Почему именно конец лета — лучшее время готовить аптечку к простудам
Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и период, когда иммунитет работает "на автомате". В Московском регионе совсем скоро начнётся сезон простуд — и врачи советуют подготовиться к нему заранее.
С каких витаминов стоит начать
Врач общей практики Надежда Чернышева напоминает: домашнюю аптечку нужно обновлять каждый год, особенно перед осенью. В перечне обязательных средств обязательно должны быть витамины, поддерживающие иммунитет.
Что особенно важно:
- Витамин D (холекальциферол) — снижает риск респираторных инфекций.
- Витамин C — антиоксидант, поддерживает барьерную функцию слизистых, ускоряет выздоровление на ранней стадии вируса (но с осторожностью при склонности к оксалатным камням).
- Цинк и селен — помогают иммунной системе сопротивляться вирусам.
- Витамины группы B (B6, B12, фолиевая кислота) — поддерживают нервную систему и обмен веществ.
- Омега-3 (рыбий жир) — обладает противовоспалительным эффектом.
- Пробиотики — укрепляют иммунитет через нормализацию микрофлоры кишечника.
- Имбирь, эхинацея или бузина — для профилактики и поддержки при первых признаках заболевания.
Что должно быть в аптечке к сезону простуд
От температуры и боли
- Парацетамол — жаропонижающее и анальгетик;
- Ибупрофен — при боли и воспалении.
От насморка
- Физиологический раствор для увлажнения слизистой;
- Капли с оксиметазолином/ксилометазолином (курс не более 3-5 дней).
От боли в горле и кашля
- Леденцы и спреи с антисептиком и анестетиком;
- Муколитики — при влажном кашле;
- Противокашлевые — при сухом кашле (короткими курсами).
Противовирусная поддержка
Основные препараты (например, осельтамивир) назначает врач;
На ранних стадиях можно использовать цинковые леденцы, эхинацею или бузину.
Небольшой итог
Уже сейчас самое время:
- пополнить запасы витаминов, особенно D и C;
- проверить срок годности жаропонижающих и капель для носа;
- докупить пробиотики, рыбий жир и цинк;
- включить в рацион сезонные продукты и постепенно переходить в осенний режим сна.
