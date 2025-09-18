Как поддержать иммунитет осенью: простые шаги

Осень — время, когда многие замечают снижение сил и чаще сталкиваются с простудами. Причина кроется не только в погоде, но и в особенностях работы организма в этот период. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Life.

Кто наиболее уязвим

Специалист выделяет две группы людей:

те, у кого нет проблем со здоровьем — их иммунитет в целом справляется со сменой сезонов;

пациенты с хроническими заболеваниями — именно они сильнее страдают от снижения защитных функций.

По словам Болибока, вторая группа нуждается в особом внимании, поскольку осенью обостряются воспалительные процессы.

Почему иммунитет падает осенью

Хронобиологические процессы замедляются. Организм хуже реагирует на внешние раздражители, не успевает адаптироваться к нагрузкам.

Сокращение светового дня. Меньше солнца — меньше выработки витамина D, который напрямую связан с иммунной системой.

Снижение ультрафиолетовой активности. Летом солнечный свет делает бактерии менее подвижными, а осенью этот эффект исчезает, что облегчает распространение инфекций.

"Еще одна проблема связана с уменьшением солнечной активности. Солнце уходит за экватор, и ультрафиолетовых лучей становится значительно меньше", — пояснил Болибок.

Заключение

Осенью иммунитет особенно уязвим у людей с хроническими болезнями. Короткий световой день и снижение ультрафиолетовой активности создают благоприятные условия для инфекций. В это время важно поддерживать организм витаминами, сбалансированным питанием, прогулками на свежем воздухе и достаточным сном.