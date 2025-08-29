Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гармоничный декор стены в гостиной
Гармоничный декор стены в гостиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:22

Осень в деталях: пледы и подушки, которые создают настроение

Осенний текстиль в интерьере: советы по выбору

Осенний интерьер не требует ремонта или больших вложений. Достаточно обновить текстиль, чтобы пространство сразу зазвучало по-новому. Подушки, пледы, скатерти и шторы работают как "одежда" для дома: меняешь их — меняется настроение.

Цвета сезона

Главное правило осеннего текстиля — тёплые, насыщенные оттенки. Терракота, бордовый, горчичный, оливковый, тёмно-зелёный отлично сочетаются с нейтральной базой (бежевым, серым, молочным). Контраст создаёт глубину и делает интерьер "тёплым" на взгляд.

Фактуры и материалы

Осенью лучше выбирать плотные и уютные ткани. Шерсть и кашемир дарят тепло, вельвет и букле добавляют фактурности, лен с примесью хлопка создаёт естественность. Даже простой плед из крупной вязки способен задать настроение всей комнате.

Текстиль в разных зонах

В гостиной главными становятся подушки и пледы: они делают диван центром уюта. В спальне стоит заменить лёгкое покрывало на более плотное, добавить мягкие коврики у кровати. На кухне или в столовой работают скатерти из натуральных тканей и новые чехлы на стулья.

Освежающие акценты

Чтобы избежать излишней тяжести, осенний текстиль можно разбавлять светлыми деталями — подушкой цвета айвори или пледом с геометрическим рисунком. Такой приём сохраняет свежесть и не делает интерьер слишком мрачным.

Осень в каждом доме

Текстиль позволяет почувствовать сезон здесь и сейчас. Он создаёт атмосферу, в которой приятно пережидать дождь за окном, пить чай или читать книгу. Осенний интерьер не про большие перемены — он про уют, который складывается из мягких деталей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки полива как фактор пожелтения листвы у домашних цветов сегодня в 2:12

Три главные причины пожелтения листьев и как их устранить

Почему листья комнатных растений желтеют даже при хорошем уходе и что делать, чтобы вернуть им здоровый вид — главные причины и проверенные решения.

Читать полностью » Папоротники и кактусы способны спровоцировать аллергию и головные боли сегодня в 1:07

Красивые, но опасные: какие растения лучше не держать дома

Красивые цветы могут скрывать ядовитый сок и негативное влияние на самочувствие. Какие растения лучше не держать дома, чтобы избежать проблем?

Читать полностью » Зеркала, свет и светлые тона помогают расширить пространство ванной сегодня в 0:03

Ошибки в оформлении, которые делают санузел ещё меньше

интерьер, ванная, дизайн, маленькие комнаты, хранение, освещение, зеркала

Читать полностью » Эфирное масло лаванды помогает избавиться от чешуйниц в квартире без химии вчера в 23:29

Сухой дом — лучший репеллент: как влажность превращает квартиру в рассадник насекомых

Незаметные, но разрушительные насекомые легко заводятся в доме. Узнайте, как с помощью простого натурального средства прогнать чешуйниц раз и навсегда.

Читать полностью » Белый уксус помогает безопасно очистить экран телевизора от пыли и отпечатков вчера в 22:05

Экран телевизора под ударом: одно неверное движение способно испортить дорогую технику

Телевизор легко превращается в пылесборник. Но есть простой способ вернуть ему чистоту и блеск без химии — с помощью доступного кухонного продукта.

Читать полностью » Лайфхак с уксусом и втулкой от туалетной бумаги для чистки унитаза набирает популярность вчера в 21:11

Грязь и запахи прячутся в унитазе: дешевый лайфхак вычищает всё до блеска

Уксус и втулка от туалетной бумаги — странное сочетание, которое обещает чистоту без химии. Почему этот метод вызывает такие жаркие споры?

Читать полностью » Пена для бритья предотвращает запотевание зеркал и заменяет бытовую химию вчера в 20:21

Скрип дверей, нагар и тусклые кольца: одно средство решает все проблемы

Обычная пена для бритья способна заменить несколько бытовых средств. Узнайте, как использовать её для уборки и неожиданных задач дома.

Читать полностью » Антипылевые сетки, увлажнители и микрофибра: эффективные способы борьбы с пылью вчера в 19:06

Антипылевые сетки и коврики: мелочи, которые заменяют лишние часы уборки

Пыль невозможно искоренить навсегда, но можно значительно сократить её количество. Узнайте, какие методы профилактики и уборки действительно работают.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Люк Джонс показал комплекс упражнений при обострении болезни Крона
Культура и шоу-бизнес

Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве
Авто и мото

Учёные зафиксировали опасные ПФАС в воде рядом с автомойками
Красота и здоровье

Диетолог Михалева: почему пропускать завтрак опасно для здоровья
Питомцы

Учёные: собаки различают до 300 миллионов запахов и по ним понимают эмоции человека
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему похудение не меняет форму плеч
Туризм

Индонезия в сентябре: отдых на Гили и Комодо
Авто и мото

Эксперты автошкол назвали лучшие автомобили для начинающих водителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru