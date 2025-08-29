Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина кашляет
Мужчина кашляет
© freepik.com by 8photo is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 14:03

Осень приносит не только дождь, но и вирусы: как защитить организм

Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений

Осенний сезон всегда становится испытанием для организма. Перепады температуры, высокая влажность, возвращение школьников к занятиям, а также большое количество людей в транспорте и медицинских учреждениях создают благоприятные условия для распространения вирусов. Именно поэтому врачи советуют готовить иммунитет заранее.

Какие вирусы активны осенью

В этом эпидсезоне в России ожидается рост заболеваемости гриппом — в том числе гонконгским (H3N2) и свиным (H1N1). Также врачи предупреждают об активизации риновируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Не стоит забывать и о COVID-19, который продолжает циркулировать, а также о парагриппе, встречающемся довольно часто.

«Полностью защититься от всех инфекций невозможно, но снизить вероятность заражения реально», — пояснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, важнее всего поддерживать организм так, чтобы даже при заболевании снизить риск тяжелого течения и осложнений.

Почему осенью мы болеем чаще

Организм в это время сталкивается не только с вирусами, но и с дополнительными нагрузками из-за погодных условий. Иммунная система становится более уязвимой, а у людей с хроническими болезнями выше вероятность обострений.

Основные факторы риска:
• недосыпание и усталость;
• дефицит витаминов и микроэлементов;
• стресс и низкая физическая активность;
• несоблюдение правил гигиены.

Правила укрепления иммунитета

Эксперты подчеркивают, что базовые привычки здорового образа жизни — лучший инструмент профилактики.

  1. Сон и отдых.
    Недостаток сна напрямую отражается на иммунитете: снижается активность Т-лимфоцитов и нарушается выработка цитокинов, необходимых для борьбы с вирусами. Взрослым нужно не менее семи часов сна в сутки.

  2. Питание.
    В рационе должны быть продукты с белком, витаминами и микроэлементами. Особое значение имеют витамины С и D, а также цинк и селен. Врачи рекомендуют чаще включать в меню свежие овощи, фрукты, рыбу, орехи и бобовые.

  3. Физическая активность.
    Регулярные умеренные нагрузки улучшают кровообращение, укрепляют дыхательную систему и помогают снизить уровень стресса, который тоже ослабляет защитные силы организма.

  4. Закаливание.
    Эта практика может повысить устойчивость к инфекциям, но начинать ее нужно постепенно, чтобы не навредить здоровью.

  5. Гигиена и быт.
    Регулярное мытье рук, проветривание помещений и влажная уборка снижают вероятность заражения. Также стоит избегать мест большого скопления людей, особенно в сезон вспышек.

Вакцинация — надежная защита

«Не стоит забывать и о вакцинации. Прививка от гриппа и, если есть показания, от пневмококковой инфекции поможет снизить риск тяжелого течения болезни и опасных осложнений», — отметила инфекционист Елена Мескина.

Врачи напоминают, что прививки не гарантируют стопроцентной защиты от инфекции, но значительно уменьшают вероятность тяжелых последствий.

Итог

Осень — период, когда организм особенно нуждается в поддержке. Правильное питание, полноценный сон, физическая активность, гигиена и вакцинация помогут встретить сезон вирусов во всеоружии.

