Тачка за пять тысяч против урожая: без неё осенью не обойтись
До наступления календарной осени остаётся всего пару недель, и именно сейчас работа на даче в самом разгаре. Август и сентябрь — ключевые месяцы для сбора урожая, подготовки земли и обустройства участка. Чтобы дачный сезон прошёл продуктивно, важно заранее позаботиться об инвентаре, удобрениях и посадочном материале.
Инвентарь для осенних работ
Самыми востребованными помощниками остаются привычные инструменты:
-
лопата, вилы, тяпка — для сбора и обработки земли;
-
грабли — для листвы и выравнивания почвы;
-
секатор — для обрезки кустарников и плодовых деревьев;
-
садовая тачка — для перевозки урожая и удобрений.
Стоимость зависит от производителя и качества. Так, простая тачка сейчас стоит 4-5 тысяч рублей, секаторы начинаются от 500-700 рублей, а набор инструментов для сада обойдётся примерно в 1500–2000 рублей.
Не стоит забывать и про опрыскиватели, особенно для владельцев теплиц и садов. Цены стартуют от 1,5-2 тысяч рублей, а в зависимости от объёма бака и типа распылителя могут доходить до 7-10 тысяч.
Сравнение: цены на дачный инвентарь
|Инструмент
|Цена (средняя)
|Особенности
|Лопата
|600-1200 ₽
|Подходят универсальные или штыковые
|Секатор
|500-1500 ₽
|Зависит от качества стали
|Тачка
|4000-5000 ₽
|Одноколёсные дешевле, двухколёсные устойчивее
|Опрыскиватель
|1500-7000 ₽
|Ручные дешевле, помповые и аккумуляторные дороже
|Садовый набор
|1500-2000 ₽
|Обычно включает тяпку, мотыгу, грабельки
Сидераты — залог плодородной почвы
После уборки овощей грядки не стоит оставлять пустыми. Лучший способ сохранить плодородие — посеять сидераты. Это зелёные удобрения, которые к осени вырастут и будут вкопаны в почву, обогащая её органикой и питательными элементами.
"Осенью можно сеять редьку масличную, горчицу белую, рапс — они успеют дать достаточную зеленую массу. Перед холодами их нужно будет вкопать в землю", — пояснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.
Высевать сидераты лучше в августе-сентябре, а закапывать до середины октября, пока земля не промёрзла.
Осенние покупки для уюта
Помимо обязательного инвентаря, садоводы часто обновляют зону отдыха. В августе и сентябре начинаются распродажи дачных аксессуаров и товаров для досуга:
-
садовые фигурки и кашпо;
-
декоративное освещение;
-
мангалы и грили.
Цены на простые стационарные мангалы начинаются от 4 тысяч рублей. Более крупные конструкции, достигающие двух метров в высоту, стоят от 25 до 40 тысяч рублей. По сравнению с весной цена снизилась всего на 5-15%, так как спрос остаётся высоким.
А что если…
А что если не покупать новый инвентарь? Можно воспользоваться сервисами аренды садовой техники — это выгодно для тех, кто приезжает на дачу нечасто. Например, аренда мотоблока или культиватора обойдётся в 1000–2000 рублей в день, что дешевле, чем покупка техники за 30-40 тысяч.
