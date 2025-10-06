Врач-диетолог Елена Устинова назвала три самых полезных осенних овоща
Осень — идеальное время, чтобы насытить организм витаминами и укрепить иммунитет перед сезоном простуд. Когда солнца становится меньше, а в меню преобладают плотные блюда, важно не забывать о свежих овощах. Именно они помогают поддерживать здоровье, нормализовать обмен веществ и защищают от инфекций.
Какие продукты осенью особенно полезны, рассказала врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова, отметив три овоща, которые стоит включить в рацион каждому — тыкву, свеклу и капусту.
"При низкой калорийности тыква считается кладезем витамина А, который нужен для поддержания иммунитета", — подчеркнула врач-диетолог Елена Устинова.
Почему осенние овощи особенно важны
К осени организм постепенно истощает запасы витаминов, накопленных летом. Иммунная система становится уязвимее, а кожа и волосы — суше. В это время года особенно важно получать антиоксиданты, клетчатку и микроэлементы из натуральных источников.
Тыква, свекла и капуста — классические сезонные овощи, которые доступны почти в каждом регионе России. Они сочетают низкую калорийность с высокой питательной ценностью и содержат вещества, укрепляющие иммунитет и защищающие от воспалений.
Тыква: витаминный лидер осени
Этот солнечный овощ по праву занимает первое место в списке полезных продуктов сезона. При калорийности всего 22 ккал на 100 г тыква содержит рекордное количество бета-каротина (провитамина A), который отвечает за крепкий иммунитет, хорошее зрение и здоровье кожи.
Кроме того, в тыкве много калия, магния, витаминов группы B и цинка — всё это помогает сердцу, нервной системе и гормональному балансу.
"Её употребление положительно влияет на зрение и состояние гормональной системы", — добавила Устинова.
Как готовить
Тыкву можно запекать, добавлять в каши, супы и смузи. Особенно полезна она в сочетании с растительными маслами — так витамин A усваивается лучше.
Совет: если вы не любите сладкий вкус, попробуйте сделать из тыквы пюре-суп с имбирём и чесноком — это отличное средство для профилактики простуд.
Свекла: антиоксидантная защита
На втором месте по полезности — свекла. Её главная ценность заключается в содержании антоцианов - природных пигментов, придающих овощу насыщенный бордовый цвет.
"Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом и защищают клетки от повреждений свободными радикалами", — пояснила Устинова.
Свекла также содержит фолиевую кислоту, железо и клетчатку, улучшает кроветворение и работу печени. Регулярное употребление помогает снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживает сосуды в тонусе.
Как готовить
Отварная или запечённая свекла сохраняет больше витаминов, чем жареная. Её можно добавлять в салаты, смузи или делать овощные котлеты. Сырая свекла полезна, но людям с чувствительным желудком стоит употреблять её в умеренных количествах.
Совет: добавляйте ложку растительного масла — так жирорастворимые витамины усвоятся лучше.
Капуста: источник витамина C и редкого витамина U
Белокочанная капуста замыкает тройку осенних суперфудов. Она недорогая, хранится всю зиму и при этом богата витамином C - главным защитником от простуд и вирусов.
"Её добавление в салат позволит восполнить суточную норму витамина C", — отметила врач.
Но польза капусты не ограничивается иммунной поддержкой. В ней содержится витамин U - редкий элемент, который помогает заживлять слизистые оболочки желудка и предотвращает развитие язвенной болезни.
Кроме того, капуста содержит вещества, снижающие риск развития рака молочной железы у женщин, и большое количество клетчатки, способствующей детоксикации организма.
Как готовить
Капусту можно употреблять свежей, тушёной, квашеной или запечённой. Квашеная капуста — настоящий пробиотик, укрепляющий микрофлору кишечника и повышающий устойчивость к инфекциям.
Совет: при добавлении масла и моркови свежий салат из капусты становится идеальным гарниром к мясным и рыбным блюдам.
Сравнение пользы трёх осенних овощей
|Овощ
|Главные витамины
|Польза для организма
|Калорийность (на 100 г)
|Тыква
|A, E, B6, цинк, калий
|Иммунитет, зрение, гормональный баланс
|22 ккал
|Свекла
|C, B9, антоцианы, железо
|Антиоксидантная защита, поддержка сосудов
|43 ккал
|Капуста
|C, K, U, клетчатка
|Профилактика простуд, здоровье ЖКТ
|27 ккал
Советы шаг за шагом: как добавить больше овощей в меню
-
Начинайте день с овощей. Добавьте немного тыквы в овсянку или сделайте смузи со свеклой.
-
Соблюдайте правило тарелки. Половина порции — овощи, четверть — белок, четверть — углеводы.
-
Ешьте овощи с маслом. Это улучшает усвоение витаминов A, E и K.
-
Замените гарниры. Вместо макарон — тушёная капуста или запечённая свекла.
-
Экспериментируйте со вкусом. Добавляйте специи — имбирь, куркуму, чеснок, которые усиливают противовоспалительный эффект.
-
Делайте заготовки. Осенью можно заморозить тыкву и капусту — зимой это сохранит их пользу.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|Тыква — только для десертов
|Из неё готовят супы, каши и запеканки без сахара
|Свекла повышает давление
|Она, наоборот, помогает его снижать
|Капуста вызывает вздутие
|При правильной термообработке она легко усваивается
|Витамины сохраняются только в свежих овощах
|Квашеные и замороженные овощи тоже богаты питательными веществами
Сон и психология
Осенью организм реагирует на сокращение светового дня: снижается уровень серотонина, усиливается усталость. Продукты, богатые витаминами группы B, калием и магнием, помогают нервной системе адаптироваться.
Свекла и тыква содержат вещества, способствующие выработке "гормона радости" — серотонина, поэтому регулярное их употребление улучшает настроение и снижает уровень тревожности.
FAQ
Можно ли есть тыкву при диабете?
Да, но в умеренном количестве — она имеет средний гликемический индекс. Лучше сочетать её с белком или кисломолочными продуктами.
Как сохранить витамины в капусте при квашении?
Не использовать уксус — брожение должно быть естественным, только с солью.
Можно ли есть свеклу сырую?
Да, но людям с гастритом или чувствительным желудком лучше ограничить порцию.
Какие специи усиливают пользу осенних овощей?
Куркума, имбирь, чеснок и розмарин усиливают антиоксидантный эффект и укрепляют иммунитет.
