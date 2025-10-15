Осень бьёт по иммунитету без пощады: 6 скрытых врагов, которые подкрадываются каждый день

Осень традиционно считается временем простуд и снижения жизненного тонуса. Смена температуры, короткий день и возвращение к привычному ритму после отпусков создают условия, при которых иммунная система работает на пределе. В этот период даже здоровый человек становится более уязвим для вирусов и инфекций.

Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, с какими вызовами сталкивается наш иммунитет осенью и как подготовиться к сезону простуд.

"Холод и сырость приводят к сужению сосудов в носу, ослабляя его защитный барьер против вирусов", — объяснил врач Дмитрий Карпенко.

1. Холод и сырость: первый удар по защите организма

Резкое похолодание и влажность влияют на слизистые оболочки — первую линию защиты от микробов. Когда сосуды в носу сужаются, снижается приток крови и активность местного иммунитета. Это облегчает вирусам путь в организм.

Кроме того, низкие температуры замедляют движение ресничек в дыхательных путях, которые обычно "выметают" микробы и пыль. Поэтому даже короткое переохлаждение может закончиться насморком и болью в горле.

Как защититься:

• Носите шарф и не дышите ртом на холоде.

• Увлажняйте слизистую солевыми растворами.

• Избегайте сквозняков и сырых помещений.

2. Замкнутые пространства: идеальные условия для вирусов

Осенью люди всё больше времени проводят в помещениях — на работе, в транспорте, кафе, фитнес-клубах. Это создаёт благоприятную среду для распространения вирусов.

"Одновременно мы больше времени проводим в закрытых помещениях — транспорте, офисах и дома, где тесные контакты и высокая концентрация людей облегчают передачу инфекций", — отметил Карпенко.

Даже если кто-то чихнул на другом конце офиса, микрочастицы вируса могут долго оставаться в воздухе. Поэтому проветривание и использование увлажнителей воздуха остаются лучшей профилактикой.

Полезные привычки:

• Проветривайте комнату каждые 2-3 часа.

• Увлажняйте воздух — оптимальная влажность 40-60%.

• Не трогайте лицо руками и не пользуйтесь общими предметами.

3. Возвращение в коллектив: эффект "постотпуска"

После лета люди возвращаются в офисы, а дети — в школы и детские сады. В этот период активизируется обмен патогенами: организмы, адаптированные к разной микрофлоре, сталкиваются вновь.

"Особенно рискованным можно назвать возвращение из отпусков в коллективы, когда дети идут в школы, а взрослые — на работу: начинается активный обмен патогенами", — подчеркнул эксперт.

В первые недели сентября часто наблюдается всплеск простудных заболеваний — именно из-за того, что иммунная система после отдыха сталкивается с новыми вирусами.

Что помогает:

• Укрепляйте иммунитет заранее — витамины, полноценный сон, физическая активность.

• Делайте прививки от гриппа.

• Избегайте переутомления в первые недели после отпуска.

4. Недостаток света и витамина D

Один из самых недооценённых факторов осеннего спада иммунитета — сокращение светового дня. Особенно это заметно в крупных городах, где из-за плотной застройки и смога солнца и без того мало.

"Нехватка солнечного света снижает выработку витамина D, что вредно для иммунных клеток, и нарушает биоритмы, вызывая сонливость и апатию", — пояснил Карпенко.

Витамин D регулирует активность иммунных клеток и помогает бороться с воспалениями. Его недостаток связан с повышенным риском ОРВИ, гриппа и даже депрессии.

Как восполнить дефицит:

• Проводите на улице хотя бы 20-30 минут в день.

• Добавьте в рацион жирную рыбу, яйца, сливочное масло.

• По назначению врача принимайте витамин D в капсулах или каплях.

5. Сезонное изменение питания

С окончанием лета рацион большинства людей становится беднее витаминами и клетчаткой. Свежие овощи и фрукты уступают место более тяжёлым блюдам — мясу, картофелю, выпечке.

"Переход с летних овощей и фруктов на более тяжёлую пищу с меньшим количеством витаминов — ещё один фактор, ослабляющий иммунитет", — добавил специалист.

В результате организм недополучает антиоксиданты и фитонутриенты, необходимые для борьбы с вирусами и воспалением.

Полезные рекомендации:

• Замораживайте ягоды и зелень с лета.

• Используйте сезонные продукты — капусту, морковь, свёклу, яблоки.

• Добавляйте в рацион орехи, семена, цельнозерновые каши.

6. Загрязнённый воздух

Осенью уровень загрязнения воздуха растёт — отопление, автомобильные выхлопы и пыль создают постоянную нагрузку на дыхательные пути. Это раздражает слизистые и снижает их способность задерживать микробы.

"Загазованность воздуха создаёт постоянную нагрузку на дыхательные пути и иммунную систему", — отметил врач.

Кроме того, мелкие частицы пыли могут переносить вирусы и бактерии, продлевая их жизнеспособность.

Что делать:

• Используйте воздухоочистители дома.

• Промывайте нос физиологическим раствором после прогулок.

• Увлажняйте воздух — это уменьшает раздражение слизистой.

Таблица "Шесть осенних угроз иммунитету"