Скрытая угроза в тарелке: что перегружает печень и поджелудочную

Осень — лучшее время, чтобы помочь организму восстановиться после летних нагрузок и подготовиться к холодному сезону. Врачи напоминают: достаточно внести небольшие изменения в питание и образ жизни, чтобы поддержать здоровье.

О том, какие продукты стоит включить в рацион и чего избегать, рассказала врач-терапевт и нутрициолог витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина в беседе с gazeta.ru.

Полезные продукты для восстановления

Эксперт советует включать в рацион тыквенные семечки и масло тыквы. Они богаты микроэлементами и помогают мягко поддерживать работу желудочно-кишечного тракта. Дополнительно можно использовать продукты с высоким содержанием клетчатки — семена льна или псиллиум. Эти добавки способствуют нормализации пищеварения и мягкому очищению организма.

Что стоит ограничить

По словам врача, жителям региона временно лучше отказаться от речной рыбы. Недостаточная термическая обработка может увеличить риск заражения паразитами. Также не рекомендуется злоупотреблять фруктами: избыток фруктозы и сахарозы перегружает печень и поджелудочную железу.

Важные правила питания

Чтобы питание работало на восстановление, Тюрина рекомендует выбирать простые блюда — приготовленные на пару или в духовке. Обязательное условие — достаточное количество воды: не менее 30 мл на каждый килограмм веса в сутки. Такой режим питья помогает поддерживать процессы детоксикации и облегчает работу органов.

Роль сна и активности

Врач подчеркивает, что восстановление организма не ограничивается только рационом. Поддержать здоровье помогут физическая активность, регулярные бани, массажи и полноценный сон.

"Осенью особенно важно восстановить биоритмы, поскольку именно во сне активно включаются механизмы детоксикации и гормональной регуляции", — подчеркнула Тюрина.

Таким образом, сбалансированное питание, режим сна и умеренные нагрузки помогут тулякам легче адаптироваться к осеннему сезону и укрепить здоровье.