Врач-диетолог Елена Устинова назвала три самых полезных осенних овоща

Осень — идеальное время, чтобы насытить организм витаминами и укрепить иммунитет перед сезоном простуд. Когда солнца становится меньше, а в меню преобладают плотные блюда, важно не забывать о свежих овощах. Именно они помогают поддерживать здоровье, нормализовать обмен веществ и защищают от инфекций.

Какие продукты осенью особенно полезны, рассказала врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова, отметив три овоща, которые стоит включить в рацион каждому — тыкву, свеклу и капусту.

"При низкой калорийности тыква считается кладезем витамина А, который нужен для поддержания иммунитета", — подчеркнула врач-диетолог Елена Устинова.

Почему осенние овощи особенно важны

К осени организм постепенно истощает запасы витаминов, накопленных летом. Иммунная система становится уязвимее, а кожа и волосы — суше. В это время года особенно важно получать антиоксиданты, клетчатку и микроэлементы из натуральных источников.

Тыква, свекла и капуста — классические сезонные овощи, которые доступны почти в каждом регионе России. Они сочетают низкую калорийность с высокой питательной ценностью и содержат вещества, укрепляющие иммунитет и защищающие от воспалений.

Тыква: витаминный лидер осени

Этот солнечный овощ по праву занимает первое место в списке полезных продуктов сезона. При калорийности всего 22 ккал на 100 г тыква содержит рекордное количество бета-каротина (провитамина A), который отвечает за крепкий иммунитет, хорошее зрение и здоровье кожи.

Кроме того, в тыкве много калия, магния, витаминов группы B и цинка — всё это помогает сердцу, нервной системе и гормональному балансу.

"Её употребление положительно влияет на зрение и состояние гормональной системы", — добавила Устинова.

Как готовить

Тыкву можно запекать, добавлять в каши, супы и смузи. Особенно полезна она в сочетании с растительными маслами — так витамин A усваивается лучше.

Совет: если вы не любите сладкий вкус, попробуйте сделать из тыквы пюре-суп с имбирём и чесноком — это отличное средство для профилактики простуд.

Свекла: антиоксидантная защита

На втором месте по полезности — свекла. Её главная ценность заключается в содержании антоцианов - природных пигментов, придающих овощу насыщенный бордовый цвет.

"Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом и защищают клетки от повреждений свободными радикалами", — пояснила Устинова.

Свекла также содержит фолиевую кислоту, железо и клетчатку, улучшает кроветворение и работу печени. Регулярное употребление помогает снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживает сосуды в тонусе.

Как готовить

Отварная или запечённая свекла сохраняет больше витаминов, чем жареная. Её можно добавлять в салаты, смузи или делать овощные котлеты. Сырая свекла полезна, но людям с чувствительным желудком стоит употреблять её в умеренных количествах.

Совет: добавляйте ложку растительного масла — так жирорастворимые витамины усвоятся лучше.

Капуста: источник витамина C и редкого витамина U

Белокочанная капуста замыкает тройку осенних суперфудов. Она недорогая, хранится всю зиму и при этом богата витамином C - главным защитником от простуд и вирусов.

"Её добавление в салат позволит восполнить суточную норму витамина C", — отметила врач.

Но польза капусты не ограничивается иммунной поддержкой. В ней содержится витамин U - редкий элемент, который помогает заживлять слизистые оболочки желудка и предотвращает развитие язвенной болезни.

Кроме того, капуста содержит вещества, снижающие риск развития рака молочной железы у женщин, и большое количество клетчатки, способствующей детоксикации организма.

Как готовить

Капусту можно употреблять свежей, тушёной, квашеной или запечённой. Квашеная капуста — настоящий пробиотик, укрепляющий микрофлору кишечника и повышающий устойчивость к инфекциям.

Совет: при добавлении масла и моркови свежий салат из капусты становится идеальным гарниром к мясным и рыбным блюдам.

Сравнение пользы трёх осенних овощей