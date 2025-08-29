Осень приносит не только дождь, но и вирусы: как защитить организм
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Эксперт-гастроэнтеролог Евгений Белоусов назвал безопасную норму красного мяса — 500-600 г в неделю. Как колбасы и жарка повышают риск рака кишечника на 30% и чем заменить опасные продукты — в материале.Читать полностью » сегодня в 9:38
Как школьникам сохранить зрение без строгих ограничений? Врачи советуют простое правило и объясняют, почему не стоит садиться за первую парту.Читать полностью » сегодня в 9:14
Эндокринолог Оксана Михалева предупреждает об опасности пропуска завтрака. Это ведет к ожирению, диабету и нарушениям метаболизма. Важность утреннего приема пищи для здоровья.Читать полностью » сегодня в 8:59
Шеф-повар Александр Белькович раскрыл рецепт витаминного компота из мандаринов, фейхоа и душицы. Напиток укрепляет иммунитет, богат витамином С и антиоксидантами. Советы по приготовлению и секреты пользы.Читать полностью » сегодня в 8:35
Пять сигналов, которые нельзя игнорировать: как понять, что визит к урологу нужен прямо сейчас, и почему профилактика важнее лечения.Читать полностью » сегодня в 7:59
Укрепить иммунитет осенью и зимой помогут 5 целебных чаёв: имбирно-лимонный, травяной, облепиховый, с прополисом и японский зелёный. Узнайте рецепты и научные факты о их противовирусных свойствах!Читать полностью » сегодня в 7:31
Врач объяснил, почему кондиционер способен вызывать головные боли. Холодный воздух, перепады температур и даже шум прибора могут стать скрытыми триггерами.Читать полностью » сегодня в 6:59
Исследования доказали: ежедневное употребление 25-30 г кешью и миндаля снижает риск деменции у пожилых. Диетолог Ирина Писарева объясняет, как витамины и омега-3 из орехов защищают мозг, и даёт советы по их правильному употреблению.Читать полностью »