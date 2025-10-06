Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свекла с гнилью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 12:14

Врач-диетолог Елена Устинова назвала три самых полезных осенних овоща

Врач Устинова: тыква, свекла и капуста помогают укрепить иммунитет осенью

Осень — идеальное время, чтобы насытить организм витаминами и укрепить иммунитет перед сезоном простуд. Когда солнца становится меньше, а в меню преобладают плотные блюда, важно не забывать о свежих овощах. Именно они помогают поддерживать здоровье, нормализовать обмен веществ и защищают от инфекций.

Какие продукты осенью особенно полезны, рассказала врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова, отметив три овоща, которые стоит включить в рацион каждому — тыкву, свеклу и капусту.

"При низкой калорийности тыква считается кладезем витамина А, который нужен для поддержания иммунитета", — подчеркнула врач-диетолог Елена Устинова.

Почему осенние овощи особенно важны

К осени организм постепенно истощает запасы витаминов, накопленных летом. Иммунная система становится уязвимее, а кожа и волосы — суше. В это время года особенно важно получать антиоксиданты, клетчатку и микроэлементы из натуральных источников.

Тыква, свекла и капуста — классические сезонные овощи, которые доступны почти в каждом регионе России. Они сочетают низкую калорийность с высокой питательной ценностью и содержат вещества, укрепляющие иммунитет и защищающие от воспалений.

Тыква: витаминный лидер осени

Этот солнечный овощ по праву занимает первое место в списке полезных продуктов сезона. При калорийности всего 22 ккал на 100 г тыква содержит рекордное количество бета-каротина (провитамина A), который отвечает за крепкий иммунитет, хорошее зрение и здоровье кожи.

Кроме того, в тыкве много калия, магния, витаминов группы B и цинка — всё это помогает сердцу, нервной системе и гормональному балансу.

"Её употребление положительно влияет на зрение и состояние гормональной системы", — добавила Устинова.

Как готовить

Тыкву можно запекать, добавлять в каши, супы и смузи. Особенно полезна она в сочетании с растительными маслами — так витамин A усваивается лучше.

Совет: если вы не любите сладкий вкус, попробуйте сделать из тыквы пюре-суп с имбирём и чесноком — это отличное средство для профилактики простуд.

Свекла: антиоксидантная защита

На втором месте по полезности — свекла. Её главная ценность заключается в содержании антоцианов - природных пигментов, придающих овощу насыщенный бордовый цвет.

"Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом и защищают клетки от повреждений свободными радикалами", — пояснила Устинова.

Свекла также содержит фолиевую кислоту, железо и клетчатку, улучшает кроветворение и работу печени. Регулярное употребление помогает снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживает сосуды в тонусе.

Как готовить

Отварная или запечённая свекла сохраняет больше витаминов, чем жареная. Её можно добавлять в салаты, смузи или делать овощные котлеты. Сырая свекла полезна, но людям с чувствительным желудком стоит употреблять её в умеренных количествах.

Совет: добавляйте ложку растительного масла — так жирорастворимые витамины усвоятся лучше.

Капуста: источник витамина C и редкого витамина U

Белокочанная капуста замыкает тройку осенних суперфудов. Она недорогая, хранится всю зиму и при этом богата витамином C - главным защитником от простуд и вирусов.

"Её добавление в салат позволит восполнить суточную норму витамина C", — отметила врач.

Но польза капусты не ограничивается иммунной поддержкой. В ней содержится витамин U - редкий элемент, который помогает заживлять слизистые оболочки желудка и предотвращает развитие язвенной болезни.

Кроме того, капуста содержит вещества, снижающие риск развития рака молочной железы у женщин, и большое количество клетчатки, способствующей детоксикации организма.

Как готовить

Капусту можно употреблять свежей, тушёной, квашеной или запечённой. Квашеная капуста — настоящий пробиотик, укрепляющий микрофлору кишечника и повышающий устойчивость к инфекциям.

Совет: при добавлении масла и моркови свежий салат из капусты становится идеальным гарниром к мясным и рыбным блюдам.

Сравнение пользы трёх осенних овощей

Овощ Главные витамины Польза для организма Калорийность (на 100 г)
Тыква A, E, B6, цинк, калий Иммунитет, зрение, гормональный баланс 22 ккал
Свекла C, B9, антоцианы, железо Антиоксидантная защита, поддержка сосудов 43 ккал
Капуста C, K, U, клетчатка Профилактика простуд, здоровье ЖКТ 27 ккал

Советы шаг за шагом: как добавить больше овощей в меню

  1. Начинайте день с овощей. Добавьте немного тыквы в овсянку или сделайте смузи со свеклой.

  2. Соблюдайте правило тарелки. Половина порции — овощи, четверть — белок, четверть — углеводы.

  3. Ешьте овощи с маслом. Это улучшает усвоение витаминов A, E и K.

  4. Замените гарниры. Вместо макарон — тушёная капуста или запечённая свекла.

  5. Экспериментируйте со вкусом. Добавляйте специи — имбирь, куркуму, чеснок, которые усиливают противовоспалительный эффект.

  6. Делайте заготовки. Осенью можно заморозить тыкву и капусту — зимой это сохранит их пользу.

Мифы и правда

Миф Правда
Тыква — только для десертов Из неё готовят супы, каши и запеканки без сахара
Свекла повышает давление Она, наоборот, помогает его снижать
Капуста вызывает вздутие При правильной термообработке она легко усваивается
Витамины сохраняются только в свежих овощах Квашеные и замороженные овощи тоже богаты питательными веществами

Сон и психология

Осенью организм реагирует на сокращение светового дня: снижается уровень серотонина, усиливается усталость. Продукты, богатые витаминами группы B, калием и магнием, помогают нервной системе адаптироваться.

Свекла и тыква содержат вещества, способствующие выработке "гормона радости" — серотонина, поэтому регулярное их употребление улучшает настроение и снижает уровень тревожности.

FAQ

Можно ли есть тыкву при диабете?
Да, но в умеренном количестве — она имеет средний гликемический индекс. Лучше сочетать её с белком или кисломолочными продуктами.

Как сохранить витамины в капусте при квашении?
Не использовать уксус — брожение должно быть естественным, только с солью.

Можно ли есть свеклу сырую?
Да, но людям с гастритом или чувствительным желудком лучше ограничить порцию.

Какие специи усиливают пользу осенних овощей?
Куркума, имбирь, чеснок и розмарин усиливают антиоксидантный эффект и укрепляют иммунитет.

