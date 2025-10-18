Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чеснок и иммунитет
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:33

Когда природа засыпает, организм просыпается: восточный секрет здоровья в сезон холода

Врач из Пекина объяснил, как осенью поддерживать гармонию тела и иммунитета

Переход от лета к осени — это не просто смена температуры, а настоящий вызов для организма. Перепады погоды, холодный ветер и сокращение светового дня ослабляют иммунитет, делая человека уязвимым перед вирусами и сезонными заболеваниями. Китайские врачи убеждены: именно осенью нужно уделить особое внимание гармонии тела и духа, чтобы сохранить здоровье и внутренний баланс.

"В это время года ключ к здоровью — в гармонии инь и ян, следовании ритмам природы и мягком укреплении иммунитета", — отметил главный врач онкологического отделения госпиталя при Пекинском университете традиционной китайской медицины Чжэн Сюэчжи.

Осень в философии традиционной медицины

С точки зрения традиционной китайской медицины (ТКМ), осень — это период перехода от активности к покою, от жара к холоду. В это время организм перестраивается, а энергетические ресурсы, накопленные летом, начинают расходоваться. Чтобы не ослабить внутренние силы, важно не форсировать активность, а действовать мягко — укрепляя иммунитет, поддерживая дыхательную систему и не перегружая тело.

Чжэн Сюэчжи поясняет, что осенью нужно соблюдать умеренность во всём — от питания до физической активности. Главный принцип: "не переохлаждаться, но и не перегреваться".

Сон и отдых как основа здоровья

Одним из важнейших способов поддержания жизненной энергии врач назвал соблюдение режима сна. Осенью организм требует больше отдыха, поэтому полезно ложиться спать пораньше и вставать с рассветом. Полноценный сон способствует выработке гормонов, отвечающих за восстановление тканей и укрепление иммунитета.

Недосып, напротив, делает человека восприимчивым к инфекциям, повышает уровень стресса и нарушает баланс инь и ян. Врачи советуют не использовать гаджеты перед сном и проветривать спальню — это помогает улучшить качество отдыха и нормализовать дыхание.

Правильное питание по сезону

В осенний период важно питаться так, чтобы поддерживать тепло и влажность в организме. Врач рекомендует ограничить острые блюда, усиливающие внутренний жар, и добавить в рацион продукты с лёгкой кислотой — они помогают удерживать влагу в теле и защищают слизистые.

"Уменьшить острое и увеличить кислое", — советует Чжэн Сюэчжи.

По его словам, в меню должны появиться груши, виноград, гранаты, белые грибы и боярышник - они помогают бороться с сухостью кожи и горла, типичной для осени. Не стоит забывать и о белковой пище: рыба, яйца и бобовые укрепляют организм и поддерживают мышцы.

Полезно включить продукты, богатые витамином C и цинком - киви, финики, орехи. Они повышают сопротивляемость организма инфекциям, особенно в сезон простуд.

Физическая активность: баланс между теплом и спокойствием

Осенние тренировки должны быть умеренными. Врач рекомендует лёгкие пробежки, йогу или пешие прогулки. Эти виды активности стимулируют кровообращение, укрепляют дыхательную систему и помогают "разогреть" тело, не расходуя лишнюю энергию.

Главное — не допускать переутомления. С точки зрения ТКМ, чрезмерная физическая нагрузка в холодный сезон истощает внутреннюю энергию "ци", что делает организм более восприимчивым к болезням.

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет осенью

  1. Следите за режимом сна. Засыпайте до 23:00 и вставайте с рассветом.

  2. Питайтесь сезонно. Включайте в рацион кислые фрукты, орехи, рыбу и бобовые.

  3. Пейте достаточно воды. Осенью воздух становится суше, поэтому важно поддерживать водный баланс.

  4. Двигайтесь умеренно. Прогулки и растяжка полезнее интенсивных тренировок.

  5. Берегите дыхательную систему. Избегайте сквозняков, пейте тёплые напитки, дышите носом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать переохлаждение и выходить из дома без тёплой одежды.
    Последствие: Простуды, обострение хронических заболеваний.
    Альтернатива: Утепляться по погоде, использовать многослойную одежду из натуральных тканей.

  • Ошибка: Слишком активные тренировки в холодное время.
    Последствие: Потеря энергии, снижение иммунитета.
    Альтернатива: Умеренные занятия — дыхательная гимнастика, прогулки, йога.

  • Ошибка: Употребление большого количества острой и жареной пищи.
    Последствие: Нарушение пищеварения, сухость кожи и горла.
    Альтернатива: Варёные и тушёные блюда, фрукты с лёгкой кислинкой, травяные чаи.

А что если вы уже почувствовали упадок сил?

Не стоит спешить к аптечке. Осенью организму нужно время, чтобы перестроиться. Попробуйте увеличить длительность сна, добавить в рацион тёплые напитки с мёдом и имбирём, избегайте переедания. Если усталость сохраняется дольше двух недель, стоит обратиться к врачу — возможно, иммунитет нуждается в поддержке витаминов или минералов.

Таблица: осенние продукты для укрепления организма

Категория Продукты Польза
Фрукты и ягоды Груши, виноград, гранат, боярышник Увлажняют слизистые, богаты антиоксидантами
Белковые продукты Рыба, яйца, бобовые Повышают энергию, укрепляют мышцы
Орехи и сухофрукты Финики, миндаль, грецкие орехи Источник цинка, магния и витамина E
Грибы Белые, шиитаке Поддерживают иммунитет и обмен веществ

FAQ

Какой чай пить осенью для укрепления организма?
Подойдут травяные сборы с имбирём, шиповником и мятой — они согревают и поддерживают дыхательную систему.

Можно ли заниматься спортом на улице в холодную погоду?
Да, если вы тепло одеты и избегаете ветра. Лучше выбрать утренние часы, когда воздух свежее.

Что помогает от осенней сухости кожи?
Увлажняйте воздух дома, пейте больше воды и включите в рацион продукты с витаминами A и E.

