Как поддержать иммунитет осенью: простые шаги
Фёдор Евдокимов напомнил, что хронический стресс может закончиться инвалидностью и даже смертью. Чем опасен дистресс и как его распознать?Читать полностью » сегодня в 4:19
После трагических случаев смерти школьников врачи напоминают: ЭКГ, контроль нагрузок и внимание к жалобам ребёнка способны предотвратить беду.Читать полностью » сегодня в 3:15
Подростки часто пробуют алкоголь ради «взрослости», но он наносит мощный удар по мозгу и внутренним органам. Врач объяснила, чем это оборачивается.Читать полностью » сегодня в 2:12
Герман Гандельман и Елена Малышева объяснили, почему очное обучение эффективнее домашнего и как коллектив влияет на развитие детей.Читать полностью » сегодня в 1:08
Растительное молоко стало популярной альтернативой, но оно беднее белками, витаминами и минералами. Врач объяснила, чем оно отличается от коровьего и какие есть риски.Читать полностью » сегодня в 0:05
Ликопин в помидорах снижает риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но свежие томаты могут быть вредны при гастрите.Читать полностью » вчера в 23:26
Сомнолог объяснила, почему 15–20 минут сна на работе не вредят, а помогают восстановить силы и даже повышают креативность сотрудников.Читать полностью » вчера в 23:06
Учёные выяснили, что бурый жир помогает организму тратить калории. Эксперт рассказала, как естественным образом активировать этот ресурс.Читать полностью »