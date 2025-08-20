Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
витамин D
витамин D
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:10

Почему именно конец лета — лучшее время готовить аптечку к простудам

Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C

Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и период, когда иммунитет работает "на автомате". В Московском регионе совсем скоро начнётся сезон простуд — и врачи советуют подготовиться к нему заранее.

С каких витаминов стоит начать

Врач общей практики Надежда Чернышева напоминает: домашнюю аптечку нужно обновлять каждый год, особенно перед осенью. В перечне обязательных средств обязательно должны быть витамины, поддерживающие иммунитет.

Что особенно важно:

  • Витамин D (холекальциферол) — снижает риск респираторных инфекций.
  • Витамин C — антиоксидант, поддерживает барьерную функцию слизистых, ускоряет выздоровление на ранней стадии вируса (но с осторожностью при склонности к оксалатным камням).
  • Цинк и селен — помогают иммунной системе сопротивляться вирусам.
  • Витамины группы B (B6, B12, фолиевая кислота) — поддерживают нервную систему и обмен веществ.
  • Омега-3 (рыбий жир) — обладает противовоспалительным эффектом.
  • Пробиотики — укрепляют иммунитет через нормализацию микрофлоры кишечника.
  • Имбирь, эхинацея или бузина — для профилактики и поддержки при первых признаках заболевания.

Что должно быть в аптечке к сезону простуд

От температуры и боли

  • Парацетамол — жаропонижающее и анальгетик;
  • Ибупрофен — при боли и воспалении.

От насморка

  • Физиологический раствор для увлажнения слизистой;
  • Капли с оксиметазолином/ксилометазолином (курс не более 3-5 дней).

От боли в горле и кашля

  • Леденцы и спреи с антисептиком и анестетиком;
  • Муколитики — при влажном кашле;
  • Противокашлевые — при сухом кашле (короткими курсами).

Противовирусная поддержка

Основные препараты (например, осельтамивир) назначает врач;
На ранних стадиях можно использовать цинковые леденцы, эхинацею или бузину.

Небольшой итог

Уже сейчас самое время:

  • пополнить запасы витаминов, особенно D и C;
  • проверить срок годности жаропонижающих и капель для носа;
  • докупить пробиотики, рыбий жир и цинк;
  • включить в рацион сезонные продукты и постепенно переходить в осенний режим сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач рассказала, как гормоны женщин защищают сердце до менопаузы и когда увеличивается риск заболеваний вчера в 23:16

Забота о сердце начинается с 35 лет: что важно проверять мужчине и женщине

Мужчины и женщины сталкиваются с разными рисками сердечных заболеваний. Узнайте, какие меры помогут защитить сердце и поддержать его здоровье на долгие годы.

Читать полностью » Врач-трихолог Гауниц перечислил факторы, влияющие на выпадение волос вчера в 23:14

Как солнечные прогулки и массаж сохранят волосы: 5 шагов к здоровью

Узнайте, как простые ежедневные привычки могут защитить ваши волосы от выпадения и сохранить их здоровье. Этот совет от трихолога изменит ваш подход к уходу!

Читать полностью » Разогрев в микроволновке пластиковых контейнеров связан с нейродегенеративными заболеваниями вчера в 22:46

Разогретый пластик не пахнет, но убивает: учёные нашли связь с деменцией

Обычная привычка на кухне может многократно увеличить риск деменции — врачи объяснили, как микропластик попадает в мозг и какие меры помогут защититься.

Читать полностью » Психолог Игнатьева назвала практики для укрепления внутренней опоры вчера в 22:26

Сломаться или выстоять: решает одна незаметная привычка

Две простые, но эффективные практики помогут укрепить внутреннюю опору и перестать зацикливаться на провалах — советы психолога Марии Игнатьевой.

Читать полностью » Врач рассказал о хронической форме гепатита B и его угрозах для печени вчера в 22:12

Симптомы, которых не видно: как гепатит B скрывается и разрушает печень

Гепатит B опасен своей высокой заразностью. Узнайте, как можно защититься от этой болезни и какие симптомы могут сигнализировать о её наличии.

Читать полностью » Полезные свойства мяты перечной: как она помогает при заболеваниях дыхательных путей вчера в 22:11

Чай, ингаляция или леденцы: как мята работает в трёх форматах против простуды

Мята перечная — природное средство для улучшения дыхания и укрепления иммунитета! Узнайте, как правильно её использовать для здоровья.

Читать полностью » Как увлажнение, питание и реконструкция меняют ваши волосы: капиллярный график вчера в 21:08

Три волшебных этапа ухода за волосами: узнайте, как восстановить их здоровье

Капиллярный график поможет вам восстановить волосы после агрессивных процедур: три ключевых этапа — увлажнение, питание и реконструкция. Узнайте секреты ухода.

Читать полностью » Эффект мелиссы: природный способ борьбы с тревогой и проблемами пищеварения вчера в 20:06

Устали от стресса: мелисса поможет вам вернуть спокойствие и гармонию

Мелисса лекарственная — природный союзник для стресса, сна и пищеварения. Узнайте, как простой чай может изменить вашу жизнь.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Создатели "Очень странных дел" подпишут эксклюзивный контракт с Paramount после окончания сделки с Netflix
Питомцы

Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год
Дом

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Туризм

Как путешествия влияют на память и восприятие времени
Спорт и фитнес

Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд
Садоводство

Три подхода, чтобы ваши подсолнухи цвели дольше: проверьте что думают эксперты
Еда

Как приготовить салат с копченой курицей, огурцом и яйцом
Авто и мото

Почему свистит ремень генератора в машине: основные причины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru