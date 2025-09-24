Осень бьёт по здоровью: врачи рассказали, какие болезни активируются в холода

Осень приносит с собой не только золотую листву, но и ряд проблем со здоровьем. Перепады температуры, высокая влажность и изменения в питании напрямую влияют на самочувствие, а многие хронические болезни именно в этот период дают о себе знать.

"В первую очередь осенью обостряются болезни дыхательных путей, включая грипп и ОРВИ. Также страдают люди, имеющие сезонную аллергию, из-за размножения плесневых грибков и пылевых клещей", — перечислила доктор Ольга Уланкина.

Болезни дыхательных путей и аллергия

С наступлением холодов растёт риск простуды, вирусных инфекций и гриппа. Ослабленный иммунитет делает организм особенно уязвимым. При этом сезонные аллергики сталкиваются с новой проблемой — ростом активности плесневых грибков и пылевых клещей, которые усиливают кашель, насморк и чихание.

ЖКТ и питание

Пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта врачи советуют уделить особое внимание рациону. Жирная, жареная и слишком калорийная пища в этот период только усугубляет ситуацию. Осенью полезнее переходить на лёгкие супы, овощные блюда и продукты с высоким содержанием клетчатки.

Суставы и кости

Артриты и артрозы также чаще обостряются осенью. Причина — высокая влажность и колебания температуры, которые влияют на суставы. Людям с подобными диагнозами стоит беречься переохлаждений, носить удобную обувь и не перегружать организм.

Осенняя хандра

Психоэмоциональное состояние также страдает: короткий световой день и усталость после летнего периода провоцируют апатию, бессонницу и снижение энергии. Это явление называют "осенняя хандра".

Сравнение: лето и осень для здоровья