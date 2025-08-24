5 правил питания в августе, которые помогут легче пережить осень
Август — не только время отпусков и ягод, но и лучший период для мягкой адаптации к перемене сезонов. Именно сейчас организм начинает реагировать на сокращение светового дня и смену распорядка, что может проявляться в виде усталости, перепадов настроения и снижения иммунитета. Врач-терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как заранее настроить тело и психику на осенний режим.
Пересматриваем питание
Основу рациона должны составлять сезонные овощи и фрукты (400-500 г в день). Особенно полезны ярко окрашенные продукты: морковь, тыква, свёкла, капуста, яблоки, груши — в них много фитонутриентов, поддерживающих обмен веществ и иммунную систему.
Чтобы снизить воспалительные реакции и поддержать сердце, включайте в меню жирную рыбу (лосось, скумбрию, сельдь) 1-2 раза в неделю.
Источниками белка остаются:
- мясо и птица,
- яйца,
- бобовые,
- кисломолочные продукты.
Всё это лучше сочетать с ограничением сладкой выпечки, жареной пищи и алкоголя — избыток "быстрых" углеводов усиливает утомляемость и ослабляет защитные силы.
Поддерживаем иммунитет
- Не стоит полагаться на лимон или чеснок — их эффект преувеличен.
- Поливитамины нужно принимать только по показаниям врача.
- Исключение — витамин D, которым действительно стоит заняться в регионах с низкой солнечной активностью.
- Лучше всего иммунитет поддерживают сон, питание и умеренная нагрузка.
Регулярная активность — залог плавной адаптации
Оптимальные виды активности:
- пешие прогулки;
- йога;
- плавание;
- велосипед.
Заниматься достаточно 3 раза в неделю, без фанатизма.
"Иммунитет нельзя укрепить одним продуктом или витамином. Готовясь к осени, важно действовать комплексно: питаться разнообразно, высыпаться, двигаться и соблюдать режим дня. Главное — избегать крайностей и прислушиваться к себе", — подчёркивает Нина Эйхельберг.
