Какие работы в саду сейчас принесут максимальную пользу
Активное рыхление и полив лучше отложить — корни в это время особенно уязвимы. Зато есть масса других дел, которые помогут подготовить участок к осени.
Сбор урожая
Отличный момент для заготовок на зиму. Можно собирать пряные травы, фасоль, морковь, свёклу, лук и чеснок.
В южных регионах: время для посева осеннего редиса, дайкона, репы или редьки прямо в открытый грунт.
В прохладных областях: лучше сеять эти культуры в теплице — успеют дать урожай до конца месяца.
Уход за плодовыми и ягодными
Поливы стоит сократить, чтобы избежать переувлажнения. Сегодня хорошо:
- убирать молодую поросль;
- прореживать завязи;
- срезать лишние побеги на кустах.
Такая обработка помогает растениям сохранить силы перед холодами. Можно собрать остатки смородины, крыжовника и малины.
Работы с цветами
Подравнивайте газоны, косите траву, удаляйте отцветшие стебли многолетников — это сделает клумбы аккуратнее и снизит риск болезней. Лёгкое прореживание и обрезка декоративных кустов допустимы, но пересадку и активные поливы лучше перенести.
