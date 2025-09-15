Всего 400 граммов в день спасут от простуд и слабости

Осень традиционно считается временем, когда организму особенно нужны витамины и поддержка иммунитета. Именно поэтому врачи советуют усилить рацион за счёт свежих овощей и фруктов. Они помогают восполнить дефицит питательных веществ и подготовить организм к сезону простуд.

Сколько овощей и фруктов нужно есть

Терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова напомнила, что взрослым и детям в осенний период следует употреблять не менее 400 граммов растительной пищи в день.

"Идеальным будет употребление трёх порций овощей и двух порций фруктов", — сказала Якимова.

Такой объём позволяет обеспечить организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой.

Особое внимание детям

По словам специалиста, особенно важно следить за питанием детей. Витамины и растительные волокна укрепляют их иммунитет, способствуют правильному пищеварению и формируют полезные привычки на будущее.

Родителям стоит помнить, что овощи или фрукты должны присутствовать в каждом приёме пищи ребёнка — будь то завтрак, обед или ужин. Это помогает выработать у детей устойчивое отношение к здоровому питанию и снижает риск развития хронических заболеваний в будущем.

Простые советы для рациона

Чтобы соблюсти норму, достаточно включать в меню свежие салаты, сезонные фрукты, тушёные или запечённые овощи. Осенью на прилавках легко найти яблоки, груши, морковь, свёклу и капусту — все эти продукты не только доступны, но и богаты полезными веществами.