Тачка за пять тысяч против урожая: без неё осенью не обойтись

До наступления календарной осени остаётся всего пару недель, и именно сейчас работа на даче в самом разгаре. Август и сентябрь — ключевые месяцы для сбора урожая, подготовки земли и обустройства участка. Чтобы дачный сезон прошёл продуктивно, важно заранее позаботиться об инвентаре, удобрениях и посадочном материале.

Инвентарь для осенних работ

Самыми востребованными помощниками остаются привычные инструменты:

лопата, вилы, тяпка — для сбора и обработки земли;

грабли — для листвы и выравнивания почвы;

секатор — для обрезки кустарников и плодовых деревьев;

садовая тачка — для перевозки урожая и удобрений.

Стоимость зависит от производителя и качества. Так, простая тачка сейчас стоит 4-5 тысяч рублей, секаторы начинаются от 500-700 рублей, а набор инструментов для сада обойдётся примерно в 1500–2000 рублей.

Не стоит забывать и про опрыскиватели, особенно для владельцев теплиц и садов. Цены стартуют от 1,5-2 тысяч рублей, а в зависимости от объёма бака и типа распылителя могут доходить до 7-10 тысяч.

Сравнение: цены на дачный инвентарь