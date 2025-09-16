Осень лишает витамина D: чем восполнить дефицит, чтобы не заболеть

Осенью наш организм особенно нуждается в поддержке, так как сокращается световой день и снижается выработка витамина D. Врач-терапевт, нутрициолог и эксперт сервиса Hedonist Ирина Тюрина в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, какие продукты и привычки помогут укрепить иммунитет в этот период.

Витамин D и жирная рыба

Тюрина подчеркнула, что осенью и зимой из-за недостатка солнечного света организм испытывает дефицит витамина D, важного для работы иммунной системы.

"Стоит рассмотреть возможность приёма добавок или включения в рацион продуктов, богатых этим витамином. В их числе — жирные сорта рыбы (лосось, сельдь), яичные желтки", — пояснила специалист.

Сезонные продукты для здоровья

Эксперт советует включать в меню осенние фрукты и овощи, которые содержат антиоксиданты и микроэлементы:

• тыкву, морковь, батат, хурму;

• чернику, ежевику, тёмный виноград, рябину.

Эти продукты богаты каротиноидами, антоцианами, флавоноидами и цинком. Они снижают воспаление, повышают антиоксидантную защиту и укрепляют иммунитет.

Физическая активность как поддержка иммунитета

Врач напомнила, что важную роль играет и движение:

"Даже умеренные физические нагрузки положительно влияют на иммунную функцию. Движение стимулирует циркуляцию крови и лимфы, ускоряя доставку питательных веществ к клеткам и выведение продуктов метаболизма", — отметила Тюрина.

Регулярная активность помогает организму быстрее реагировать на угрозы и повышает устойчивость к сезонным инфекциям.