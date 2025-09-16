Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лосось на пару с лимоном
Лосось на пару с лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:31

Осень лишает витамина D: чем восполнить дефицит, чтобы не заболеть

Тюрина рекомендовала жирную рыбу и сезонные овощи для поддержки иммунитета

Осенью наш организм особенно нуждается в поддержке, так как сокращается световой день и снижается выработка витамина D. Врач-терапевт, нутрициолог и эксперт сервиса Hedonist Ирина Тюрина в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, какие продукты и привычки помогут укрепить иммунитет в этот период.

Витамин D и жирная рыба

Тюрина подчеркнула, что осенью и зимой из-за недостатка солнечного света организм испытывает дефицит витамина D, важного для работы иммунной системы.

"Стоит рассмотреть возможность приёма добавок или включения в рацион продуктов, богатых этим витамином. В их числе — жирные сорта рыбы (лосось, сельдь), яичные желтки", — пояснила специалист.

Сезонные продукты для здоровья

Эксперт советует включать в меню осенние фрукты и овощи, которые содержат антиоксиданты и микроэлементы:
• тыкву, морковь, батат, хурму;
• чернику, ежевику, тёмный виноград, рябину.

Эти продукты богаты каротиноидами, антоцианами, флавоноидами и цинком. Они снижают воспаление, повышают антиоксидантную защиту и укрепляют иммунитет.

Физическая активность как поддержка иммунитета

Врач напомнила, что важную роль играет и движение:

"Даже умеренные физические нагрузки положительно влияют на иммунную функцию. Движение стимулирует циркуляцию крови и лимфы, ускоряя доставку питательных веществ к клеткам и выведение продуктов метаболизма", — отметила Тюрина.

Регулярная активность помогает организму быстрее реагировать на угрозы и повышает устойчивость к сезонным инфекциям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Симферопольской клинической больнице удалили межполушарный абсцесс через прокол сегодня в 5:10

Мозг под контролем ультразвука: как врачи избежали разрезов и наркоза

В Симферополе впервые удалили абсцесс головного мозга малоинвазивным методом. Как врачи провели уникальную операцию без наркоза и кровопотери?

Читать полностью » Подолог Мануэль Видаль назвал ошибки маникюра, которые вредят ногтям и коже сегодня в 4:05

Как сделать маникюр безопасным: советы для защиты ногтей и кожи

Полуперманентный лак, агрессивные жидкости и другие ошибки маникюра могут серьёзно навредить ногтям. Подолог Мануэль Видаль объяснил, чего стоит избегать.

Читать полностью » В Пензенском госуниверситете создали ИИ-систему для диагностики болезней лёгких сегодня в 3:02

Машина против болезней лёгких: в Пензенском университете создали прорывную систему

В ПензГУ создали ИИ-ассистента, который помогает рентгенологам выявлять болезни лёгких. Какими возможностями обладает система и насколько она точна?

Читать полностью » Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников сегодня в 2:18

Простуда лечится, а давление растёт: неожиданный эффект популярных препаратов

Некоторые порошковые лекарства от простуды могут повышать давление. Врач объяснил, какой компонент в их составе становится причиной.

Читать полностью » У жительницы Южной Кореи нашли сотни золотых частиц в колене после иглоукалывания сегодня в 1:15

Драгоценный металл в колене не спас от боли, а только усугубил её

Врачи в Южной Корее обнаружили сотни золотых нитей в колене пациентки, лечившей артрит иглоукалыванием. Чем обернулась эта необычная терапия?

Читать полностью » Продеус: аспирин спас миллионы жизней и остаётся важным препаратом в кардиологии сегодня в 0:16

Аспирин не яд: профессор развеял главный миф о популярном препарате

Профессор Андрей Продеус развеял мифы о смертельной опасности аспирина. Когда он может быть вреден и почему остаётся важным лекарством?

Читать полностью » Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты вчера в 23:21

Голод и злость во время диеты: главный сигнал, что вы всё делаете неправильно

Эксперт объяснила, почему чувство голода и раздражительность на диете — сигнал неправильного подхода, и как питание может стать инвестицией в здоровье.

Читать полностью » Отоларинголог Хамид Джалилян советуют жевать жвачку и часто глотать для снятия заложенности ушей в самолёте вчера в 23:16

Самолёт взлетает — уши "хлопают": что скрывается за этим странным эффектом

Зачем уха закладывает во время полёта? Профессор объясняет механизмы и делится советами, как избавиться от неприятного ощущения. Читайте все важные детали!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Фосфорная мука или суперфосфат: сравнительный анализ удобрений для осеннего сада
Спорт и фитнес

Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента
Технологии

NXPort анонсировала мини-док-станцию для eGPU с БП на 650 Вт после релиза Gigabyte
Авто и мото

Производство седана Solaris HS в Санкт-Петербурге завершено — Автостат
ПФО

Двух амурских тигрят перевезли из Хабаровского края в Казань для размещения в зооботсаду
Туризм

Эксперты рассказали, в каких рядах самолёта слабее ощущается турбулентность
Красота и здоровье

ВЦИОМ назвал врачей абсолютными лидерами профессий, сохраняющих значимость десятилетиями
Наука

Томография раскрыла происхождение мумии из Лозанны — она принадлежала аймара из Боливии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet