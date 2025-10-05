Осень отнимает силы: какие напитки спасают иммунитет, а какие крадут здоровье

Осень приносит с собой прохладу, короткие дни и частые простуды. Организм в этот период нуждается в поддержке, и одним из простых способов помочь себе являются правильно подобранные напитки. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала, какие напитки лучше включить в рацион осенью, а от каких стоит отказаться.

Почему напитки важны осенью

Снижение температуры, перемены погоды и уменьшение солнечного света ослабляют иммунитет и снижают уровень энергии. Правильный питьевой режим помогает сохранить силы, поддержать обмен веществ и улучшить настроение.

"Самая простая и ценная основа — это чистая вода комнатной температуры", — сказала Уланкина.

Она подчеркнула, что вода поддерживает увлажнение слизистых, что особенно важно в сезон простуд.

Полезные напитки для осеннего сезона

Вода - утоляет жажду, нормализует работу органов и защищает слизистые.

Травяные чаи - источник витаминов и мягкого воздействия на организм.

Домашние морсы - сохраняют максимум пользы при правильном приготовлении.

Компоты из яблок, груш и слив — лёгкий способ добавить в рацион сезонные фрукты.

"Чай с шиповником обеспечивает организм витамином C, а ромашковый чай оказывает мягкое успокаивающее действие", — пояснила Уланкина.

Кроме того, горячий имбирный чай с куркумой согревает и повышает тонус, а морсы из клюквы и облепихи укрепляют иммунитет.

Напитки, которых стоит избегать

Не все привычные напитки одинаково полезны в холодный сезон. Некоторые могут нанести организму вред.

"Напитки с слишком низкой температурой, такие как ледяная вода или соки со льдом, могут привести к переохлаждению", — отметила эксперт.

Также в список нежелательных попадают:

крепкий чёрный кофе — может вызвать обезвоживание;

сладкая газировка — нарушает баланс кишечной микрофлоры;

алкоголь — расширяет сосуды лишь на короткое время, но организм теряет тепло быстрее;

пакетированные соки — содержат много сахара и перегружают поджелудочную железу;

энергетические напитки — истощают нервную систему и сбивают сон.

Сравнение: полезные и вредные напитки