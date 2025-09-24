Осень бьёт по здоровью: врачи рассказали, какие болезни активируются в холода
Осень приносит с собой не только золотую листву, но и ряд проблем со здоровьем. Перепады температуры, высокая влажность и изменения в питании напрямую влияют на самочувствие, а многие хронические болезни именно в этот период дают о себе знать.
"В первую очередь осенью обостряются болезни дыхательных путей, включая грипп и ОРВИ. Также страдают люди, имеющие сезонную аллергию, из-за размножения плесневых грибков и пылевых клещей", — перечислила доктор Ольга Уланкина.
Болезни дыхательных путей и аллергия
С наступлением холодов растёт риск простуды, вирусных инфекций и гриппа. Ослабленный иммунитет делает организм особенно уязвимым. При этом сезонные аллергики сталкиваются с новой проблемой — ростом активности плесневых грибков и пылевых клещей, которые усиливают кашель, насморк и чихание.
ЖКТ и питание
Пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта врачи советуют уделить особое внимание рациону. Жирная, жареная и слишком калорийная пища в этот период только усугубляет ситуацию. Осенью полезнее переходить на лёгкие супы, овощные блюда и продукты с высоким содержанием клетчатки.
Суставы и кости
Артриты и артрозы также чаще обостряются осенью. Причина — высокая влажность и колебания температуры, которые влияют на суставы. Людям с подобными диагнозами стоит беречься переохлаждений, носить удобную обувь и не перегружать организм.
Осенняя хандра
Психоэмоциональное состояние также страдает: короткий световой день и усталость после летнего периода провоцируют апатию, бессонницу и снижение энергии. Это явление называют "осенняя хандра".
Сравнение: лето и осень для здоровья
|Параметр
|Лето
|Осень
|Болезни дыхательных путей
|Реже
|Грипп, ОРВИ, простуды
|Аллергия
|Пыльца растений
|Плесень и пылевые клещи
|ЖКТ
|Лёгкая еда, свежие овощи
|Тяжёлые блюда, риск обострений
|Суставы
|Меньше жалоб
|Усиление боли и скованности
|Настроение
|Бодрость, энергия
|Хандра, апатия
Советы шаг за шагом
-
Делайте прививку от гриппа заранее.
-
Следите за влажностью в доме, используйте очистители воздуха.
-
Исключите жирную и тяжёлую пищу, добавьте овощи и фрукты.
-
При артритах избегайте переохлаждений и перегрузок.
-
Для борьбы с хандрой используйте прогулки, светотерапию и витамины группы B.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать вакцинацию → грипп и осложнения → своевременная прививка.
-
Употреблять тяжёлую пищу → обострение ЖКТ → лёгкий и сбалансированный рацион.
-
Не следить за суставами → усиление боли → умеренные физические нагрузки и тепло.
-
Игнорировать хандру → депрессия и бессонница → активные прогулки и режим сна.
А что если…
-
Если вовремя вакцинироваться, можно избежать тяжёлого течения гриппа.
-
Если уделять внимание рациону, желудок и кишечник переживут осень без проблем.
-
Если использовать светотерапию, "осенняя хандра" будет выражена гораздо слабее.
FAQ
Почему осенью чаще болеют гриппом и ОРВИ?
Из-за снижения температуры, скученности в помещениях и ослабленного иммунитета.
Как снизить риск осенней аллергии?
Чаще убирать квартиру, использовать воздухоочиститель, проветривать помещения.
Что помогает от осенней хандры?
Сон не менее 7-8 часов, прогулки на солнце, витамин D и хобби.
