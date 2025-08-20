Почему именно конец лета — лучшее время готовить аптечку к простудам

Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и период, когда иммунитет работает "на автомате". В Московском регионе совсем скоро начнётся сезон простуд — и врачи советуют подготовиться к нему заранее.

С каких витаминов стоит начать

Врач общей практики Надежда Чернышева напоминает: домашнюю аптечку нужно обновлять каждый год, особенно перед осенью. В перечне обязательных средств обязательно должны быть витамины, поддерживающие иммунитет.

Что особенно важно:

Витамин D (холекальциферол) — снижает риск респираторных инфекций.

Витамин C — антиоксидант, поддерживает барьерную функцию слизистых, ускоряет выздоровление на ранней стадии вируса (но с осторожностью при склонности к оксалатным камням).

Цинк и селен — помогают иммунной системе сопротивляться вирусам.

Витамины группы B (B6, B12, фолиевая кислота) — поддерживают нервную систему и обмен веществ.

Омега-3 (рыбий жир) — обладает противовоспалительным эффектом.

Пробиотики — укрепляют иммунитет через нормализацию микрофлоры кишечника.

Имбирь, эхинацея или бузина — для профилактики и поддержки при первых признаках заболевания.

Что должно быть в аптечке к сезону простуд

От температуры и боли

Парацетамол — жаропонижающее и анальгетик;

Ибупрофен — при боли и воспалении.

От насморка

Физиологический раствор для увлажнения слизистой;

Капли с оксиметазолином/ксилометазолином (курс не более 3-5 дней).

От боли в горле и кашля

Леденцы и спреи с антисептиком и анестетиком;

Муколитики — при влажном кашле;

Противокашлевые — при сухом кашле (короткими курсами).

Противовирусная поддержка

Основные препараты (например, осельтамивир) назначает врач;

На ранних стадиях можно использовать цинковые леденцы, эхинацею или бузину.

Небольшой итог

Уже сейчас самое время: