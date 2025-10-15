Осень бьёт по иммунитету без пощады: 6 скрытых врагов, которые подкрадываются каждый день
Осень традиционно считается временем простуд и снижения жизненного тонуса. Смена температуры, короткий день и возвращение к привычному ритму после отпусков создают условия, при которых иммунная система работает на пределе. В этот период даже здоровый человек становится более уязвим для вирусов и инфекций.
Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, с какими вызовами сталкивается наш иммунитет осенью и как подготовиться к сезону простуд.
"Холод и сырость приводят к сужению сосудов в носу, ослабляя его защитный барьер против вирусов", — объяснил врач Дмитрий Карпенко.
1. Холод и сырость: первый удар по защите организма
Резкое похолодание и влажность влияют на слизистые оболочки — первую линию защиты от микробов. Когда сосуды в носу сужаются, снижается приток крови и активность местного иммунитета. Это облегчает вирусам путь в организм.
Кроме того, низкие температуры замедляют движение ресничек в дыхательных путях, которые обычно "выметают" микробы и пыль. Поэтому даже короткое переохлаждение может закончиться насморком и болью в горле.
Как защититься:
• Носите шарф и не дышите ртом на холоде.
• Увлажняйте слизистую солевыми растворами.
• Избегайте сквозняков и сырых помещений.
2. Замкнутые пространства: идеальные условия для вирусов
Осенью люди всё больше времени проводят в помещениях — на работе, в транспорте, кафе, фитнес-клубах. Это создаёт благоприятную среду для распространения вирусов.
"Одновременно мы больше времени проводим в закрытых помещениях — транспорте, офисах и дома, где тесные контакты и высокая концентрация людей облегчают передачу инфекций", — отметил Карпенко.
Даже если кто-то чихнул на другом конце офиса, микрочастицы вируса могут долго оставаться в воздухе. Поэтому проветривание и использование увлажнителей воздуха остаются лучшей профилактикой.
Полезные привычки:
• Проветривайте комнату каждые 2-3 часа.
• Увлажняйте воздух — оптимальная влажность 40-60%.
• Не трогайте лицо руками и не пользуйтесь общими предметами.
3. Возвращение в коллектив: эффект "постотпуска"
После лета люди возвращаются в офисы, а дети — в школы и детские сады. В этот период активизируется обмен патогенами: организмы, адаптированные к разной микрофлоре, сталкиваются вновь.
"Особенно рискованным можно назвать возвращение из отпусков в коллективы, когда дети идут в школы, а взрослые — на работу: начинается активный обмен патогенами", — подчеркнул эксперт.
В первые недели сентября часто наблюдается всплеск простудных заболеваний — именно из-за того, что иммунная система после отдыха сталкивается с новыми вирусами.
Что помогает:
• Укрепляйте иммунитет заранее — витамины, полноценный сон, физическая активность.
• Делайте прививки от гриппа.
• Избегайте переутомления в первые недели после отпуска.
4. Недостаток света и витамина D
Один из самых недооценённых факторов осеннего спада иммунитета — сокращение светового дня. Особенно это заметно в крупных городах, где из-за плотной застройки и смога солнца и без того мало.
"Нехватка солнечного света снижает выработку витамина D, что вредно для иммунных клеток, и нарушает биоритмы, вызывая сонливость и апатию", — пояснил Карпенко.
Витамин D регулирует активность иммунных клеток и помогает бороться с воспалениями. Его недостаток связан с повышенным риском ОРВИ, гриппа и даже депрессии.
Как восполнить дефицит:
• Проводите на улице хотя бы 20-30 минут в день.
• Добавьте в рацион жирную рыбу, яйца, сливочное масло.
• По назначению врача принимайте витамин D в капсулах или каплях.
5. Сезонное изменение питания
С окончанием лета рацион большинства людей становится беднее витаминами и клетчаткой. Свежие овощи и фрукты уступают место более тяжёлым блюдам — мясу, картофелю, выпечке.
"Переход с летних овощей и фруктов на более тяжёлую пищу с меньшим количеством витаминов — ещё один фактор, ослабляющий иммунитет", — добавил специалист.
В результате организм недополучает антиоксиданты и фитонутриенты, необходимые для борьбы с вирусами и воспалением.
Полезные рекомендации:
• Замораживайте ягоды и зелень с лета.
• Используйте сезонные продукты — капусту, морковь, свёклу, яблоки.
• Добавляйте в рацион орехи, семена, цельнозерновые каши.
6. Загрязнённый воздух
Осенью уровень загрязнения воздуха растёт — отопление, автомобильные выхлопы и пыль создают постоянную нагрузку на дыхательные пути. Это раздражает слизистые и снижает их способность задерживать микробы.
"Загазованность воздуха создаёт постоянную нагрузку на дыхательные пути и иммунную систему", — отметил врач.
Кроме того, мелкие частицы пыли могут переносить вирусы и бактерии, продлевая их жизнеспособность.
Что делать:
• Используйте воздухоочистители дома.
• Промывайте нос физиологическим раствором после прогулок.
• Увлажняйте воздух — это уменьшает раздражение слизистой.
Таблица "Шесть осенних угроз иммунитету"
|Фактор
|Что происходит
|Как нейтрализовать
|Холод и сырость
|Сужение сосудов, снижение защиты слизистой
|Тёплая одежда, дыхание носом
|Закрытые помещения
|Повышенная передача вирусов
|Проветривание, увлажнение воздуха
|Возвращение в коллектив
|Обмен патогенами
|Прививки, полноценный сон
|Нехватка света
|Недостаток витамина D, апатия
|Прогулки, добавки витамина D
|Тяжёлая пища
|Дефицит витаминов и клетчатки
|Сезонные овощи и орехи
|Загазованность воздуха
|Раздражение слизистой
|Воздухоочистители, промывания носа
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: одеваться "по погоде" только утром.
Последствие: переохлаждение к вечеру, ослабление иммунитета.
Альтернатива: многослойная одежда и тёплая обувь.
-
Ошибка: отказываться от витаминов осенью.
Последствие: дефицит D, C и цинка, частые простуды.
Альтернатива: комплексные добавки после консультации врача.
-
Ошибка: держать окна закрытыми из страха простуды.
Последствие: скопление вирусов в помещении.
Альтернатива: короткие, но регулярные проветривания.
Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет осенью
-
Следите за сном. 7-8 часов отдыха поддерживают гормональный баланс.
-
Двигайтесь. Даже ежедневная прогулка на свежем воздухе улучшает кровообращение.
-
Пейте достаточно воды. Это помогает выведению токсинов и поддерживает слизистые.
-
Сохраняйте эмоциональное равновесие. Стресс снижает защитные функции организма.
-
Добавьте витамины. Особенно важны D, C, E и цинк.
-
Регулярно мойте руки. Простая гигиена снижает риск заражения в несколько раз.
Мифы и правда
-
Миф: простуда — следствие холода.
Правда: виноваты вирусы, а не температура воздуха.
-
Миф: витамин C полностью защищает от ОРВИ.
Правда: он лишь поддерживает иммунную систему, но не предотвращает заражение.
-
Миф: прививки ослабляют иммунитет.
Правда: наоборот, вакцинация активирует защитные механизмы организма.
FAQ
Когда стоит проверять уровень витамина D?
Осенью и зимой — один раз в 6 месяцев, особенно если вы живёте в северных регионах.
Стоит ли принимать иммуномодуляторы?
Только по назначению врача. Без показаний лучше укреплять иммунитет естественным путём — сном, питанием и физической активностью.
Как понять, что иммунитет ослаблен?
Частые простуды, утомляемость, плохое заживление ран и бледность кожи — тревожные признаки.
