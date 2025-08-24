Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:19

5 правил питания в августе, которые помогут легче пережить осень

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени

Август — не только время отпусков и ягод, но и лучший период для мягкой адаптации к перемене сезонов. Именно сейчас организм начинает реагировать на сокращение светового дня и смену распорядка, что может проявляться в виде усталости, перепадов настроения и снижения иммунитета. Врач-терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как заранее настроить тело и психику на осенний режим.

Пересматриваем питание

Основу рациона должны составлять сезонные овощи и фрукты (400-500 г в день). Особенно полезны ярко окрашенные продукты: морковь, тыква, свёкла, капуста, яблоки, груши — в них много фитонутриентов, поддерживающих обмен веществ и иммунную систему.

Чтобы снизить воспалительные реакции и поддержать сердце, включайте в меню жирную рыбу (лосось, скумбрию, сельдь) 1-2 раза в неделю.

Источниками белка остаются:

  • мясо и птица,
  • яйца,
  • бобовые,
  • кисломолочные продукты.

Всё это лучше сочетать с ограничением сладкой выпечки, жареной пищи и алкоголя — избыток "быстрых" углеводов усиливает утомляемость и ослабляет защитные силы.

Поддерживаем иммунитет

  • Не стоит полагаться на лимон или чеснок — их эффект преувеличен.
  • Поливитамины нужно принимать только по показаниям врача.
  • Исключение — витамин D, которым действительно стоит заняться в регионах с низкой солнечной активностью.
  • Лучше всего иммунитет поддерживают сон, питание и умеренная нагрузка.

Регулярная активность — залог плавной адаптации

Оптимальные виды активности:

  • пешие прогулки;
  • йога;
  • плавание;
  • велосипед.

Заниматься достаточно 3 раза в неделю, без фанатизма.

"Иммунитет нельзя укрепить одним продуктом или витамином. Готовясь к осени, важно действовать комплексно: питаться разнообразно, высыпаться, двигаться и соблюдать режим дня. Главное — избегать крайностей и прислушиваться к себе", — подчёркивает Нина Эйхельберг.

