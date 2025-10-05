Осень отнимает силы: какие напитки спасают иммунитет, а какие крадут здоровье
Осень приносит с собой прохладу, короткие дни и частые простуды. Организм в этот период нуждается в поддержке, и одним из простых способов помочь себе являются правильно подобранные напитки. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала, какие напитки лучше включить в рацион осенью, а от каких стоит отказаться.
Почему напитки важны осенью
Снижение температуры, перемены погоды и уменьшение солнечного света ослабляют иммунитет и снижают уровень энергии. Правильный питьевой режим помогает сохранить силы, поддержать обмен веществ и улучшить настроение.
"Самая простая и ценная основа — это чистая вода комнатной температуры", — сказала Уланкина.
Она подчеркнула, что вода поддерживает увлажнение слизистых, что особенно важно в сезон простуд.
Полезные напитки для осеннего сезона
-
Вода - утоляет жажду, нормализует работу органов и защищает слизистые.
-
Травяные чаи - источник витаминов и мягкого воздействия на организм.
-
Домашние морсы - сохраняют максимум пользы при правильном приготовлении.
-
Компоты из яблок, груш и слив — лёгкий способ добавить в рацион сезонные фрукты.
"Чай с шиповником обеспечивает организм витамином C, а ромашковый чай оказывает мягкое успокаивающее действие", — пояснила Уланкина.
Кроме того, горячий имбирный чай с куркумой согревает и повышает тонус, а морсы из клюквы и облепихи укрепляют иммунитет.
Напитки, которых стоит избегать
Не все привычные напитки одинаково полезны в холодный сезон. Некоторые могут нанести организму вред.
"Напитки с слишком низкой температурой, такие как ледяная вода или соки со льдом, могут привести к переохлаждению", — отметила эксперт.
Также в список нежелательных попадают:
-
крепкий чёрный кофе — может вызвать обезвоживание;
-
сладкая газировка — нарушает баланс кишечной микрофлоры;
-
алкоголь — расширяет сосуды лишь на короткое время, но организм теряет тепло быстрее;
-
пакетированные соки — содержат много сахара и перегружают поджелудочную железу;
-
энергетические напитки — истощают нервную систему и сбивают сон.
Сравнение: полезные и вредные напитки
|Категория
|Примеры
|Эффект для организма
|Полезные
|Вода, травяные чаи, морсы
|Укрепляют иммунитет, увлажняют
|Условно полезные
|Кофе в умеренности
|Бодрит, но обезвоживает при избытке
|Нежелательные
|Газировка, энергетики, алкоголь
|Повышают нагрузку, ослабляют защиту
Советы шаг за шагом: как составить осеннее меню напитков
-
Начинайте утро со стакана воды комнатной температуры.
-
В течение дня чередуйте воду и травяные чаи.
-
Два-три раза в неделю готовьте морсы или компоты из сезонных фруктов.
-
Уменьшите потребление кофе до 1-2 чашек в день.
-
Полностью исключите сладкую газировку и энергетики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить ледяную воду после улицы.
Последствие: риск переохлаждения.
Альтернатива: тёплая вода или травяной чай.
-
Ошибка: злоупотреблять кофе.
Последствие: обезвоживание и нагрузка на сердце.
Альтернатива: зелёный чай или цикорий.
-
Ошибка: согреваться алкоголем.
Последствие: ускоренная потеря тепла.
Альтернатива: имбирный чай с куркумой.
А что если отказаться от кофе?
У многих кофе — привычный источник бодрости. Но его избыток осенью может усугубить усталость. Замена на травяные чаи или какао помогает мягко стимулировать организм без риска обезвоживания.
FAQ
Какой чай самый полезный осенью?
Шиповник для витамина C, ромашка для спокойствия, имбирь для энергии.
Сколько воды нужно пить в день?
В среднем 1,5-2 литра, учитывая физическую активность и питание.
Можно ли пить кофе в холодный сезон?
Да, но не более 1-2 чашек в день, лучше после еды.
