм, напротив, снижают уровень гормонов стресса", — пояснил Карпенко.

Психонейроиммунология — направление, изучающее связь эмоций и иммунитета, подтверждает: у оптимистов выше активность натуральных киллеров (NK-клеток) и лучше ответ на вакцинацию.

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет осенью

  1. Поддерживайте режим сна. Спите 7-8 часов, ложитесь до полуночи.

  2. Добавьте движение. Ежедневные прогулки, йога, плавание или скандинавская ходьба.

  3. Следите за питанием. Включайте белок, овощи, орехи и рыбу.

  4. Компенсируйте нехватку света. Используйте световые лампы и больше бывайте на улице.

  5. Управляйте стрессом. Практикуйте дыхательные упражнения и отдых без гаджетов.

  6. Следите за влажностью воздуха. Увлажнитель снижает риск простуд.

  7. Контролируйте уровень витамина D. Принимайте профилактические дозы в осенне-зимний период.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли принимать витамины без анализа?
Только витамин D разрешён для профилактического приёма без анализов. Остальные — по назначению врача.

Стоит ли закаляться осенью?
Да, но постепенно. Контрастный душ улучшает кровообращение и адаптацию к холоду.

Помогает ли чеснок при простуде?
Лишь косвенно. Его употребление в разумных количествах не заменяет лекарств.

Как понять, что иммунитет ослаблен?
Частые простуды, хроническая усталость, медленное заживление ран — повод обратиться к терапевту.

