Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нос
Нос
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:12

Осень бьёт по иммунитету без пощады: 6 скрытых врагов, которые подкрадываются каждый день

Иммунолог Карпенко рассказал, почему осенью организм особенно уязвим к вирусам

Осень традиционно считается временем простуд и снижения жизненного тонуса. Смена температуры, короткий день и возвращение к привычному ритму после отпусков создают условия, при которых иммунная система работает на пределе. В этот период даже здоровый человек становится более уязвим для вирусов и инфекций.

Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, с какими вызовами сталкивается наш иммунитет осенью и как подготовиться к сезону простуд.

"Холод и сырость приводят к сужению сосудов в носу, ослабляя его защитный барьер против вирусов", — объяснил врач Дмитрий Карпенко.

1. Холод и сырость: первый удар по защите организма

Резкое похолодание и влажность влияют на слизистые оболочки — первую линию защиты от микробов. Когда сосуды в носу сужаются, снижается приток крови и активность местного иммунитета. Это облегчает вирусам путь в организм.

Кроме того, низкие температуры замедляют движение ресничек в дыхательных путях, которые обычно "выметают" микробы и пыль. Поэтому даже короткое переохлаждение может закончиться насморком и болью в горле.

Как защититься:

• Носите шарф и не дышите ртом на холоде.
• Увлажняйте слизистую солевыми растворами.
• Избегайте сквозняков и сырых помещений.

2. Замкнутые пространства: идеальные условия для вирусов

Осенью люди всё больше времени проводят в помещениях — на работе, в транспорте, кафе, фитнес-клубах. Это создаёт благоприятную среду для распространения вирусов.

"Одновременно мы больше времени проводим в закрытых помещениях — транспорте, офисах и дома, где тесные контакты и высокая концентрация людей облегчают передачу инфекций", — отметил Карпенко.

Даже если кто-то чихнул на другом конце офиса, микрочастицы вируса могут долго оставаться в воздухе. Поэтому проветривание и использование увлажнителей воздуха остаются лучшей профилактикой.

Полезные привычки:

• Проветривайте комнату каждые 2-3 часа.
• Увлажняйте воздух — оптимальная влажность 40-60%.
• Не трогайте лицо руками и не пользуйтесь общими предметами.

3. Возвращение в коллектив: эффект "постотпуска"

После лета люди возвращаются в офисы, а дети — в школы и детские сады. В этот период активизируется обмен патогенами: организмы, адаптированные к разной микрофлоре, сталкиваются вновь.

"Особенно рискованным можно назвать возвращение из отпусков в коллективы, когда дети идут в школы, а взрослые — на работу: начинается активный обмен патогенами", — подчеркнул эксперт.

В первые недели сентября часто наблюдается всплеск простудных заболеваний — именно из-за того, что иммунная система после отдыха сталкивается с новыми вирусами.

Что помогает:

• Укрепляйте иммунитет заранее — витамины, полноценный сон, физическая активность.
• Делайте прививки от гриппа.
• Избегайте переутомления в первые недели после отпуска.

4. Недостаток света и витамина D

Один из самых недооценённых факторов осеннего спада иммунитета — сокращение светового дня. Особенно это заметно в крупных городах, где из-за плотной застройки и смога солнца и без того мало.

"Нехватка солнечного света снижает выработку витамина D, что вредно для иммунных клеток, и нарушает биоритмы, вызывая сонливость и апатию", — пояснил Карпенко.

Витамин D регулирует активность иммунных клеток и помогает бороться с воспалениями. Его недостаток связан с повышенным риском ОРВИ, гриппа и даже депрессии.

Как восполнить дефицит:

• Проводите на улице хотя бы 20-30 минут в день.
• Добавьте в рацион жирную рыбу, яйца, сливочное масло.
• По назначению врача принимайте витамин D в капсулах или каплях.

5. Сезонное изменение питания

С окончанием лета рацион большинства людей становится беднее витаминами и клетчаткой. Свежие овощи и фрукты уступают место более тяжёлым блюдам — мясу, картофелю, выпечке.

"Переход с летних овощей и фруктов на более тяжёлую пищу с меньшим количеством витаминов — ещё один фактор, ослабляющий иммунитет", — добавил специалист.

В результате организм недополучает антиоксиданты и фитонутриенты, необходимые для борьбы с вирусами и воспалением.

Полезные рекомендации:

• Замораживайте ягоды и зелень с лета.
• Используйте сезонные продукты — капусту, морковь, свёклу, яблоки.
• Добавляйте в рацион орехи, семена, цельнозерновые каши.

6. Загрязнённый воздух

Осенью уровень загрязнения воздуха растёт — отопление, автомобильные выхлопы и пыль создают постоянную нагрузку на дыхательные пути. Это раздражает слизистые и снижает их способность задерживать микробы.

"Загазованность воздуха создаёт постоянную нагрузку на дыхательные пути и иммунную систему", — отметил врач.

Кроме того, мелкие частицы пыли могут переносить вирусы и бактерии, продлевая их жизнеспособность.

Что делать:

• Используйте воздухоочистители дома.
• Промывайте нос физиологическим раствором после прогулок.
• Увлажняйте воздух — это уменьшает раздражение слизистой.

Таблица "Шесть осенних угроз иммунитету"

Фактор Что происходит Как нейтрализовать
Холод и сырость Сужение сосудов, снижение защиты слизистой Тёплая одежда, дыхание носом
Закрытые помещения Повышенная передача вирусов Проветривание, увлажнение воздуха
Возвращение в коллектив Обмен патогенами Прививки, полноценный сон
Нехватка света Недостаток витамина D, апатия Прогулки, добавки витамина D
Тяжёлая пища Дефицит витаминов и клетчатки Сезонные овощи и орехи
Загазованность воздуха Раздражение слизистой Воздухоочистители, промывания носа

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: одеваться "по погоде" только утром.
    Последствие: переохлаждение к вечеру, ослабление иммунитета.
    Альтернатива: многослойная одежда и тёплая обувь.

  • Ошибка: отказываться от витаминов осенью.
    Последствие: дефицит D, C и цинка, частые простуды.
    Альтернатива: комплексные добавки после консультации врача.

  • Ошибка: держать окна закрытыми из страха простуды.
    Последствие: скопление вирусов в помещении.
    Альтернатива: короткие, но регулярные проветривания.

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет осенью

  1. Следите за сном. 7-8 часов отдыха поддерживают гормональный баланс.

  2. Двигайтесь. Даже ежедневная прогулка на свежем воздухе улучшает кровообращение.

  3. Пейте достаточно воды. Это помогает выведению токсинов и поддерживает слизистые.

  4. Сохраняйте эмоциональное равновесие. Стресс снижает защитные функции организма.

  5. Добавьте витамины. Особенно важны D, C, E и цинк.

  6. Регулярно мойте руки. Простая гигиена снижает риск заражения в несколько раз.

Мифы и правда

  • Миф: простуда — следствие холода.
    Правда: виноваты вирусы, а не температура воздуха.

  • Миф: витамин C полностью защищает от ОРВИ.
    Правда: он лишь поддерживает иммунную систему, но не предотвращает заражение.

  • Миф: прививки ослабляют иммунитет.
    Правда: наоборот, вакцинация активирует защитные механизмы организма.

FAQ

Когда стоит проверять уровень витамина D?
Осенью и зимой — один раз в 6 месяцев, особенно если вы живёте в северных регионах.

Стоит ли принимать иммуномодуляторы?
Только по назначению врача. Без показаний лучше укреплять иммунитет естественным путём — сном, питанием и физической активностью.

Как понять, что иммунитет ослаблен?
Частые простуды, утомляемость, плохое заживление ран и бледность кожи — тревожные признаки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ультрафиолет ослабляет волосы и приводит к их выпадению на солнце — Мария Васильева сегодня в 9:59
SPF не только для лица: рабочая схема ухода, чтобы солнце не сожгло корни и не выгорел цвет

Почему волосы начинают выпадать после жарких дней? Трихолог объясняет, как солнце влияет на волосы и какие средства помогут сохранить блеск и здоровье прядей.

Читать полностью » Медик Мясников объяснил, почему при ОРЗ важно отдыхать и поддерживать влажность воздуха сегодня в 9:26
Чихаете и устали? Врач Мясников рассказал, почему это не грипп и как быстрее восстановиться

Почему не нужно сбивать температуру при простуде и когда без врача не обойтись? Врач Александр Мясников объясняет, как быстрее выздороветь без ошибок.

Читать полностью » Повышенное давление и головные боли указывают на гипертонию — Денис Соколов сегодня в 8:59
Голова кружится — не всегда от любви: как вовремя заметить повышенное давление

Кардиолог Денис Соколов рассказал, как распознать гипертонический криз и что делать при первых признаках. Простые шаги помогут держать давление под контролем.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ткаченко: регулярное вздутие живота может быть признаком синдрома избыточного бактериального роста сегодня в 8:21
Когда живот сигналит тревогу: вздутие оказалось не таким безобидным, как кажется

Вздутие живота — не просто неудобство после еды. Врач объясняет, почему оно может быть сигналом нарушений микрофлоры и как отличить безобидное от опасного.

Читать полностью » Сладости и жирная еда перед сном вызывают бессонницу и тяжесть в желудке — мнение специалистов сегодня в 7:59
Ешь и спи как ребёнок: 5 вечерних привычек, которые улучшают сон без лекарств

Какие продукты стоит исключить перед сном и чем заменить привычные ужины, чтобы спать крепко и просыпаться отдохнувшими.

Читать полностью » Дерматолог Галлямова: при изменении цвета ногтей и зуде нельзя лечить грибок самостоятельно сегодня в 7:17
Грибок подкрадывается незаметно: врачи рассказали, где чаще всего происходит заражение

Грибок ногтей и стопы — не безобидная мелочь. Где можно заразиться, как распознать первые симптомы и почему опасно лечиться самостоятельно — объясняют дерматологи.

Читать полностью » Врач Сережина: ортофосфорная кислота в газировке вымывает кальций и разрушает зубную эмаль сегодня в 6:12
Напиток, который вызывает голод: как газировка ломает обмен веществ и мозг

Газировка кажется безобидной, но за сладким вкусом скрываются кислоты, сахар и химия. Почему она разрушает кости, зубы и даже мозг — объясняет врач.

Читать полностью » Регулярные приседания помогают развить силу, выносливость и улучшить осанку — Тайлер Рид сегодня в 6:02
200 мышц в одном движении: как обычные приседания запускают процесс тотального преображения тела

Приседания — простое, но мощное упражнение. Узнайте, как выполнять их правильно, чтобы укрепить ягодицы и увидеть результат уже через месяц.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила грудные импланты
Спорт и фитнес
Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе
Еда
Диетолог Рождественская: популярное пальмовое масло опасно для здоровья
Питомцы
Собаки различают искреннюю и фальшивую похвалу
Питомцы
Толщина шерсти и подшёрстка важнее размера собаки
Авто и мото
Введение новых правил утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря — Baza
Садоводство
Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков
Наука
Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet