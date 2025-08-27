Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:16

Осень уже стучит в окна: как спасти дачу от холода за один день

Эксперт Васильев рассказал, как подготовить дачный дом к осени

С приходом осени дачный дом требует особого внимания. Генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев рассказал, какие простые шаги помогут сохранить тепло и избежать лишних проблем зимой.

Проверьте крышу и кровлю

Первое, на что стоит обратить внимание, — состояние крыши. Эксперт отметил, что необходимо осмотреть листы шифера, металлочерепицу или мягкую кровлю. Это поможет исключить протечки от талого снега или ледяных дождей.

Очистите водостоки и желоба

Не менее важно подготовить систему водоотведения. Листья и грязь в желобах могут привести к застоям и повреждениям конструкции.

Утеплите окна и двери

"Щели и неплотности на дверях и окнах можно устранить недорогими уплотнителями. Это сохранит тепло и убережёт дом от лишней влаги", — сказал Васильев.

Забота о водопроводе

Сезонный водопровод нужно обязательно слить. Насосы и фильтры рекомендуется занести в тёплое помещение, а колодец или скважину накрыть щитом. Так вы защитите оборудование от поломок и продлите срок его службы.

Итог

Подготовка дачного дома к осени — это несложные, но крайне важные шаги. Несколько часов работы помогут сэкономить на ремонте и сохранить комфорт в холодное время года.

