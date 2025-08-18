Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:16

Какие работы в саду сейчас принесут максимальную пользу

Эксперты напомнили, что нельзя рыхлить и активно поливать растения в августе

Активное рыхление и полив лучше отложить — корни в это время особенно уязвимы. Зато есть масса других дел, которые помогут подготовить участок к осени.

Сбор урожая

Отличный момент для заготовок на зиму. Можно собирать пряные травы, фасоль, морковь, свёклу, лук и чеснок.

В южных регионах: время для посева осеннего редиса, дайкона, репы или редьки прямо в открытый грунт.
В прохладных областях: лучше сеять эти культуры в теплице — успеют дать урожай до конца месяца.

Уход за плодовыми и ягодными

Поливы стоит сократить, чтобы избежать переувлажнения. Сегодня хорошо:

  • убирать молодую поросль;
  • прореживать завязи;
  • срезать лишние побеги на кустах.

Такая обработка помогает растениям сохранить силы перед холодами. Можно собрать остатки смородины, крыжовника и малины.

Работы с цветами

Подравнивайте газоны, косите траву, удаляйте отцветшие стебли многолетников — это сделает клумбы аккуратнее и снизит риск болезней. Лёгкое прореживание и обрезка декоративных кустов допустимы, но пересадку и активные поливы лучше перенести.

