Перчатки
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:24

Осень бьёт по здоровью: врачи рассказали, какие болезни активируются в холода

Перепады температуры и влажность провоцируют обострение хронических болезней

Осень приносит с собой не только золотую листву, но и ряд проблем со здоровьем. Перепады температуры, высокая влажность и изменения в питании напрямую влияют на самочувствие, а многие хронические болезни именно в этот период дают о себе знать.

"В первую очередь осенью обостряются болезни дыхательных путей, включая грипп и ОРВИ. Также страдают люди, имеющие сезонную аллергию, из-за размножения плесневых грибков и пылевых клещей", — перечислила доктор Ольга Уланкина.

Болезни дыхательных путей и аллергия

С наступлением холодов растёт риск простуды, вирусных инфекций и гриппа. Ослабленный иммунитет делает организм особенно уязвимым. При этом сезонные аллергики сталкиваются с новой проблемой — ростом активности плесневых грибков и пылевых клещей, которые усиливают кашель, насморк и чихание.

ЖКТ и питание

Пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта врачи советуют уделить особое внимание рациону. Жирная, жареная и слишком калорийная пища в этот период только усугубляет ситуацию. Осенью полезнее переходить на лёгкие супы, овощные блюда и продукты с высоким содержанием клетчатки.

Суставы и кости

Артриты и артрозы также чаще обостряются осенью. Причина — высокая влажность и колебания температуры, которые влияют на суставы. Людям с подобными диагнозами стоит беречься переохлаждений, носить удобную обувь и не перегружать организм.

Осенняя хандра

Психоэмоциональное состояние также страдает: короткий световой день и усталость после летнего периода провоцируют апатию, бессонницу и снижение энергии. Это явление называют "осенняя хандра".

Сравнение: лето и осень для здоровья

Параметр Лето Осень
Болезни дыхательных путей Реже Грипп, ОРВИ, простуды
Аллергия Пыльца растений Плесень и пылевые клещи
ЖКТ Лёгкая еда, свежие овощи Тяжёлые блюда, риск обострений
Суставы Меньше жалоб Усиление боли и скованности
Настроение Бодрость, энергия Хандра, апатия

Советы шаг за шагом

  1. Делайте прививку от гриппа заранее.

  2. Следите за влажностью в доме, используйте очистители воздуха.

  3. Исключите жирную и тяжёлую пищу, добавьте овощи и фрукты.

  4. При артритах избегайте переохлаждений и перегрузок.

  5. Для борьбы с хандрой используйте прогулки, светотерапию и витамины группы B.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать вакцинацию → грипп и осложнения → своевременная прививка.

  • Употреблять тяжёлую пищу → обострение ЖКТ → лёгкий и сбалансированный рацион.

  • Не следить за суставами → усиление боли → умеренные физические нагрузки и тепло.

  • Игнорировать хандру → депрессия и бессонница → активные прогулки и режим сна.

А что если…

  • Если вовремя вакцинироваться, можно избежать тяжёлого течения гриппа.

  • Если уделять внимание рациону, желудок и кишечник переживут осень без проблем.

  • Если использовать светотерапию, "осенняя хандра" будет выражена гораздо слабее.

FAQ

Почему осенью чаще болеют гриппом и ОРВИ?
Из-за снижения температуры, скученности в помещениях и ослабленного иммунитета.

Как снизить риск осенней аллергии?
Чаще убирать квартиру, использовать воздухоочиститель, проветривать помещения.

Что помогает от осенней хандры?
Сон не менее 7-8 часов, прогулки на солнце, витамин D и хобби.

