Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей и авокадо
Салат с курицей и авокадо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:05

Всего 400 граммов в день спасут от простуд и слабости

Терапевт Красногорской больницы: осенью нужно есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день

Осень традиционно считается временем, когда организму особенно нужны витамины и поддержка иммунитета. Именно поэтому врачи советуют усилить рацион за счёт свежих овощей и фруктов. Они помогают восполнить дефицит питательных веществ и подготовить организм к сезону простуд.

Сколько овощей и фруктов нужно есть

Терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова напомнила, что взрослым и детям в осенний период следует употреблять не менее 400 граммов растительной пищи в день.

"Идеальным будет употребление трёх порций овощей и двух порций фруктов", — сказала Якимова.

Такой объём позволяет обеспечить организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой.

Особое внимание детям

По словам специалиста, особенно важно следить за питанием детей. Витамины и растительные волокна укрепляют их иммунитет, способствуют правильному пищеварению и формируют полезные привычки на будущее.

Родителям стоит помнить, что овощи или фрукты должны присутствовать в каждом приёме пищи ребёнка — будь то завтрак, обед или ужин. Это помогает выработать у детей устойчивое отношение к здоровому питанию и снижает риск развития хронических заболеваний в будущем.

Простые советы для рациона

Чтобы соблюсти норму, достаточно включать в меню свежие салаты, сезонные фрукты, тушёные или запечённые овощи. Осенью на прилавках легко найти яблоки, груши, морковь, свёклу и капусту — все эти продукты не только доступны, но и богаты полезными веществами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Metro: эксперты назвали фразу, которая подрывает доверие в отношениях вчера в 22:29

Одна фраза способна убить любовь: как три слова рушат гармонию в паре

Почему привычка говорить партнеру решай сам делает отношения напряженными и какие простые фразы помогут заменить её поддержкой и доверием

Читать полностью » Эксперт Кардосо объяснил, как тревога запускает замкнутый круг гипертонии вчера в 22:29

Давление растёт, лекарства не помогают: проверьте, не виновата ли психика

Эксперт объяснил, почему хроническая тревога может повышать давление и в каких случаях гипертоникам стоит обратиться к психиатру.

Читать полностью » Учёные из Университета Неймегена: пиво делает людей более привлекательными для комаров вчера в 21:05

Комары выбирают не случайно: привычки, которые делают человека "магнитом" для укусов

Ученые раскрыли неожиданные секреты, почему одни люди становятся магнитами для комаров, а другие – игнорируемыми. Узнайте о влиянии алкоголя и привычек!

Читать полностью » Учёные: танцы снижают риск деменции и улучшают координацию у пожилых людей вчера в 20:02

Хобби, которые сильнее спортзала: как пенсионеры находят вторую молодость

Узнайте секреты долголетия и бодрости после 65 лет! Простые и доступные занятия, которые дарят радость и улучшают здоровье.

Читать полностью » Диетолог Саманта Петерсон: клетчатка работает как встроенный очиститель организма вчера в 18:48

Недостаток в тарелке — лишний вес и усталость в жизни

Не игнорируйте сигналы вашего организма! Узнайте, какие 7 симптомов указывают на дефицит клетчатки и как это влияет на ваше здоровье.

Читать полностью » Исследование Technion: коровье молоко лучше усваивается мужчинами, овсяное — женщинами вчера в 18:23

Один глоток — два разных эффекта: как молоко играет с организмом в мужскую и женскую шахматную партию

Учёные выяснили, что молоко влияет на мужчин и женщин по-разному. Какие напитки полезнее, и как правильно выбрать вариант для себя?

Читать полностью » Бобовые и крестоцветные овощи вызывают газообразование из-за олигосахаридов и рафинозы вчера в 17:41

Вздутие после ужина: шесть привычных продуктов, которые работают против вас

Узнайте, какие 9 привычных продуктов могут вызвать газообразование и дискомфорт в вашем организме. Мы делимся полезными советами для улучшения пищеварения.

Читать полностью » Врачи предупредили о вреде кефира при гастрите и язвенной болезни вчера в 17:19

Кефир любят за пользу, но есть нюанс: когда стакан может обернуться проблемой

Кефир называют напитком здоровья, но подходит он далеко не всем. Узнайте, как правильно его употреблять и чем можно заменить.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов
Культура и шоу-бизнес

Netflix анонсировал выход четвертого сезона "Ведьмака" с Лиамом Хемсвортом в главной роли
Еда

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность
Садоводство

Ошибки при побелке деревьев осенью и чем их заменить для сохранения коры
Спорт и фитнес

Тренировка плеч от Криса Хериа: 8 упражнений с гантелями и собственным весом
Технологии

Microsoft добавила в Excel Copilot с автодополнением формул
Туризм

Путешественники подтверждают: один рюкзак упрощает дорогу и перелёты
Питомцы

Зоопсихологи назвали почесывания важным способом укрепления доверия у кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet