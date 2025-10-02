Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лопата в почве
Лопата в почве
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:02

Тачка за пять тысяч против урожая: без неё осенью не обойтись

Эксперты назвали цены на инструменты для дачи в августе и сентябре

До наступления календарной осени остаётся всего пару недель, и именно сейчас работа на даче в самом разгаре. Август и сентябрь — ключевые месяцы для сбора урожая, подготовки земли и обустройства участка. Чтобы дачный сезон прошёл продуктивно, важно заранее позаботиться об инвентаре, удобрениях и посадочном материале.

Инвентарь для осенних работ

Самыми востребованными помощниками остаются привычные инструменты:

  • лопата, вилы, тяпка — для сбора и обработки земли;

  • грабли — для листвы и выравнивания почвы;

  • секатор — для обрезки кустарников и плодовых деревьев;

  • садовая тачка — для перевозки урожая и удобрений.

Стоимость зависит от производителя и качества. Так, простая тачка сейчас стоит 4-5 тысяч рублей, секаторы начинаются от 500-700 рублей, а набор инструментов для сада обойдётся примерно в 1500–2000 рублей.

Не стоит забывать и про опрыскиватели, особенно для владельцев теплиц и садов. Цены стартуют от 1,5-2 тысяч рублей, а в зависимости от объёма бака и типа распылителя могут доходить до 7-10 тысяч.

Сравнение: цены на дачный инвентарь

Инструмент Цена (средняя) Особенности
Лопата 600-1200 ₽ Подходят универсальные или штыковые
Секатор 500-1500 ₽ Зависит от качества стали
Тачка 4000-5000 ₽ Одноколёсные дешевле, двухколёсные устойчивее
Опрыскиватель 1500-7000 ₽ Ручные дешевле, помповые и аккумуляторные дороже
Садовый набор 1500-2000 ₽ Обычно включает тяпку, мотыгу, грабельки

Сидераты — залог плодородной почвы

После уборки овощей грядки не стоит оставлять пустыми. Лучший способ сохранить плодородие — посеять сидераты. Это зелёные удобрения, которые к осени вырастут и будут вкопаны в почву, обогащая её органикой и питательными элементами.

"Осенью можно сеять редьку масличную, горчицу белую, рапс — они успеют дать достаточную зеленую массу. Перед холодами их нужно будет вкопать в землю", — пояснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Высевать сидераты лучше в августе-сентябре, а закапывать до середины октября, пока земля не промёрзла.

Осенние покупки для уюта

Помимо обязательного инвентаря, садоводы часто обновляют зону отдыха. В августе и сентябре начинаются распродажи дачных аксессуаров и товаров для досуга:

  • садовые фигурки и кашпо;

  • декоративное освещение;

  • мангалы и грили.

Цены на простые стационарные мангалы начинаются от 4 тысяч рублей. Более крупные конструкции, достигающие двух метров в высоту, стоят от 25 до 40 тысяч рублей. По сравнению с весной цена снизилась всего на 5-15%, так как спрос остаётся высоким.

А что если…

А что если не покупать новый инвентарь? Можно воспользоваться сервисами аренды садовой техники — это выгодно для тех, кто приезжает на дачу нечасто. Например, аренда мотоблока или культиватора обойдётся в 1000–2000 рублей в день, что дешевле, чем покупка техники за 30-40 тысяч.

